El hórreo más antiguo de España podría estar en Navarra, en un pueblo de 57 vecinos

Cuando se piensa en un hórreo, la imagen suele llevar a Asturias o Galicia. Sin embargo, uno de los candidatos a ser el hórreo más antiguo de España no está en el norte atlántico, sino en un diminuto pueblo de Navarra.

Se trata de Iracheta, en pleno valle de la Valdorba. El pueblo tiene apenas 57 habitantes, pero conserva una pieza patrimonial poco habitual: un gran hórreo de piedra, de casi diez metros de largo y que ha sobrevivido durante siglos.

Una construcción medieval que guardaba riqueza, no solo grano

El hórreo de Iracheta, perteneciente al municipio de Leoz, no era un almacén doméstico. Su tamaño y su historia indican que cumplía una función de mayor escala: custodiar el cereal con el que se pagaban rentas, impuestos y tributos en especie.

En la Edad Media, almacenar grano suponía proteger una de las principales fuentes de riqueza. El cereal aseguraba alimento, permitía responder ante malas cosechas y funcionaba como moneda de pago en una economía rural basada en la tierra.

El edificio estuvo relacionado con la Corona de Navarra y con el Monasterio de Irache , instituciones esenciales en la organización económica del antiguo reino.

, instituciones esenciales en la organización económica del antiguo reino. En 1187 pasó a manos de la Orden de San Juan del Hospital, una transferencia que confirma el interés estratégico de la construcción y del producto que albergaba.

Así, este pequeño pueblo custodia una infraestructura que conecta la vida campesina con la Iglesia, el poder monárquico y las órdenes militares medievales.

¿Por qué este hórreo de piedra ha sobrevivido tantos siglos?

La respuesta está, en buena medida, en su material y en su arquitectura. Frente a los hórreos de madera más frecuentes en la Península, este fue construido en piedra, una decisión que ha favorecido su conservación.

El edificio:

Mide aproximadamente 9,20 metros de largo por 7,60 de ancho.

Tiene dos niveles.

Cuenta con una cubierta a dos aguas.

Su presencia es poco común en una localidad tan pequeña.

Su diseño no perseguía la ornamentación, sino la eficacia:

La planta baja , abierta mediante arcos de medio punto y apoyada sobre pilares, elevaba la zona de almacenaje y permitía que el aire circulara.

, abierta mediante arcos de medio punto y apoyada sobre pilares, elevaba la zona de almacenaje y permitía que el aire circulara. La planta superior guardaba el cereal y contaba con pocas aberturas, para preservar el grano seco y limitar la entrada de animales.

guardaba el cereal y contaba con pocas aberturas, para preservar el grano seco y limitar la entrada de animales. La cubierta inclinada contribuía a evacuar el agua de lluvia y proteger los muros.

El resultado es una arquitectura rural inteligente y resistente. Cada elemento ayudaba a combatir los dos grandes enemigos del cereal: la humedad y los roedores.

¿Es realmente el hórreo más antiguo de España?

La respuesta rigurosa es que podría serlo, pero su datación exacta no está completamente cerrada. Por eso, es más preciso describirlo como uno de los hórreos de piedra más antiguos conservados en España y como un candidato excepcional a ocupar ese lugar.

Las teorías sobre su origen abarcan un periodo amplio:

Siglos IX-X , según las hipótesis más tempranas.

, según las hipótesis más tempranas. Siglos XI-XIII, de acuerdo con otras interpretaciones.

Incluso en el escenario más tardío, se trataría de un edificio medieval de enorme singularidad.

De almacén medieval a espacio cultural

El hórreo continúa formando parte de la vida del pueblo. Actualmente se utiliza para exposiciones y actividades culturales, una transformación que le da una función contemporánea sin borrar su identidad histórica.

¿Cómo visitar el hórreo de Iracheta?

El hórreo está situado en el centro del pueblo, a pocos pasos de la iglesia de San Esteban.

El acceso por carretera suele realizarse desde la N-121, tomando el desvío a la altura de Garinoáin y continuando por la NA-5100 hacia la Valdorba. En un pueblo tan pequeño, localizarlo es fácil y el aparcamiento suele ser sencillo.

Antes de salir, es recomendable comprobar si el interior está abierto o si coincide con alguna actividad, exposición o jornada cultural. Aunque el edificio puede contemplarse desde el exterior, la programación y el acceso pueden variar.

Una ruta por la Valdorba, ¿qué ver cerca de Iracheta?

El hórreo puede ser el inicio de una jornada por algunos de los pueblos y paisajes más atractivos de la Navarra interior: