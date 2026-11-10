El palacio de Málaga donde se escribían billetes a mano se convierte en un hotel de lujo frente al mar

Durante décadas, en este edificio de Málaga se escribieron a mano billetes de tren. La tinta, los mostradores y el movimiento de viajeros le dieron su popular nombre: Palacio de la Tinta. Hoy, más de un siglo después de su inauguración, el edificio recupera actividad como un hotel de lujo frente a la playa de La Malagueta.

El nuevo Áurea Palacio de la Tinta, convierte una antigua sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces en uno de los activos hoteleros más singulares de la ciudad.

Del ferrocarril al hotel: qué es el Palacio de la Tinta

El Palacio de la Tinta fue construido en 1908 como sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, una de las principales empresas ferroviarias del sur de España.

Su sobrenombre nació de una actividad cotidiana: en sus dependencias se emitían manualmente los billetes de tren, una tarea que generaba una intensa circulación de documentos y tinta.

La historia posterior del inmueble refleja la evolución de la ciudad y de sus instituciones:

En 1941 pasó a la órbita de Renfe y, más adelante, albergó oficinas de organismos como la Confederación Hidrográfica del Sur y la Agencia Andaluza del Agua.

Tras años sin uso, el edificio vuelve a abrirse al público reconvertido en establecimiento hotelero.

Un edificio modernista difícil de repetir en Málaga

El inmueble fue proyectado por el ingeniero y arquitecto Julio Aublín Calas y ocupa unos 10.500 metros cuadrados. Es uno de los ejemplos más reconocibles del modernismo malagueño, una corriente poco abundante en la ciudad.

Su monumental fachada, preservada en la rehabilitación, mantiene los rasgos que le dieron carácter:

Zócalo de piedra.

Arcos de medio punto.

Pilares almohadillados.

Balcones de piedra con elementos de forja.

Columnas culminadas con capiteles corintios.

El edificio conserva una presencia urbana notable en el Paseo de Reding, entre La Malagueta, el puerto y el centro histórico.

Lo que se ha conservado: escalera, suelos hidráulicos y Patio de los Naranjos

Uno de los aspectos más atractivos de la rehabilitación es que mantiene elementos originales que permiten reconocer la antigua vida del palacio:

La gran escalera principal , que continúa organizando la llegada al edificio.

, que continúa organizando la llegada al edificio. Los suelos hidráulicos originales .

. El Patio de los Naranjos , incorporado a las zonas comunes.

, incorporado a las zonas comunes. El artesonado de madera de la última planta.

El antiguo ascensor, hoy preservado como elemento expositivo.

El ascensor histórico: una pequeña cápsula de la Málaga de 1908

La planta baja guarda una de las curiosidades más llamativas del edificio: el antiguo ascensor del Palacio de la Tinta, con madera y cristaleras, se conserva como pieza patrimonial.

Según la información difundida por el hotel, es el ascensor más antiguo que permanece en pie en Málaga. Este permite entender cómo la tecnología mecánica empezó a transformar los edificios urbanos a comienzos del siglo XX.

El hotel mantiene este mecanismo como testimonio histórico y reproduce fielmente el ascensor central original. Los ascensores modernos, por su parte, asumen la operativa diaria del establecimiento.

Un cinco estrellas con referencias a Picasso

El proyecto no busca reproducir una estética de principios del siglo XX en cada rincón. En lugar de ello, el interiorismo introduce un segundo relato: Málaga como ciudad de Picasso.

Las 141 habitaciones y las áreas comunes incluyen geometrías, contrastes de color, vitrales de inspiración cubista y piezas decorativas de aire vanguardista. La intención es crear una atmósfera cálida y contemporánea, con referencias artísticas reconocibles, pero sin restar protagonismo al patrimonio arquitectónico.

Azotea con piscina, spa y restaurante bajo un artesonado original

En la azotea, el hotel dispone de una terraza de 300 metros cuadrados, con piscina, solárium y panorámicas hacia el Mediterráneo y el castillo de Gibralfaro.

En la planta superior se encuentra el restaurante Asador Contrapunto, que propone cocina local bajo un artesonado de madera original.

El hotel completa su propuesta con:

Spa .

. Gimnasio abierto 24 horas.

abierto 24 horas. Salas de reuniones para viajeros corporativos, eventos y encuentros profesionales.

para viajeros corporativos, eventos y encuentros profesionales. Áreas comunes concebidas para descansar, trabajar o conocer el edificio.

¿Dónde está el Áurea Palacio de la Tinta y a quién le interesa?

El hotel está en el Paseo de Reding, frente a la playa de La Malagueta. Su ubicación permite llegar a pie al:

Muelle Uno.

Centro histórico.

Museo Picasso.

Teatro Romano.

La Alcazaba.

Otros puntos culturales de Málaga.

Es una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan: