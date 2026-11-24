Monteagudo de las Vicarías, un pequeño municipio del sur de Soria, se alza sobre un territorio que durante siglos marcó la separación entre Castilla y Aragón. Lo que antes fue una posición de control militar sobre el corredor del río Nágima es hoy una de sus mayores bazas: un casco histórico compacto, panorámicas abiertas sobre el paisaje soriano y una visita que combina arquitectura, historia, observación de aves y cocina local.

Monteagudo de las Vicarías, ¿dónde está y por qué merece una visita?

Monteagudo de las Vicarías se sitúa en la provincia de Soria, cerca de la histórica frontera castellanoaragonesa. Su ubicación explica casi todo lo que se ve al llegar: fue una villa de vigilancia, defensa y paso, levantada para dominar los caminos que conectaban la Meseta con el valle del Ebro.

La elección del cerro era estratégica. Desde su parte alta se controlaban los valles de los ríos Nágima y Jalón, dos corredores naturales de comunicación. La historia ha dejado una huella especialmente visible en el urbanismo: muralla, puerta de acceso, calle principal, plaza, castillo e iglesia forman un conjunto muy fácil de recorrer a pie.

Entrar por una puerta medieval: el primer impacto de la ruta

El recorrido debería comenzar en la Puerta de la Villa, el único acceso medieval conservado del antiguo recinto amurallado. Su arco apuntado, rematado con almenas, da paso a la calle Mayor, que conduce directamente hacia el centro histórico.

Es una entrada que ayuda a cambiar el ritmo: al otro lado de la puerta, el trazado urbano se vuelve más recogido y la presencia del castillo gana protagonismo. Merece la pena recorrer esta zona sin prisa y levantar la vista hacia las fachadas, donde destacan:

Escudos.

Detalles decorativos.

Elementos constructivos ligados a antiguas familias.

Alianzas locales.

El castillo de cinco lados: la gran rareza de Monteagudo

El gran símbolo del municipio es su castillo-palacio de planta pentagonal, una configuración poco frecuente y uno de los principales reclamos patrimoniales de la provincia de Soria.

Su estructura se remonta al siglo XV, aunque el edificio expresa distintas etapas de uso y transformación.

Destaca por sus volúmenes irregulares y sus torres, que no responden a un único modelo. La más singular es la torre del homenaje: octogonal desde fuera y hexagonal en su interior.

El castillo muestra cómo la función defensiva perdió peso frente a la residencial. En el siglo XVI, sus interiores se adaptaron al gusto renacentista con dependencias más cómodas y un patio con galería porticada. De este modo, la fortaleza dejó de ser solo una pieza militar para convertirse en una residencia señorial ligada a la plaza y a la vida del pueblo.

La iglesia que estaba conectada con el castillo

A pocos pasos del castillo se levanta la iglesia de Nuestra Señora de la Muela, un templo gótico cuya fachada conserva un detalle de gran interés: bajo el alero superior discurre una galería de arcos ciegos de ladrillo, vinculada a la influencia mudéjar aragonesa presente en esta zona de frontera.

Pero el dato que mejor explica el vínculo entre iglesia y fortaleza está en el interior. En el pasado, un pasadizo comunicaba directamente el castillo con el coro del templo. Los señores podían asistir desde allí a los oficios religiosos, sin necesidad de cruzar la plaza.

La ermita cuya frontera pasa por la pila bautismal

La escapada no termina en el casco urbano. En el entorno de Monteagudo se conservan los restos del castillo de la Raya, también conocido como Torre de Martín González, una fortificación levantada entre los siglos XII y XIII para vigilar los valles del Nágima y del Jalón.

Cerca de esa torre se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Torre, escenario de una de las curiosidades más singulares de Soria. El límite municipal atraviesa literalmente su nave y pasa por la pila bautismal.

Un embalse histórico convertido en parada de aves migratorias

El embalse próximo a Monteagudo está vinculado al riego: en 1878 se impulsó un proyecto vecinal para aprovechar las aguas del Regajo, al que posteriormente se sumaron aportes del río Nágima.

Con el tiempo, ese sistema hidráulico ha adquirido valor ambiental. El entorno cuenta con vegetación de ribera y funciona como zona de paso, descanso y nidificación para aves, por lo que añade un componente de naturaleza a una visita principalmente patrimonial.

Los mejores momentos para observar migratorias suelen ser marzo y septiembre. No obstante, el humedal cambia según el nivel del agua y la estación, así que cualquier visita puede deparar avistamientos interesantes.

Para disfrutarlo con respeto conviene: