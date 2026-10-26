Los propietarios de vivienda denuncian la confiscación de sus inmuebles con las leyes del Gobierno

La sociedad civil responde a las injustas leyes contra los propietarios de vivienda creando una nueva asociación cuyo fin principal es la defensa del derecho de propiedad reconocido en el Artículo 33 de la Constitución Española de 1978 y el ejercicio del pleno dominio sobre sus inmuebles de las personas propietarias.

Según datos del Banco de España, de los 3,6 millones de viviendas en alquiler que hay en España, el 92% de los propietarios son particulares. Además, según datos del INE, el 73% de los españoles vive en un inmueble que es de su propiedad. Por tanto, la mayoría social en España es la de los propietarios de vivienda y es a ellos a quien un Gobierno que se considere democrático debe tener en cuenta en primer lugar, ya que la toma de decisiones debe tener presente a la mayor cantidad de personas posible.

Desde su llegada al poder en 2018 sin haber ganado unas elecciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha elaborado una batería de leyes en contra de los propietarios que ha desplomado la oferta de vivienda en casi 400.000 unidades, según datos de Idealista. En 2019, el actual Gobierno comenzó a expropiar de facto las viviendas de los españoles que alquilan al obligarles a firmar contratos de 5 años en vez de 3 como estaba y al decretar una prórroga de otros 3 años adicionales. En el caso de personas jurídicas, la expropiación del derecho a decidir sobre sus inmuebles se amplió a 7 años. Después, con la excusa de la pandemia de 2020, el Ejecutivo secuestró la vivienda de todos aquellos propietarios cuyos inquilinos no le pagasen el alquiler al impedir expulsarlos de su propiedad por impago de rentas.

Esa incautación de vivienda permitida por el Gobierno a inquiokupas ha estado en vigor hasta marzo de 2026. No contento con eso, en mayo de 2023, el Ejecutivo aprobó una Ley de Vivienda con cláusulas salvajes para los propietarios. Y el remate de todo esto ha sido la aprobación fraudulenta en Consejo de Ministros de otros dos decretos de vivienda bolivarianos en contra de los propietarios, tras haberlos rechazado el Pleno del Congreso, para que los vote la Diputación Permanente una vez disueltas las Cámaras y convocadas las elecciones.

El hilo conductor de este robo legalizado de vivienda es la presunta protección al inquilino que el Gobierno dice perseguir. Sin embargo, el Ejecutivo obvia que no se puede poner al mismo nivel al propietario de una vivienda que al inquilino, porque el propietario es el dueño de la casa, que la ha comprado legalmente pagando los elevados impuestos que exige el Estado.

La propiedad de un bien conlleva de forma irrenunciable el derecho de su dueño a decidir sobre su bien y a recuperarlo con total libertad cuando lo considere, dentro de unos plazos razonables y con un procedimiento legal claro. Cuanto más se violen los derechos de los dueños de los inmuebles a decidir sobre su patrimonio, menos particulares se van a arriesgar a alquilar. Es puro sentido común. En el colmo del surrealismo y para eludir su responsabilidad de haber destrozado el mercado del alquiler, el Gobierno, sus asociaciones subvencionadas afines y determinados partidos políticos han inventado todo un relato para culpar a los propietarios de vivienda por la escasez y carestía del alquiler que el propio Ejecutivo ha generado. Los fondos de inversión sólo tienen el 8% del parque de vivienda en alquiler, según datos del Banco de España. Y los pisos turísticos sólo son 350.000 unidades residenciales de un total de 27 millones de viviendas que tiene nuestro país, según datos del propio Ministerio de Vivienda.

Los promotores de estos discursos en contra de los propietarios, además, criminalizan a los dueños por oponerse a que un inquilino que no paga el alquiler viva gratis y por el tiempo que quiera en sus casas con el apoyo del Estado. La única razón por la que un propietario de vivienda alquila su casa es para ganar dinero y siempre que tenga seguridad de no perder su inmueble mediante la okupación legalizada que suponen todas las leyes del Ejecutivo. Con estas leyes dictatoriales en contra de los propietarios de vivienda, no es de extrañar que desde 2018, la oferta de inmuebles en alquiler haya caído en 400.000 unidades según datos de Idealista y los precios se hayan disparado de media nacional un 52,53%. Esto perjudica gravemente a los inquilinos porque cada vez tienen menos casas donde poder elegir y a precios más elevados. No en vano, cuando Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, el precio medio nacional del metro cuadrado de vivienda en alquiler estababa en 9,9€. Hoy, el metro cuadrado está a nada menos que 15,1€. Paradójicamente, en los 7 años anteriores al actual Gobierno, el precio de la vivienda sólo se encareció en 1,8€ /metro cuadrado, lo que supone un 22,22%.

El Ejecutivo ha provocado una crisis de oferta en el mercado del alquiler con sus leyes confiscatorias de vivienda. Esto unido a la escasa construcción de vivienda de obra nueva, que apenas llega a las 100.000 unidades anuales, ha provocado la tormenta perfecta si tenemos en cuenta además que desde 2018 han llegado a España en torno a 6 millones de personas que también necesitan un techo donde vivir.

Por tanto, son necesarias medidas a corto, medio y largo plazo tanto en el mercado del alquiler como en el de la construcción de obra nueva que reviertan el déficit de 750.000 viviendas que establece el Banco de España. Qué es Asociación para el Propietario 33 Presidida por la abogada Carmen Sánchez Herrero, Asociación para el Propietario 33 nace con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de la propiedad en España. Rechazamos de plano la violación por parte del Gobierno y de cualquier otra Administración pública de los derechos irrenunciables que emanan de la propiedad de un bien. Creemos que somos los propietarios de vivienda los que debemos poder decidir con libertad el uso y destino de nuestros inmuebles.

El derecho a la vivienda es de quien la tiene. Frente a esto, esgrimir presuntos derechos abstractos y colectivos a aplicar sobre la propiedad concreta de un particular carece de toda justicia. Nos oponemos rotundamente a que el Estado dictamine en qué casos la propiedad de una persona puede ser violada alegando una presunta vulnerabilidad del usurpador, ya sea inquiokupa u okupa. El Estado recauda cada año 52.000 millones de euros en impuestos a los propietarios de vivienda. Qué menos, por tanto, que proteger la propiedad de quienes le pagan esa ingente cantidad de dinero. Por otra parte, los propietarios de vivienda no tenemos por qué mantener en nuestras casas a quien no pague el alquiler.

Que la vivienda sea un bien básico no es excusa para robárselo de forma legalizada a sus legítimos dueños. El Gobierno está haciendo política social de vivienda con las casas de los demás, lo cual, es un atraco. Las personas que sean vulnerables y no puedan pagar un alquiler o acceder a una vivienda deben ser atendidas por el Estado con esos 52.000 millones de euros en impuestos que los dueños de inmuebles ya abonamos cada año.