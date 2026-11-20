Durante años, el certificado de eficiencia energética fue para muchos propietarios un simple trámite que había que resolver antes de vender o alquilar. Esa percepción está cambiando. La factura eléctrica pesa cada vez más en el presupuesto de los hogares, y una vivienda mal aislada obliga a consumir más para mantener la misma temperatura. Comparadores como Rastreator permiten consultar cuándo es más barata la luz hoy y desplazar parte del consumo a las horas más económicas, pero esa estrategia tiene un límite: en una casa que pierde calor por ventanas y fachadas, el ahorro posible depende sobre todo del propio edificio. Por eso la letra energética empieza a influir en algo que interesa a cualquier propietario: el valor de su vivienda.

Qué es el certificado energético y qué mide

El certificado de eficiencia energética, regulado en España por el Real Decreto 390/2021, califica un inmueble con una escala de letras que va de la A, la más eficiente, a la G, la menos eficiente. Lo emite un técnico competente tras analizar el aislamiento, las carpinterías y las instalaciones térmicas.

El documento recoge dos indicadores principales: el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO₂ asociadas. Es obligatorio para vender o alquilar, la etiqueta debe figurar en los anuncios y, con carácter general, tiene una validez de diez años. También incluye recomendaciones de mejora.

Por qué la normativa europea cambia las reglas del juego

El impulso principal llega de Bruselas. La Directiva (UE) 2024/1275 relativa a la eficiencia energética de los edificios fijó el 29 de mayo de 2026 como plazo para que los Estados miembros incorporasen la mayor parte de sus disposiciones. España trabaja en esa adaptación a través de varias normas, entre ellas el propio procedimiento de certificación y el Plan Nacional de Renovación de Edificios.

Conviene matizar la idea de una «rehabilitación obligatoria». En el caso de las viviendas, la directiva no impone a cada propietario un plazo individual para reformar su casa. Lo que exige a los Estados es reducir progresivamente el consumo medio de energía del parque residencial, concentrando buena parte del esfuerzo en los edificios menos eficientes. Para alcanzar esos objetivos, cada país diseña sus propias medidas: ayudas, incentivos, ventanillas únicas de asesoramiento y, en su caso, exigencias concretas que todavía están por definir.

La directiva también prevé que los certificados se armonicen en toda la Unión Europea, con una escala común en la que la letra A corresponderá a los edificios de cero emisiones.

Cómo influye la letra energética en el valor de una vivienda antigua

Una buena parte del parque residencial español se construyó antes de que existieran exigencias de aislamiento térmico, por lo que muchas viviendas antiguas obtienen calificaciones bajas. Esto tiene varias consecuencias en el mercado:

Comparación más directa entre inmuebles. La etiqueta aparece en los anuncios, de modo que los compradores pueden contrastar viviendas similares y tener en cuenta el gasto energético futuro.

La etiqueta aparece en los anuncios, de modo que los compradores pueden contrastar viviendas similares y tener en cuenta el gasto energético futuro. Coste de la reforma descontado en el precio. Quien compra una vivienda poco eficiente suele calcular lo que tendrá que invertir para mejorarla y lo traslada a su oferta.

Quien compra una vivienda poco eficiente suele calcular lo que tendrá que invertir para mejorarla y lo traslada a su oferta. Incertidumbre regulatoria. Mientras no se concreten todas las medidas nacionales, algunos compradores ven en una letra baja un riesgo añadido.

Patricia Carril, responsable de energía en Rastreator, lo resume así: «Para el propietario, el certificado tiene otros dos usos prácticos. El primero es de mercado: una buena letra revaloriza el inmueble y acorta los plazos de venta. El segundo es económico, porque el certificado es el documento de partida para solicitar la mayoría de ayudas públicas a la rehabilitación energética, y las recomendaciones de mejora que incluye señalan qué obras compensan más».

El efecto no es idéntico en todas partes: la ubicación, el estado del inmueble o la demanda de la zona siguen siendo determinantes, y una letra baja no impide vender.

Qué puede hacer hoy el propietario de una vivienda antigua

Revisar el certificado vigente. Si caduca pronto o el inmueble ha cambiado desde que se emitió, actualizarlo da una imagen fiel de su situación.

Si caduca pronto o el inmueble ha cambiado desde que se emitió, actualizarlo da una imagen fiel de su situación. Leer las recomendaciones de mejora. Indican qué actuaciones tendrían más impacto en la calificación y ayudan a priorizar.

Indican qué actuaciones tendrían más impacto en la calificación y ayudan a priorizar. Empezar por lo que más rinde. Mejorar ventanas, aislar la envolvente o renovar un sistema de calefacción antiguo suelen ser actuaciones con un efecto apreciable en el consumo.

Mejorar ventanas, aislar la envolvente o renovar un sistema de calefacción antiguo suelen ser actuaciones con un efecto apreciable en el consumo. Informarse sobre las ayudas disponibles. Las convocatorias dependen de cada comunidad autónoma y suelen exigir certificados anteriores y posteriores a la obra.

Las convocatorias dependen de cada comunidad autónoma y suelen exigir certificados anteriores y posteriores a la obra. Actuar también sobre el consumo diario. Ajustar la potencia contratada, revisar la tarifa y aprovechar las franjas más baratas reduce el gasto mientras se planifica la reforma.

Una decisión que conviene planificar

El certificado energético ha dejado de ser un papel accesorio. A medida que avance la aplicación de la normativa europea, la eficiencia de una vivienda antigua tendrá más peso tanto en su precio como en su atractivo para compradores e inquilinos. Conocer la calificación y planificar las mejoras con tiempo permite decidir sin prisas y aprovechar las ayudas existentes.