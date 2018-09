Entre las cervezas más populares del mundo destaca la marca Snow, que aunque para muchos sea una empresa desconocida, es una de las más vendidas es China. Teniendo en cuenta China representa alrededor del 20% de la población mundial, les gusta mucho la cerveza, varias marcas de esta lista son cervezas chinas. Hay otras marcas que sí nos suenan más, como Corona, Heineken o Budweiser. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores whiskies escoceses, hoy te contamos detalles, sobre las cervezas que más conocidas del mundo.

¿Qué países consumen más cerveza del mundo?

El mundo de la elaboración de cerveza es muy amplio, hay infinidad de tipos de cerveza, de trigo, Pale, Ale, la negra, las aromatizada o las sin alcohol. Sin embargo hay marcas que han logrado ser conocidas en todo el mundo su fama ha traspasado fronteras. Pero antes de hablar de estas marcas de cervezas tan populares, nos interesa saber en qué países son los más “cerveceros” del mundo.

Hace días que acaba de terminar la Oktoberfest 2018 en Múnich la fiesta de la cerveza más conocida donde se consumen alrededor de 7.5 millones de litros. Alemania pensamos es el país más consumidor de cerveza, pero antes que el país germano hay dos países por delante. Según datos recopilados por Statista. com del 2017 son estos:

la República Checa encabeza el ranking del consumo de cerveza con persona con 138.3 litros al año.

Polonia sigue con un consumo per cápita de 98 litros a año.

Alemania sigue con 95.95 litros por persona al año

Austria con 95.46 litros por persona al año

Lituania consume 92 litros per cápita al año.

Croacia tiene un consumo de 81.19 litros per cápita.

Irlanda llega hasta los 79.22 litros por persona

Letonia sigue con 76.79 litros por persona.

Eslovenia con 76.52 litros.

Rumanía con 75.63 litros.

Bulgaria con 75.53 litros.

Estados Unidos con 74.90 litros

Australia con 71.82 litros

Estonia con 70.95 litros

Bélgica con 69,24 litros

Las cervezas más populares del mundo

Seguro de esta lista conoces has probado o al menos te suenan estas marcas, otras quizás no tanto. Es una buena oportunidad para conocerlas muchas las puedes encontrar en supermercados o en Amazon a buen precio.

Cerveza Snow

Posiblemente sea la primera vez que escuchas esta marca. Se vende casi en exclusiva en China donde es la más popular, al ser el mercado más grande del mundo la marca vende alrededor de 2.800 millones de galones de cerveza (teniendo en cuenta un galón equivale a 3,7 litros). Fundada en 1993 en Shenyang al noroeste de China. Si te preguntas a qué sabe esta cerveza en realidad su sabor no es, —al parecer el motivo de su éxito—,los comentarios que se pueden encontrar sobre ella es que se parece a otra marca llamada ‘Bud light’. Un precio barato de alrededor de 1€ el litro es el principal atractivo del éxito de esta cerveza, pero no hablamos de una cerveza gourmet. Todavía no se vende fuera de China, pero todo llegará…

La empresa Budweiser se fundó en 1876 en Missouri, es una cerveza tipo Lager americano. Es una de las marcas líderes en Estados Unidos y se vende en más de 80 países.

¿A qué sabe la Budweiser? en su elaboración se usa cebada, arroz, lúpulo y levadura se madura en un tanque de madera. Es una cerveza ligera refrescante con ligeros matices dulces. Los amantes de las cervezas con cuerpo podrían definir la Budweiser como una cerveza un tanto sosa. Sin embargo las cifras demuestran que es una de las cervezas preferidas por millones de norteamericanos. A pesar del auge de otras cervezas la Budweiser sigue creciendo en cifras de venta, la tienes en Amazon

Esta marca nació en México en 1922 de la mano de un grupo de inmigrantes españoles que crearon la empresa Cervecería Modelo S.A. La cerveza ‘Corona Extra’ se lanzó en 1937 como parte de una estrategia de innovación de la marca que puso el nombre también en las botellas. En España la cerveza se vende como ‘Coronita’ por una razón, ya estaba registrado el nombre de ‘Corona’ para el uso en otra bebida alcohólica, concretamente un vino.

Es una de las cervezas más populares del mundo, en 2016 sus ventas crecieron un 7.92 %. ¿A qué sabe la cerveza Corona-Extra? Sabe a limón, mezclada con maíz, tiene un sabor dulce y ligeramente amargo al final. Tiene aromas florales, a hierba y a limón. La puedes comprar en Amazon.

Una cerveza brasileña fundada en 1.888, figura entre las cinco más vendidas del mundo. La primera marca que lanzó se llamaba Malzbier en 1914. La empresa Brahma en aquel momento publicitaba la cerveza como una bebida tan nutritiva que la podían tomar las madres que estaban en plena lactancia. Aquello fue un éxito que ayudó a promover la marca. La marca se basa en la filosofía brasileña del ‘Ginga’ que consiste en balancearse, un juego de pies que se usa en el arte marcial capoeira.

La cerveza Brahma es tipo Pilsen y viene en una botella de vidrio curvo con un diseño curvado diferente a las tradicionales de cerveza. Ver el precio en Amazon.

Seguramente en cualquier país del mundo encontrarás esta marca de cerveza, es una de las más vendidas. La familia Heineken entró en el mercado de la cerveza en 1864. Gerard Adriaan Heineken compró una cervecería en Ámsterdam. 154 años después tres generaciones de la familia Heineken han logrado que sea una marca líder. Los ingrediente de esta cerveza, son cebada malteada, lúpulo, y agua. En Heineken introdujeron mejoras en la elaboración de cerveza, por ejemplo fermentar en tanques horizontales en lugar de verticales para crear una presión perfecta. La tienes en Amazon.

Otra de las cervezas chinas más populares, ya que esta si se vende en otros países a diferencia de la Snow. Está entre las 5 primeras empresas cerveceras en cuanto a cifras de venta. Fuera de China es la cerveza china más vendida en EEUU.Tsingtao se fundó en 1903 en Hong Kong con capital inglés y alemán. En sus primeras recetas se usaba solo agua, cebada y lúpulo, pero al privatizarse la receta cambió, ahora se sabe también contiene arroz. Su cerveza más vendida es la lager pálida. Ver en Amazon.

La cerveza Skol es una de las más vendidas en Brasil, creada en Escocia en 1958. A lo largo de los años 60 se diseñó la marca para tratar de expandirse a otros mercados como Bélgica, Canadá o Suecia. Sin embargo no se logró el éxito deseado. En 1967, la cerveza Skol se fabricó en varios países como en Argelia. Más tarde el consorcio global de Skol construyó una fábrica de cerveza en Manaos, en la zona norte del Brasil. Tiene un sabor ligero, al estilo Pilsener, con aromas de limón. Es una cerveza refrescante y con bajo contenido en alcohol, un 2,8 %. Ver en Amazon.

