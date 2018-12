¿Te falta algún regalo de Navidad para familiares o amigas? Si cada año te falta tiempo y acabas gastando más de la cuenta. Echa un vistazo a nuestra selección, sorpresas que serán bien recibidas, de eso se trata, de regalar ilusiones. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de regalos en electrónica, hoy regalos de Navidad para mujer.

Acertar con los regalos de Navidad, no es fácil, si ya has obsequiado muchos objetos a lo largo de tiempo a la misma persona. No es tan importante el valor materia del regalo sino lo que transmites al ofrecerlo. Por ejemplo hay gestos bonitos que logran que un regalo sea inolvidable.

Acompañar el regalo con una dedicatoria en forma de tarjeta donde escribas un mensaje. Incluir dentro del regalo una foto que sea entrañable para la persona a quien le ofreces el regalo. Incluir algún bombón o chuche con una dedicatoria entrañable. Se trata de transmitir sorpresa y emociones, es un “he pensado en ti y creo esto te gustará”, para eso no hace falta regalos de cientos de euros.

Regalos de Navidad para mujer, (nuestra selección desde 8 €)

No es de la franquicia oficial, ni pone Harry Potter por ningún lado, pero con esos anteojos sin duda recuerda al famoso mago de los libros de J.K Rowlin. Una sudadera calentita y cómoda con capucha para hacer deporte o vestir informal. A las adolescentes este tipo de regalos suele gustarles, además, la tienes en varios colores a elegir. Ver en Amazon.

Un set de regalo con varios productos: gel de ducha, manteca corporal para hidratar la piel seca, jabón clásico, crema hidratante y esponja. Ver precio en Amazon.

Si te gusta cambiar de look, alisarte el pelo, hacerte ondas o rizos, esta plancha te encantará. Tiene un diseño curvo que facilita el alisado

o el rizado. Con selector de temperaturas, si tienes el pelo fino escoge de 150 a170, si lo tienes más grueso tienes hasta 230 º. Además con una función de temperatura turbo para retoques. Lo que más me gusta de esta plancha es que tiene placas estrechas y más largas de 110 mm, por eso en menos pasadas alisarás más pelo. Ver precio en Amazon.

Agua de colonia con un aroma a rosas, frutas y hierba, las notas finales de la colonia, las que permanece son a madera. Una colonia suave que puedes usar a diario con un aroma a ‘limpio’ que gusta hasta cuando se queda en la ropa. Ver precio en Amazon.

El libro se trata de un thriller, con un personaje principal llamado Antoni Scott, no es una policía, ni tampoco experta en criminología. Sin embargo Antonia tiene una serie de cualidades que la hacen ser certera a la hora de resolver crímenes. Algo le está sucediendo a Antonia, nos cuenta el autor, porque no sale mucho de su ático de Lavapiés y se agita cuando escucha pasos por las escaleras, porque está segura de que vienen a buscarla.

Este libro viene precedido por excelentes críticas, otros autores como Javier Sierra, han dicho de esta novela ‘Respira hondo antes de empezar a leer. No volverás a tener tiempo hasta el final’. Ver en Amazon.

Cofre especial Navidad con dos productos de L’Oréal con Pro-Retinol, un activo ansiedad, y Fibrelastyl un complejo reafirmante. Se aplica a diario sobre la piel limpia del rostro y cuello.

Estas cajas de Navidad pueden traer además otra sorpresa. L’ Oréal ha incluido en 150 cajas un ticket de Oro que te da derecho a un obsequio por por parte de la marca, si lo encuentras, en el mismo tickets te dice las instrucciones para validarlo. Ver precio en Amazon.

Pablo Alborán tiene una forma única de cantar, gusta a los hombres pero a las mujeres en general nos encanta. Su disco ‘Prometo’ fue el más vendido en el 2017, con más de 100.000 ejemplares vendidos y ya ha logrado el 5 disco de platino.

Si te decides por este regalo, son 2 cd’s con la reedición del disco ‘Prometo’,con duetos con Alejandro Sanz, Carminho y Piso 21. Trae además una nueva versión de ‘tu refugio’. En el segundo CD puedes disfrutar de grabaciones acústicas, y un tema en directo con ‘Niña Pastori’. Ver en Amazon.

Un regalo para dejar a esa persona tan especia ‘con la boca abierta’. ¿Y si no tengo tres días de vacaciones en este momento? No pasa nada, porque tiene una validez de 2 años desde la fecha de la compra. ¡Puedes aprovecharla cuando tengas vacaciones o en cualquier puente! Puedes escoger entre más de 1500 lugares.

Tienes como opción según el lugar escogido dos noches solo alojamiento, en otras dos noches con desayuno y en otros una noche con desayuno Spa y cena para dos personas. Tienes opción a cambiarlo por otras cajas regalo. En la caja tienes una guía detallada del funcionamiento de estas cajas de regalo, y el bono que te da derecho al disfrute del alojamiento. Ver en Amazon.

Gargantilla chapada en plata que alterna círculos en acabado metálico y en azúl turquesa. Mide 50 cm de longitud, ver precio en Amazon.

Para maquillarse, como una estrella de cine. Este espejo es ideal ya que tiene una iluminación natural gracias a sus 21 LED, cuando te maquilles te permite elevar a iluminación, como puedes girar el espejo, no te perderás detalle.

Tiene espejos de aumento, ideal si quieres ponerte lentillas o depilarte las cejas y necesitas tener gran precisión. Funciona con pilas AAA o con cable USB. Diseño moderno, plegable, desmontable y giratorio. Mide 27,9 x 16,3 x 11,4 cm, ver en Amazon.

Un diseño juvenil y elegante para llevar tus libros, cartera, móvil. Gracias a sus distintos compartimentos tendrás espacio para cada cosa, mide 32x19x14 . Ver en Amazon.

