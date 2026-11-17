Comprar una vivienda con espacio exterior se ha convertido en una prioridad para muchos hogares. Una terraza para comer fuera, un patio donde poner plantas, una zona de juegos o un pequeño jardín para descansar pueden cambiar por completo la forma de vida. Sin embargo, no todos los compradores pueden o quieren asumir el precio de un chalet.

En ese contexto, los pisos bajos con terraza o jardín desde 35.000 hasta 240.000 euros se consolidan como una alternativa. El atractivo es evidente: acceso cómodo, posibilidad de disponer de un exterior privado y, en muchos casos, un precio más competitivo que el de otras viviendas.

El principal reclamo: vivir con terraza o jardín sin comprar una casa

Un bajo con exterior puede ofrecer una experiencia próxima a la de una vivienda unifamiliar.

Dependiendo de los metros y de su configuración, el patio o jardín puede utilizarse como comedor exterior, zona de relax, espacio de juegos, rincón de lectura, área para mascotas o pequeño huerto urbano.

También abre la puerta a instalar elementos como toldos, pérgolas, jardineras o barbacoas. Sin embargo, cada actuación debe ajustarse a las normas de la comunidad de propietarios y a la regulación municipal.

5 razones por las que un bajo puede ser una buena compra

Un bajo con exterior puede ofrecer numerosas ventajas:

Acceso directo y vida más cómoda. La cercanía a la calle puede facilitar el día a día: menos escaleras, menor dependencia del ascensor y mayor comodidad para transportar compras, bicicletas, sillas de bebé o equipaje. Más espacio útil para el día a día. En algunos edificios, las plantas bajas cuentan con una distribución más amplia que las viviendas superiores. Si, además, incorporan patio, jardín o terraza, la sensación de amplitud puede crecer de forma notable, especialmente cuando el exterior está conectado directamente con el salón o la cocina. Potencial de ahorro frente a otras tipologías. Los bajos suelen ser más asequibles que otros inmuebles. Esto puede permitir ganar metros, acercarse a una zona mejor ubicada o reservar dinero para una reforma. Exterior para ocio, plantas o mascotas. Una vivienda con patio o jardín aporta una flexibilidad difícil de conseguir en un piso convencional. Puede ser útil para crear una zona verde, tener plantas, disfrutar de comidas al aire libre o disponer de un lugar adicional para la convivencia y el descanso. Flexibilidad de uso. Algunos bajos pueden ser aptos para compatibilizar residencia y actividad profesional o comercial. Pero esta posibilidad depende de la normativa urbanística, de la licencia correspondiente y de los estatutos comunitarios.

La comprobación que puede evitar un mal negocio: ¿el jardín es realmente tuyo?

Esta es, probablemente, la pregunta más importante. Un jardín, terraza o patio puede figurar como:

Elemento privativo , integrado en la propiedad de la vivienda.

, integrado en la propiedad de la vivienda. Elemento común de uso exclusivo, propiedad de la comunidad pero reservado para el disfrute del titular del bajo.

No es lo mismo. Si el espacio es comunitario de uso exclusivo, pueden existir limitaciones específicas para cerrarlo, modificarlo, instalar una pérgola, colocar una piscina desmontable, cambiar el pavimento o ejecutar cualquier obra. Los gastos y responsabilidades de mantenimiento también pueden variar.

Para comprobarlo, hay que revisar la escritura de compraventa, la nota simple registral, la división horizontal y los estatutos de la comunidad.

¿Dónde comprar bajos con terraza o jardín?

Puedes ajustar tu búsqueda según el entorno climático y urbano que prefieras:

En zonas costeras e insulares, como Alicante, Almería, Balears (Illes), Cádiz, Castellón, Huelva, Las Palmas, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona o Valencia, un exterior puede ser especialmente atractivo por la posibilidad de utilizarlo durante buena parte del año.

En provincias interiores como Madrid, Zaragoza, Valladolid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Burgos, Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel o Cuenca, un jardín o terraza con buena orientación puede ser un valor añadido, pero también requerirá sombra en verano, protección frente al frío y un buen aislamiento interior.

En lugares como Asturias, A Coruña, Cantabria, Lugo, Ourense, Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya, la lluvia y la humedad hacen imprescindible revisar el drenaje, la ventilación y los antecedentes de filtraciones del inmueble. Un bajo con exterior puede funcionar muy bien en estas áreas si dispone de buena exposición solar, pavimentos adecuados, evacuación de aguas en buen estado y mantenimiento correcto.

Checklist antes de reservar un bajo con jardín

Antes de entregar una señal, conviene comprobar estos puntos: