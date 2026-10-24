Inquiokupas: Nueve meses para recuperar tu vivienda y 10.000 euros de coste

Un contrato de alquiler no asegura que el propietario vaya a recibir cada mensualidad. Cuando surgen los impagos, Urban Desokupa estima que el desalojo puede transformarse en un proceso muy largo y oneroso, con variaciones significativas según la ciudad y la comunidad autónoma.

Las estadísticas indican que el tiempo medio para recuperar una vivienda por la vía judicial es de 278 días, lo que equivale a más de nueve meses. Con un alquiler cercano a los 800 euros mensuales, las rentas no cobradas junto con los gastos legales podrían acarrear una factura que alcanza aproximadamente los 9.700 euros.

Un problema que comienza con la primera mensualidad

La diferencia entre un impago y una ocupación ilegal es crucial. En el primer caso, existe un contrato que permite al inquilino acceder a la vivienda, pero deja de cumplir con su obligación de pago. En el segundo, no hay un acuerdo previo con el propietario. Las implicaciones legales, los plazos y el tratamiento fiscal no son los mismos.

Cuando se presenta un impago, el arrendador debe demostrar la existencia de la deuda y reclamarla formalmente. Después, puede presentar una demanda de desahucio por falta de pago. El tiempo necesario para resolver la situación depende de la carga de trabajo de cada juzgado, de la oposición del inquilino y de la necesidad de atender a menores o personas en situación vulnerable por parte de los servicios sociales.

Los costes no se limitan a la contratación de un abogado. La factura podría incluir honorarios de procurador, tasas judiciales y gestiones administrativas, además de costos como la comunidad de propietarios, el seguro, el IBI, los suministros, las reparaciones y el mantenimiento. Mientras el procedimiento avanza, la vivienda no genera ingresos.

Concepto Estimación orientativa Tiempo medio de recuperación 278 días Alquiler mensual utilizado como referencia 800 euros Honorarios de abogado y procurador 1.500-2.500 euros Coste total aproximado 9.700 euros

Estas cifras son promedios. En algunas ciudades, el proceso podría extenderse más de un año. Por este motivo, dos propietarios que enfrenten el mismo problema pueden experimentar pérdidas muy dispares, dependiendo de la localidad, del alquiler acordado y de la rapidez con la que inicien el proceso de reclamación.

La obligación de declarar aunque no se haya cobrado

El aspecto más polémico surge a la hora de la declaración de la renta. La normativa fiscal se fundamenta en el principio de devengo: el propietario está obligado a declarar los ingresos conforme al contrato, aunque todavía no se hayan recibido.

Así, un arrendador que tenga un alquiler de 1.200 euros y enfrente seis mensualidades impagadas podría verse en la obligación de declarar 7.200 euros como ingresos del alquiler, a pesar de no haberlos cobrado. La existencia de una demanda de desahucio no exime automáticamente de esta obligación.

Sin embargo, la legislación permite considerar estas cantidades como saldos de dudoso cobro si se cumplen ciertos requisitos. Entre ellos, que hayan transcurrido más de seis meses desde la primera gestión de cobro acreditada y que la deuda continúe sin recuperarse. Por tanto, la documentación de burofaxes, requerimientos y demandas es sumamente importante.

La ocupación ilegal se trata de otra forma. Al no contar con un contrato, no hay un ingreso mensual que declarar como alquiler. No obstante, la vivienda podría estar sometida a la imputación de rentas inmobiliarias, lo que implica tributar sobre un rendimiento teórico. Para evitarlo, el propietario debe demostrar que ha iniciado acciones judiciales para recuperar el inmueble.

Prevenir cuesta menos que reclamar

Esta situación explica por qué muchos propietarios se tornan más estrictos con las condiciones antes de formalizar un contrato. La solvencia del inquilino, la estabilidad laboral y la contratación de un seguro de impago pueden ser determinantes para diferenciar entre un retraso ocasional y una pérdida prolongada.

Antes de entregar las llaves, es recomendable verificar:

La documentación económica del solicitante.

La existencia de garantías adicionales dentro de lo permitido por ley.

El contenido del contrato y el método de actualización del alquiler.

La cobertura real del seguro de impago.

El protocolo establecido para reclamar una mensualidad no abonada.

La prevención no elimina del todo los riesgos, pero sí tiene el potencial de acortar el tiempo de respuesta y mejorar la posición del propietario si la cuestión acaba en los tribunales. En un mercado donde los alquileres son altos y la oferta escasa, cada mes sin ingresos afecta más las cuentas tanto familiares como empresariales.

La vivienda que se encuentra ocupada o que atraviesa un proceso de desahucio no solamente supone un problema legal. También puede derivar en deudas, gastos de mantenimiento, obligaciones fiscales y pérdida de rentabilidad. El contador sigue avanzando mientras el propietario aguarda la recuperación de sus llaves.