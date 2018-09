¿Qué marca destaca entre los Pc gaming más vendidos en Amazon? MSI. Fundada en 1986 en Taiwán, esta empresa fabrica ordenadores portátiles, de sobremesa, y componentes para Pc. MSI también patrocina eventos gamer como el MSI Beat IT y equipos de eSports. Es la marca más vendida del mundo en ordenadores para gamers, sinónimo de innovación y buen rendimiento. En Periodista Digital te contamos más sobre los ordenadores de sobremesa que triunfa en Amazon.

¿En qué fijarse a la hora de comprar un PC gaming?

La mayoría de los gamers escogen ordenadores de sobremesa para jugar frente los portátiles. Los de sobremesa son más fáciles de actualizar sustituyendo componentes, algo que en los portátiles está limitado. Hay varios aspectos a tener en cuenta antes de decidirse por un ordenador para gaming:

La tarjeta gráfica

O tarjeta de vídeo, es posiblemente el componente más importante para sacarle partido a los juegos, incluso más que un superprocesador. Vale la pena invertir en una buena tarjeta gráfica. Hay que fijarse en la velocidad del reloj de memoria y los búferes de sombreado. También hay que tener en cuenta la memoria de la GPU o si vas a jugar juegos en 3D.

Memoria

En realidad la memoria— está sobrevalorada—, no es tan importante como tener una buena GPU (Graphics processing Unit). Se trata de un coprocesador que se dedica a procesamiento de gráficos y otras operaciones, para así aligera la carga de trabajo del procesador central. Las tarjetas gráficas además también tienen una buena cantidad de memoria. La memoria mínima para jugar se recomienda sea al menos de 4 GB y para los que juegan mucho o son exigentes 8 GB de memoria RAM DDR3.

Procesador

Si crees que para tener un buen ordenador para gaming debe ser un i7, quizás estás sobrevalorando este aspecto. Un procesador i7 es ‘una bala’ y por supuesto es adecuado para videojuegos, pero también es un procesador más caro y no todo el mundo puede o quiere pagar más por esto. Un procesador de alta gama no es tan determinante como una buena tarjeta gráfica. De hecho muchos videojuegos actuales no pueden aprovechar los cuatro núcleos o núcleos hexadecimales. Los núcleos de un ordenador le dota de más o menos capacidad para repartir las tareas.

Una CPU de 4 núcleo puede ejecutar más tareas de forma simultánea que una de dos. Una de 8 núcleos más que una de 4. Sin embargo si una aplicación no está diseñada para usará con más de dos núcleos, tener 4 no hará que funcione más deprisa.

Encontramos procesadores i3 y i5 con dos núcleos y también con 4 núcleos. Los i7 son los procesadores más rápidos tiene 4 o 6 núcleos, son los mejor valorados por los gamers. ¿Vale la pena invertir en un procesador de 4 núcleos? Si, porque aunque muchos juegos no aprovechan estos 4 núcleos, los juegos evolucionan rápido. Uno de 4 núcleos le sacarás partido más tiempo, uno de dos núcleos con el tiempo se te puede quedar corto.

El monitor

Si sueles jugar videojuegos en 3D, te hará falta una pantalla de 120 Hz para poder sacarle todo el rendimiento a estos juegos. Antes de comprar piensa sí tienes un presupuesto ajustado una buena resolución es 1680x1050. Pero sí puedes comprar monitores con una resolución de 1920x1080, o de 2560x1440 notarás la diferencia. Esto se percibe más en pantallas grandes. Revisa que el monitor tenga puertos actualizados DVI de doble enlace y HDMI.

El almacenamiento

Los juegos en general no necesitan una gran cantidad de espacio, sin embargo es bueno tener un amplio espacio en el disco duro. Mejor que tenga un disco duro de 7200 RP, para dejar a menos 500 GB de espacio en disco.

Tarjeta de sonido y altavoces

El sonido es parte fundamental de la experiencia, jugar al Star Wars Battlefront II con una buena tarjeta de sonido y equipo de altavoces es otro nivel. Marcas como Creative Labs fabrican tarjetas de sonido y altavoces con subwoofer con una buena relación calidad precio.

Pc gaming más vendidos en Amazon

Este PC para juegos logra una nota de 4,9 sobre 5, una calificación destacada por parte de usuarios de Amazon. Destacan su excelente rendimiento, no se cuelga y funciona muy rápido. Ver el precio en Amazon.

Procesador

AMD

Velocidad del procesador

3.80 GHz

Capacidad de la memoria RAM

8 GB

Tipo de memoria del ordenador

DDR3 SDRAM

Capacidad del disco duro

1000 GB

Descripción del disco duro

HDD 7200 rpm

Descripción de la tarjeta gráfica

AMD RX 560 4GB

Tipo de memoria gráfica

PC2-4200

Este es el primer modelo de MSI, más vendido, obtiene la confianza de Amazon que lo destaca como ‘Amazon choice’

Procesador

Intel

Tipo de procesador

Core i7

Velocidad del procesador

2.9 GHz

Número de procesadores

6

Capacidad de la memoria RAM

16 GB

Tipo de memoria del ordenador

DDR4 SDRAM

Capacidad del disco duro

2000 GB

Descripción del disco duro

Hybrid (HDD/SDD)

Coprocesador gráfico

Nvidia

Descripción de la tarjeta gráfica

NVIDIA GeForce GTX 1070Ti Armor

Tipo de memoria gráfica

PC2-4200

Capacidad de la memoria RAM

8000

Número de puertos USB 2.0

3

Número de puertos USB 3.0

2

Número de puertos HDMI

1

Sistema operativo

Windows 10 Home

Este Pc de MSI viene con proceso i5 y gráficos NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5. Si sistema operativo, ver en Amazon.

Fabricante del procesador

Intel

Tipo de procesador

Core i5

Velocidad del procesador

2.4 GHz

Número de procesadores

4

Capacidad de la memoria RAM

8 GB

Tipo de memoria del ordenador

DDR4 SDRAM

Capacidad del disco duro

1000 GB

Descripción del disco duro

HDD

Coprocesador gráfico

Nvidia

Descripción de la tarjeta gráfica

NVIDIA GeForce GTX 1060

Tipo de memoria gráfica

PC2-4200

Capacidad de la memoria RAM

6000

Interfaz de la tarjeta gráfica

PCI-E

Tipo de conectividad

801_11_AC

Tipo de conexión inalámbrica

801.11 AC

Número de puertos USB 2.0

1

Número de puertos USB 3.0

2

Número de puertos HDMI

1

Los productos que llevan el logo Amazon’s choice, se destaca por tener buenas opiniones de los clientes y gran relación calidad precio, por eso Amazon los recomienda.

Fabricante del procesador

Intel

Tipo de procesador

Core i5

Velocidad del procesador

3 GHz

Toma del procesador

Socket H4 (LGA 1151)

Número de procesadores

4

Capacidad de la memoria RAM

8 GB

Tecnología de la memoria

DDR4-SDRAM

Tipo de memoria del ordenador

DDR4 SDRAM

Memoria máxima compatible

32 GB

Capacidad del disco duro

1000 GB

Descripción del disco duro

HDD

Coprocesador gráfico

Nvidia

Descripción de la tarjeta gráfica

Nvidia GeForce GTX 1050Ti

Tipo de memoria gráfica

PC2-4200

Capacidad de la memoria RAM

4096

Interfaz de la tarjeta gráfica

PCI-E

Tipo de conectividad

802_11_AC

Tipo de conexión inalámbrica

801.11 AC

Número de puertos USB 2.0

2

Número de puertos HDMI

3

Número de puertos ethernet

1

Número de puertos PS-2

1

MSI de nuevo con un ordenador de sobremesa más potente con i7 de 6 núcleos y mayor memoria RAM, ver en Amazon.

Fabricante del procesador

Intel

Tipo de procesador

Core i7

Velocidad del procesador

2.8 GHz

Toma del procesador

LGA 1151 (Zócalo H4)

Número de procesadores

6

Capacidad de la memoria RAM

16 GB

Tecnología de la memoria

DDR4-SDRAM

Tipo de memoria del ordenador

DDR4 SDRAM

Memoria máxima compatible

64 GB

Capacidad del disco duro

2000 GB

Coprocesador gráfico

Nvidia

Descripción de la tarjeta gráfica

NVIDIA GeForce GTX 1060

Tipo de memoria gráfica

PC2-4200

Capacidad de la memoria RAM

6000

Tipo de conectividad

801_11_AC

Tipo de conexión inalámbrica

801.11 AC

Número de puertos USB 2.0

3

Número de puertos USB 3.0

2

Número de puertos HDMI

1

Número de puertos ethernet

1

Número de puertos PS-2

1

Sistema operativo

Windows 10 Home

