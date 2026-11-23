La adopción de leyes que violan el derecho de los propietarios a decidir sobre sus inmuebles y a recuperarlos en caso de impago ha provocado una caída en la oferta de vivienda de 426.000 unidades residenciales en el mercado de alquiler de primera vivienda desde el año 2018, según datos de Idealista. Además, el 92% de los 3,6 millones de viviendas en alquiler que tenemos en España pertenecen a propietarios particulares, según datos del Banco de España. Este perfil de casero es, justamente, el que más seguridad jurídica necesita a la hora de decidirse a alquilar un inmueble.

En los últimos 8 años, el actual Gobierno ha ido aprobando más de 10 normas con rango de ley cuyo común denominador ha sido robar cada vez más poder de decisión sobre sus inmuebles a los propietarios hasta impedirles incluso recuperar su casas de inquiokupas y okupas.

Cuanto más se alargue la duración de los contratos y las prórrogas, cuantas más imposiciones de precios de alquiler, cuantas más dificultades para recuperar la vivienda por impago o falta de garantías para los propietarios se aprueben, cuanto más dificil sea para el propietario recuperar su vivienda una vez alquilada, menos dueños de pisos seguirán dispuestos a alquilar sus inmuebles. Es de toda lógica pensar que si un alquiler tiene dos partes: propietario e inquilino, cuanto más se legisle a favor del inquilino, menos propietarios querrán alquilar en condiciones injustas. Por tanto, liberalizar los contratos de alquiler y que propietario e inquilino negocien libremente cómo se realiza el arrendamiento es lo más sensato.

Por otra parte, no se puede poner en igualdad de condiciones al dueño del inmueble que al inquilino. Por una sencilla razón: el propietario de la casa es quien la ha adquirido legalmente comprándola y pagando los elevadísimos impuestos que exige el Estado. Por eso, tiene que tener la última palabra sobre su propiedad. En caso de que las condiciones en que un propietario alquile su vivienda supongan perder sus derechos sobre su inmueble, el incentivo para no alquilar es definitivo.

El propietario tiene que poder proponer los requisitos para alquilar su vivienda y negociar los detalles con el inquilino. Es de sentido común que el dueño de una casa conserve el derecho a decidir en todo momento sobre lo que es suyo. Si las condiciones que pone un propietario para alquilar su inmueble no son del agrado del inquilino, lo que debe hacer es proponer las suyas y llegar a un acuerdo con el dueño. Y si éste no acepta sus propuestas, el potencial inquilino lo que tiene que hacer es buscar otro piso cuyo dueño tenga unas condiciones que le sean más favorables. Así de sencillo. Ningún propietario de vivienda tiene por qué admitir que un tercero decida sobre su propia casa de la misma manera que nadie admite que a su casa entre alguien que le diga lo que tiene que hacer en ella. Es puro sentido común.

Además, no tiene sentido que mientras el inquilino pueda marcharse de la vivienda cuando lo desee pasados los primeros seis meses de contrato, el propietario no pueda recuperar su vivienda hasta que pasen 5 años. Si el dueño de un inmueble tiene libertad para alquilar, tiene que tener la misma libertad para dejar de hacerlo. Con unos plazos claros en cuanto a la salida de la vivienda por parte del inquilino, todo propietario que alquila debería poder ejercer su derecho a recuperar su inmueble en cualquier momento del contrato con su simple voluntad de hacerlo y sin acreditar ninguna razón para ello. La libertad tiene que ir en las dos direcciones. Si nadie cuestionó por qué un propietario alquiló su casa cuando lo consideró oportuno, nadie debe impedirle recuperar su inmueble cuando lo considere.

Por otra parte, la protección para el inquilino no se genera elaborando leyes salvajes contra el propietario que le permiten quedarse de facto con una casa que no es suya porque entonces se destroza la oferta de vivienda en alquiler, como de hecho ha ocurrido. La protección para el inquilino se logra garantizando que exista una cantidad de oferta tan alta que los propietarios tengan que competir en precio y en calidad de inmueble ofertado para tener inquilino si realmente los propietarios quieren alquilar su vivienda y obtener un ingreso con ella. Así ocurre en cualquier otra actividad económica: los que ofrecen un bien o servicio compiten en calidad y precio por tener clientes. Que la vivienda sea un elemento de primera necesidad no anula su naturaleza económica ni el coste de producirla.

Cuando hay mucha oferta de vivienda en alquiler en relación a la demanda son los propietarios los que tienen que competir en precio y calidad de inmueble por tener inquilino y es ahí donde los inquilinos salen beneficiados. Pero ahora ocurre exactamente lo contrario. Como hay muy poca oferta de vivienda en alquiler para la demanda existente, son los inquilinos los que compiten por tener acceso a una vivienda cada vez menos equipada y a precios más altos. No en vano, según datos de Idealista, la presión sobre el alquiler se ha disparado un 16% en el último año.

En la actualidad, un anuncio de vivienda en alquiler en este portal inmobiliario tiene una media de 43 contactos más antes de ser alquilado. Por tanto, la falta de oferta hace que sean los inquilinos los que compitan por tener una vivienda alquilada y sólo lo acaban consiguiendo los que más ingresos y estabilidad económica tienen. Esto en absoluto es proteger al inquilino, sino todo lo contrario.

Para generar un aluvión de oferta de vivienda en alquiler que proteja al inquilino, nada como la exención del 100% de las rentas del alquiler en el IRPF. Actualmente, la tributación de los alquileres está en una media del 44%. Esto implica que son los inquilinos los que ven encarecidos los alquileres por los impuestos que soportan los caseros. Por otra parte, toda actividad que está libre de impuestos genera oferta de forma inmediata ya que el atractivo de obtener rentas no tributables es definitivo para cientos de miles de propietarios.

Los propietarios de vivienda alquilan para ganar dinero. Parece mentira que algo tan obvio se criminalice. Quien tiene un inmueble que ha adquirido legalmente lo ha hecho con trabajo y esfuerzo. Por tanto, se ha ganado el derecho de recibir un dinero a cambio de que otra persona lo use. Si un particular alquila una vivienda, el inquilino no le paga y el dueño no puede recuperar su inmueble se elimina cualquier incentivo para que los propietarios alquilen. Los particulares no están para hacer política de vivienda social. Es el Estado el que debe encargarse de dar alojamiento o vivienda a aquellas personas que realmente sean vulnerables. Además, los dueños de viviendas abonan cada año al Estado nada menos que 52.000 millones de euros en impuestos. Qué menos que a cambio de esa cantidad, los caseros estén protegidos por el Estado de usurpadores de sus inmuebles. Por eso, como tercera medida para provocar un aluvión de oferta en el mercado del alquiler, es imprescindible legislar la recuperación inmediata del inmueble en caso de impago.

Con estas tres medidas adoptadas conjuntamente, liberalización de contratos + exención del 100% en el IRPF de las rentas del alquiler + recuperación inmediata de la vivienda en caso de impago, se generaría una elevada oferta de vivienda en un corto periodo de tiempo. Además, la aprobación conjunta de estas tres medidas generarían un aliciente de gran magnitud para que muchas más viviendas susceptibles de ser alquiladas, se pusieran en el mercado. Y, ahí sí, se protegería a los inquilinos al darles lo que en verdad les confiere poder: que exista oferta de vivienda en el mercado del alquiler y que cualquiera que vaya alquilar tenga multiples opciones donde elegir.

Desde el año 2018, el actual Gobierno sólo ha hecho leyes en beneficio del inquilino y a costa de anular los derechos de los propietarios. Así sólo se genera escasez y carestía en la vivienda de alquiler. Por el contrario, si se respetaran los derechos de los propietarios que alquilan, la oferta se incrementaría y los precios de los alquileres se reducirían. Y, ahí sí, se rebajarían los precios del alquiler y se conseguiría beneficiar al inquilino.