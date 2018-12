Estimulación temprana: juguetes y juegos

¿Buscas ideas para regalar a bebés o niños? La estimulación temprana estimula el desarrollo del cerebro del bebé. ¿Sabías que desde el nacimiento hasta los 6 años el cerebro crece de forma espectacular?

Las investigaciones científicas avalan que el cerebro de un niño para desarrollarse adecuadamente necesita que la estimulación comience mucho antes que la escolarización formal (que se produce alrededor de los 6 años). En otro artículo de Periodista Digital hablamos de juegos de mesa clásicos, hoy de juguetes y juegos para la estimulación temprana.

¿Qué es la estimulación temprana y cuáles son sus ventajas?

Son un conjunto de medios, técnicas y actividades basadas en la investigación científica. El objetivo trata de estimular las capacidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales de bebés y niños. Hablar al bebé, presentarle objetos y juegos, hacerle masajes, cantarle o acariciarle. Leer cuentos con dibujos, jugar a mostrar y esconder objetos, escuchar música y moverse para que el bebé o el niño nos imite. Facilitar el movimiento del bebé. Todas estas son estrategias de estimulación temprana.

Las investigaciones han confirmado que el desarrollo del cerebro dentro del vientre de la madre y en el primer año de vida es quizás más rápido de lo que se pensaba. Este desarrollo es vulnerable a las influencias del entorno (tanto para bien como para mal). La influencia recibida del entorno en el desarrollo temprano del cerebro del bebé es duradera en el tiempo.

Los estímulos que el bebé recibe, no solo afectan a las neuronas, también a sus conexiones. Malas experiencias en la infancia pueden afectar al cerebro del niño promoviendo que sea miedoso o inseguro. En cambio un entorno positivo puede estimular su inteligencia y su seguridad. Hoy sabemos que los bebés nacen con un gran potencial y está en manos de los padres estimular esas capacidades. La maduración del cerebro pasa por fases críticas, en el ser humano este período se da al nacer. En esos momentos la influencia del entorno es vital.

Según la neurocientífica Audrey van der Meer, profesora de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), que ha utilizado técnicas de EEG electroencefalografía durante muchos años. Para estudiar la actividad cerebral de cientos de bebés. Los resultados muestran, que las neuronas en los cerebros de los niños pequeños aumentan rápidamente. Tanto en número como en especialización a medida que el bebé aprende nuevas habilidades y se mueve más.

La estimulación temprana en niños sanos, no es una terapia ni un método de enseñanza formal, se trata de técnicas que estimulan el proceso de maduración del bebé. Tratan que el potencial que cada bebé tiene se desarrolle al máximo de forma apropiada y además divertida.

Según la neurocientífica Audrey van der Meer:

Las sinapsis o conexiones cerebrales no utilizadas desaparecen. Muchas personas creen que los niños hasta los 3 años solo necesitan mimos y cambios de pañales. Los estudios muestran que las ratas criadas en jaulas tienen menos ramificaciones dendríticas en el cerebro que las ratas criadas en un entorno con estímulos como túneles, o lugares para escalar.

La investigación también muestra que los niños nacidos en culturas donde la estimulación temprana se considera importante se desarrollan antes. Por ejemplo los bebés chinos escuchan una diferencia entre los sonidos R y L cuando tienen 4 meses, pero no cuando crecen. Dado que los niños chinos no necesitan distinguir entre estos sonidos para aprender su lengua materna, las sinapsis cerebrales que llevan este conocimiento desaparecen cuando no se usan.

Estimulación temprana: juguetes y juegos

Hay muchas formas de estimular al bebé, una de las mejores es jugar con ellos, estimular sus sentidos, y sus movimientos. Cualquier objeto casero puede convertirse en un estímulo novedoso, el bebé se fijará en los colores vivos, dejar un objeto cerca del bebé para que trate de alcanzarlo estimula su movimiento. Cantar mientras le haces un masaje transmite sensaciones a través del tacto y el sonido. Los juguetes y juegos pueden ser herramientas para la estimulación temprana.

Un juguete pensado para desarrollar su curiosidad, la vista, el oído el rulo tiene campanitas que suenan al rodar. Habilidades motora, al golpear, y rodar el rulo. Con música para la estimulación sensorial. Inflar y listo para horas de diversión. Ver en Amazon.

Do juguete en uno, manta y gimnasio. Se puede colocar a bebé en dos posiciones boca arriba o boca abajo. En ambas posturas le estimulas a fortalecer brazos y piernas. Con panel interactivo. 3 modos de juego, 24 melodías, 6 canciones y efectos sonoro. Ver en Amazon

Puzzle con distintos animales, se estimula al niño a completar animales como el elefante, el mono o la serpiente. Cuando lo colocan correctamente suena el animal. El juego ayuda a comprender el mecanismo de causa, efecto y favorece el pensamiento lógico. Ver en Amazon.

Con este libro el bebé puede tocar, doblar y apretar las páginas. Con etiquetas interactivas de distintos colores. Ver en Amazon.

Juguete educativo de madera ideal para la estimulación temprana de bebés y niños. Apto para el método Montessori. Adecuado a partir de los 2 años. Medidas:30 x 30 x 4,5 cm. Ver en Amazon.

Con este set de 75 piezas con pinchitos suaves, los niños pasan horas entretenidos. Combinan colores y formas. Contiene cabecitas con expresiones faciales. Piezas circulares, edad recomendada para mayores de 2 años. Ver en Amazon.

