Heredo un piso con mis hermanos: ¿quién decide lo que vale?

Heredar una vivienda entre hermanos puede abrir una discusión difícil de cerrar. Uno quiere vender, otro prefiere esperar y un tercero se quedaría con el piso, pero no al precio que piden los demás. ¿Quién tiene razón? Ninguna cifra se impone sola, y para empezar a hablar con datos lo más práctico es encargar un informe para tasar la casa en lugar de fiarse de lo que cada uno cree que se podría sacar o de lo que ha contado un vecino.

El precio de los anuncios del barrio da una idea, pero no cuenta toda la verdad. Dos pisos en la misma calle pueden valer cosas distintas por su estado o, simplemente, porque uno tiene ascensor y el otro no. Y antes de hablar de cifras conviene tener claro para qué se necesita la valoración.

No es lo mismo repartir la herencia que poner el piso a la venta

La primera pregunta no debería ser cuánto vale el piso, sino qué queréis hacer con él. Si todos queréis venderlo, tendréis que acordar un precio de salida y qué ofertas estáis dispuestos a aceptar. Si uno quiere quedárselo, hace falta una valoración para calcular cuánto les toca a los demás según su parte.

Con números redondos se ve mejor: si tres hermanos heredan a partes iguales un piso que vale 300.000 euros y uno se lo queda, tendrá que pagar 100.000 euros a cada uno de los otros dos. Por eso la discusión sobre el valor no es un detalle. Cada 30.000 euros de diferencia en la cifra son 10.000 euros más o menos para cada uno.

El Código Civil permite que los herederos mayores de edad, con libre administración de sus bienes, se repartan la herencia como mejor les parezca cuando el testador no ha dejado hecha la partición. Lo que no puede hacer ningún hermano es imponer su propia valoración porque conozca mejor la casa o lleve años viviendo cerca.

Ahí es donde una tasación resulta útil. El informe da un valor razonado, que no sustituye al acuerdo familiar ni garantiza que un comprador vaya a pagar exactamente esa cantidad, pero sirve de punto de partida que todos pueden entender.

¿Qué hacer si cada hermano defiende un precio diferente?

Antes de pedir varios informes, interesa que todos manejéis la misma información. Una reforma pendiente, por ejemplo, puede cambiar el valor. Y al tasar un piso no basta con mirar los metros y compararlos con un anuncio: hay que estudiar cómo está esa vivienda en concreto.

El tasador necesita documentación y datos suficientes para explicar de dónde sale la cifra. Si ya tenéis dos informes con resultados distintos, lo razonable es mirar qué fecha toma cada uno como referencia y qué características ha tenido en cuenta. Pedir una explicación suele servir más que quedarse cada uno con el valor que más le conviene.

Si un hermano quiere quedarse con un piso que no se puede dividir, el Código Civil permite adjudicárselo a él y que compense a los demás en dinero. Pero basta con que uno de los herederos pida venderlo en pública subasta para que se haga así. Y si el piso ya está a nombre de todos en copropiedad, la ley dice que nadie está obligado a seguir en esa situación: cualquiera puede pedir la división, salvo que hayáis pactado mantenerla durante un tiempo, que no puede pasar de diez años.

Antes de llegar a los tribunales, merece la pena repasar las opciones con un abogado y poner las propuestas por escrito. Acordar el valor es solo una parte. Si uno compra la parte de los demás, hay que dejar claro cuánto paga y cuándo, porque un precio sirve de poco si luego nadie sabe cómo se va a cobrar.