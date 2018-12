Regalos ‘amigo invisible’, por menos de 10 €

¿Sabías que "al amigo invisible", se llama ‘Secret Santa’ en Estados Unidos? Tiene detrás una maravillosa historia real. Esta tradición se organiza entre compañeros de trabajo en las escuelas, reuniones de amigos, es decir todos los participantes se conocen.

El juego trata de hacerse regalos entre sí sin saber quién ha comprado ese regalo. Los obsequios no pueden ser muy caros, así que el gasto medio suele ser entre 10-15 €. En Periodista Digital te traemos una selección de regalos ‘para el amigo invisible’ originales y por menos de 10 euros.

¿En qué consiste el juego del "regalo del amigo invisible"?

Existen algunas variantes ya que este juego se celebra en muchos países. En general la mecánica de ‘amigo invisible’ es esta:

Para que ese juego de regalar tenga éxito, el grupo no puede ser muy grande como mucho 20 personas.

A menudo se ponen los nombres de todas las personas del grupo y cada cual saca un papel (y de esta forma sabe a quien tiene que comprar el regalo).

Cuando el grupo se reúne todos los regalos se ponen juntos y cada persona coje un regalo de la bolsa y lo entrega,— al destinatario que le saliera cuando se repartieron los papelitos con los nombres—.

La persona que recibe el regalo lo abre en público. Despué coje otro regalo de la bolsa y lo entrega a quien le corresponda y cada miembro de grupo repite esta secuencia. De esta forma todo el grupo recibe regalo pero nadie sabe quién compró el suyo en realidad.

¿De dónde viene la tradición del "amigo invisible"?

Esta tradición entrañable, la creó un filántropo y millonario llamado Larry Dean Stewart (1948-2007). Logró una gran fortuna con sus negocios de telefonía. Desde 1979 hasta el 2006 tenía por costumbre,entregar de forma anónima billetes de 100 dólares, a personas necesitadas.

¿Cuando se repartía este dinero? Durante el mes de diciembre a personas que iban por la calle, sus actos de bondad al azar durante años llegaron a miles de ciudadanos. La identidad de este ‘’Secret Santa’ se supo solo tres meses antes de su muerte en enero del 2007, cuando se hizo pública.

¿Qué llevó a Larry a repartir dinero año tras año? En 1979 le habían despedido de su trabajo, estaba deprimido, era la segunda vez que le pasaba esto justo antes de Navidad. Estaba meditando su mala suerte cuando se fijó en una camarera de un restaurante drive-in que estando al aire libre llevaba una chaqueta muy fina. Pensó lo duro que sería para ella soportar el frío ganando tan poco.

A partir de aquello decidió comenzar a donar dinero, pero antes tenía que generarlo. Creó su empresa y trabajó con ahínco. A lo largo de estos 27 años repartió más de 1.3 millones de dólares. En la actualidad La Society of Secret Santas se basa en el legado de su fundador Larry Dean Stewart.

Regalos ‘amigo invisible’, por menos de 10 €

La primera vez que veas los sushi socks no creerás que son unos calcetines, están tan bien presentados que parecen sushi de verdad. La idea de vender estos calcetines imitando variedades de sushi surgió hace años gracias a jóvenes emprendedores. Hoy triunfan en todo el mundo, como regalos original, ideal para dejar bajo el árbol de Navidad (mientras la gente se pregunta, ¿qué hace esto aquí). Son un 80% de algodón, un 17% poliamida y un 3% elastano. Ver en Amazon.

La cartera ideal que ocupa poco y puedes llevar algo de dinero suelto, billetes y alguna tarjeta. Mide solo 10 cm de ancho, por 7.5 cm de largo y 1 cm de grosor. Además de práctica es de cuero, por este precio un estupendo regalo. Ver en Amazon.

Sudadera en distintos colores con capucha. Confortable, ideal para combinar con vaquero o ropa deportiva, ver en Amazon.

Un cuaderno con estilo, para usarlo como block de notas o ‘diario’. Tamaño tamaño: DIN A5, 148x210mm, 5.8x8.2" · Páginas: 72 hojas o 144 pág. Las tapas tienen un fotografía, textura mármol blanco impresa en la carátula. Ver en Amazon.

Un regalo original ideal para reuniones con amigos. Son 6 tubos de ensayo de plástico de distintos colores de un tamaño de 2,5 x 12 cm, van en un soporte de madera. Ver en Amazon.

Gel de baño vintage elaborado en Grasse, la Provenza, con una fórmula suave, espumosa pero fácil de enjuagar. Lo mejor es su perfume con notas de lirio de los valles, azahar y rosa mosqueta. Fórmula suave para la piel con Ph neutro, sin sulfatos ni parabenos, ver en Amazon.

Práctico espejo para afeitarse o maquillarse. No se rompe, ni se astilla, ideal para usar en casas con niños o mascotas. Otro espejo puede romperse y ocasionar lesiones, con este no hay problema.

Dispone de una ventosa que puedes ajustar en altura, además dos ganchos (uno para a venosa y otro adhesivo). La ventosa se fija en cualquier superficie no porosa. Elaborado con material acrílico se puede usar incluso dentro de la ducha ya que no se empaña. Tamaño 7.3cmX13.2cm. Ver en Amazon.

Si prefieres no arriesgar, este regalo es una apuesta segura, elegante y práctico. Es recargable con cartuchos universales. Además de boligrafo sirve com puntero gracias a su extremo de silicona. Ver en Amazon.

La Vespa se presentó por primera vez a público en 1946 en Roma. Pronto se convirtió en un icono de la juventud, libertad de movimientos para desplazarse por la ciudad. La primera Vespa de 125 cc. salió a la venta en febrero de 1953. En 1968 se creó un producto propio la Vespino con patente española. Para nostálgicos de las Vespas, un llavero con encanto. Ver en Amazon.

