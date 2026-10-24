El decreto Maricarmen de Sánchez prohibe al dueño vender su casa a un hijo sin ofrecerla antes al inquilino por el mismo precio

De locos.

En la línea de leyes desquiciadas como las que permiten cambiar de género en el notario o salir de la cárcel al violados o que tengas que pagarle al okupa de tu casa hasta la línea de internet.

Por lo hablar de lo que saltan la frontera o parasitan ayudas, pagas y subsidios, sin ser españoles y sin haber cotizado nunca.

El sector de la vivienda vuelve a ser protagonista de un conflicto económico: el alquiler obtiene mayores garantías legales, los propietarios enfrentan más riesgos y un número creciente de hogares opta por compartir viviendas debido a la falta de espacio.

Un análisis publicado por OKDIARIO sobre el polémico decreto Maricarmen resume la situación actual.

Esta normativa indica que, si un propietario desea vender una vivienda que está alquilada, debe comunicar primero al inquilino el precio y las condiciones de la venta.

El arrendatario tiene la opción de adquirirla en las mismas condiciones y goza de preferencia sobre otros derechos similares. La norma puede impactar incluso en transacciones familiares, como la venta a un hijo, a menos que existan derechos inscritos o se cuente con la participación de un copropietario.

Además, el Registro de la Propiedad no podrá formalizar la transmisión si no se demuestra que se han cumplido las notificaciones requeridas. Esto significa que vender un inmueble en arrendamiento ahora implica más trámites y deja menos espacio para cerrar de forma rápida una operación familiar.

Un mercado estresado por precios e inflación

La situación se torna aún más complicada en un contexto de fuerte presión sobre los presupuestos familiares. Aunque la inflación no impacta solo en el ámbito residencial, sí encarece materiales, reparaciones, seguros, servicios y todo lo relacionado con el alquiler. Para los propietarios, cada mes de impago significa una acumulación de facturas, mientras que para los inquilinos, un alquiler elevado saca dinero de sus bolsillos, reduciendo los recursos disponibles para alimentación, transporte y ahorro.

La escasez de viviendas en el mercado mantiene viva la competencia entre quienes buscan un hogar. Con pocos pisos disponibles y numerosos postulantes, el precio se convierte en un filtro cada vez más complicado. Las consecuencias se traducen en decisiones habituales que reflejan esta crisis:

Los jóvenes retrasan su independencia.

Familias continúan en viviendas pequeñas.

Varias personas optan por agruparse en un mismo hogar.

Se complica el ahorro y el acceso a una hipoteca.

Trabajadores se ven obligados a mudarse a localidades más distantes.

Si bien la normativa puede fortalecer los derechos del inquilino, no soluciona por sí sola el desbalance entre oferta y demanda. Mientras el parque residencial no crezca, cada piso seguirá enfrentando una mayor competencia.

Nueve meses y miles de euros para recuperar una vivienda

Los casos de impago conocidos como «inquiokupación» añaden otra capa de incertidumbre al panorama. Datos de entidades especializadas indican que recuperar una vivienda a través de la vía judicial puede tardar en promedio 278 días, es decir, más de nueve meses. El costo medio de dicho proceso ronda los 2.430 euros, aunque puede ser mayor según la comunidad autónoma.

La cifra real puede dispararse rápidamente. Durante el proceso, el propietario es probable que deje de percibir rentas y continúe haciendo frente a:

Hipoteca.

Gastos de comunidad.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Suministros.

Honorarios de abogados y procuradores.

Reparaciones y posibles daños.

Así, recuperar una vivienda puede implicar un gasto cercano a los 10.000 euros al sumar las mensualidades perdidas, gastos legales, cargas fiscales y reparaciones. Aunque no todos los casos tienen el mismo costo o el mismo recorrido judicial, la incertidumbre que genera esta situación ha llevado a algunos propietarios a retirar sus pisos del mercado de alquiler o exigir condiciones más estrictas.

Este efecto también impacta a aquellos inquilinos que cumplen con sus pagos a tiempo. Un mercado considerado inseguro puede endurecer las condiciones para acceder a un alquiler, aumentando fianzas o favoreciendo contratos para perfiles de mayor solvencia. El resultado es una barrera adicional que afecta a jóvenes, familias monoparentales y trabajadores con ingresos inestables.

Más familias viven sin espacio suficiente

La escasez de vivienda no solo se refleja en los precios, sino que también transforma las dinámicas de convivencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2025, el 9,5% de la población española vivía en hogares con problemas de espacio, en comparación con el 4,7% de 2018. Este es el porcentaje más alto de los últimos 20 años, de acuerdo con la misma estadística.

Este indicador considera sobreocupada aquella vivienda que no cumple con el número mínimo de habitaciones necesario según la composición de su hogar. En 2021, la proporción era del 6,4% y desde entonces ha aumentado hasta alcanzar el 9,5%.

Año Población en viviendas sobreocupadas 2018 4,7% 2021 6,4% 2025 9,5%

El desgaste resulta especialmente notorio entre los inquilinos del mercado libre. Los datos de Eurostat estiman que la sobreocupación en este grupo se situará en torno al 20,5% en 2025, frente al 12,5% de 2016. Esta diferencia evidencia que el problema no se distribuye de manera equitativa: quienes no poseen vivienda en propiedad enfrentan una mayor exposición a alquileres elevados y pisos reducidos.

Así, el desafío inmobiliario se encuentra atrapado entre dos urgencias. Los propietarios exigen seguridad al momento de alquilar y vender sus inmuebles, y los inquilinos buscan precios accesibles y estabilidad. Mientras estas demandas se enfrentan a una oferta limitada, compartir habitación o posponer la compra se convierte en una solución habitual para un número creciente de hogares.