El Tribunal Supremo declara abusiva la cláusula de prima única asociada a una hipoteca

El crédito hipotecario en España ha caminado a menudo por el filo de la navaja: tras un escaparate deslumbrante cargado de tipos de interés seductores, la verdadera celada aguardaba en la trastienda de la letra pequeña. Durante años, la banca no se conformó con vincular seguros de vida o de protección de pagos para dar el visto bueno al préstamo; dio un paso más e ideó una fórmula especialmente corrosiva: el seguro de prima única financiada. O lo que es lo mismo, obligar al cliente a saldar de una sola vez, el mismísimo día de la firma en la notaría, la póliza correspondiente a los 20 o 30 años de vida de la hipoteca.

No se trataba de una anécdota contable. Semejante maniobra engordaba la deuda del comprador en miles de euros antes de que llegase a pagar siquiera su primera cuota. El Tribunal Supremo ha terminado por derribar este castillo de naipes, declarando nulas y abusivas estas cláusulas por pasar como una apisonadora sobre la buena fe y la transparencia que deben regir cualquier contrato.

¿Por qué son nulas de pleno derecho? El Tribunal Supremo, en su Sentencia 913/2026, de 11 de junio, declaró abusiva la imposición de un seguro de vida de prima única financiada vinculado a la hipoteca, condenando a la entidad a restituir la prima —descontada la parte proporcional ya consumida— más intereses.

Anatomía del seguro de prima única

Desentrañar una escritura hipotecaria requiere casi de un ejercicio de traducción criptográfica. Como advierten los especialistas en reclamar el seguro de prima única de las hipotecas de Reclama con Éxito, el dolo de la prima única no residía en contratar la cobertura en sí, sino en el modo draconiano en que la entidad la cobraba.

Del goteo año a año al estacazo en la notaría

Lo razonable —y equitativo— en un seguro de vida es pagar un recibo cada doce meses: mientras mantengas la hipoteca en ese banco, abonas tu año; si amortizas la deuda a los cinco años o decides mudar de entidad, el compromiso vence y quedas libre para buscar opciones acordes a tu edad o salud del momento.

Con la prima única financiada no había margen de maniobra. En la mesa del notario, el banco calculaba el montante del seguro para toda la vida del préstamo (pensemos en unos 12.000 euros) y sumaba de golpe ese importe al capital que te prestaba. Si pedías 150.000 euros para la casa, cruzabas la puerta debiendo 162.000 euros antes de tocar las llaves.

El doble zarpazo financiero para el bolsillo del cliente:

El perjuicio de esta maniobra actuaba como una tenaza de dos puntas:

Cobrar por adelantado lo no disfrutado: Pagabas hoy la prima de un riesgo correspondiente al año 2045, quedando encadenado al seguro aunque vendieses el inmueble mucho antes.

Pagabas hoy la prima de un riesgo correspondiente al año 2045, quedando encadenado al seguro aunque vendieses el inmueble mucho antes. Pagar intereses por el propio seguro: Al empaquetar esos 12.000 euros dentro de la hipoteca, te pasabas 30 años pagando el interés ordinario de la hipoteca sobre ese propio seguro. Una póliza de 12.000 euros acababa devorando más de 20.000 euros reales de tu bolsillo.

Sin libertad de elección: El abrazo del oso

El cliente descubría la exigencia casi con la pluma en la mano, sin tiempo de reacción ni capacidad real de negociación. Para colmo, la entidad colocaba la póliza de su propia aseguradora (casualmente filial del mismo grupo bancario), bloqueando cualquier intento de comparar ofertas en el mercado libre. Tal y como recalcan desde el equipo de Reclama con Éxito , esta imposición vulnera de lleno las reglas de la libre competencia y las directivas europeas de protección al consumidor.

¿Por qué son nulas de pleno derecho?

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido desarmando la armadura con la que la banca blindaba sus abusos. A través de fallos tajantes, el Alto Tribunal ha dejado meridianamente claro por qué esta práctica es indefendible:

Desequilibrio manifiesto y falta de luz y taquígrafos

El Supremo sostiene que endosar una prima única genera una asimetría inaceptable en los derechos y obligaciones de las partes. El banco se garantiza el cobro entero del seguro el primer minuto —y se embolsa suculentas comisiones mediante su filial aseguradora—, mientras que al cliente se le impone un yugo contractual inflexible.

Por si fuera poco, la ausencia de información previa impide comprender la verdadera dimensión del agujero económico. El consumidor firmaba a ciegas, sin simulaciones ni escenarios comparativos sobre cómo se resentiría la tabla de amortización de su préstamo.

Pasar por encima de la Ley de Contrato de Seguro

Desde Reclama con Éxito recuerdan un punto neurálgico: la Ley de Contrato de Seguro avala el derecho de cualquier asegurado a cancelar la póliza año a año o ante la extinción del préstamo. Al financiar la prima de un plumazo, el banco dinamitaba este derecho legal: si liquidabas la hipoteca a los diez años, la entidad se quedaba el dinero cobrado por los veinte años de seguro que jamás llegarías a consumir.

Las cuentas claras: ¿Cuánto se puede recuperar y cómo se echa el cálculo?

Cuando los tribunales declaran nula una cláusula, la orden es tajante: hay que hacer como si jamás hubiera existido. Eso obliga al banco a devolver cada euro ingresado sin justificación legal.

La matemática del dinero a reembolsar

Para calcular la suma exacta a reclamar, la liquidación debe componerse de estas partidas:

Dinero a Recuperar=Prima No Consumida+Intereses de la Financiacioˊn+Intereses Legales

Devolución de la prima (o la parte no gozada): Si la hipoteca sigue viva, el banco debe reembolsar la porción de prima de los años aún no devengados (o la cifra total si el contrato se declara nulo desde su origen).

Si la hipoteca sigue viva, el banco debe reembolsar la porción de prima de los años aún no devengados (o la cifra total si el contrato se declara nulo desde su origen). Recálculo del cuadro de amortización: Se resta la suma del seguro del capital inicial del préstamo y se rehacen las cuotas mes a mes. El banco está obligado a devolver la diferencia por los intereses cobrados de más durante todos esos años.

Hoja de ruta: Cómo poner en marcha la reclamación

Si al repasar la escritura de tu hipoteca o el extracto inicial te topas con una deducción abultada bajo conceptos como «Seguro de Vida VidaRiesgo Prima Única» o fórmulas similares, la batalla no está perdida.

El primer movimiento: Reclamación al Servicio de Atención al Cliente

El camino arranca con un escrito formal dirigido al Servicio de Atención al Cliente (SAC) de la entidad bancaria. En esa carta se expone la nulidad de la cláusula amparándose en el criterio fijado por el Supremo y se exige el desglose y devolución de los importes robados al bolsillo del consumidor.

Una ayuda para no tropezar en el trámite:

Para evitar que el afectado se pierda entre laberintos burocráticos o tenga que pagar a ciegas, estos abogados especializados en Derecho Bancario de Valladolid ofrecen un modelo gratuito para reclamar la prima única y los intereses de la hipoteca, adaptado a los fundamentos exigidos por los jueces, a través de su consulta gratuita.

Acudir a los tribunales

Lo habitual es que el banco intente capear la tormenta con evasivas o negativas. Si eso ocurre, los letrados de Reclama con Éxito aconsejan presentar demanda ordinaria en los juzgados especializados. El viento sopla a favor del consumidor: los juzgados están dando la razón a los afectados de forma abrumadora y cargando de manera sistemática las costas judiciales a los bancos vencidos.

Reclama con Éxito responde a las dudas y miedos más habituales sobre reclamar el seguro de prima única en una hipoteca

¿Puedo reclamar si ya vendí la vivienda o cancelé la hipoteca?

Absolutamente sí. La nulidad por abusividad es imprescriptible. Que el préstamo esté cancelado o la casa en manos de otro propietario no borra el atropello financiero que sufriste en su momento.

¿Qué papeles necesito para arrancar?

Te bastará con tres documentos básicos: la escritura del préstamo hipotecario, el justificante o factura del cobro del seguro firmado aquel día y la póliza de la cobertura de vida o protección de pagos.

¿Sirve la reclamación si la aseguradora no era el propio banco?

Sí. Si la contratación de esa prima única fue un requisito impuesto por la entidad para concederte el crédito y se financió dentro del mismo paquete de la hipoteca, la cláusula que te obligó a ello sigue siendo nula y puedes exigir tu dinero.