Regalos de Navidad para hombres, (nuestra selección desde 10 €)

¿Cómo acertar con los regalos de Navidad? Parece todo un reto teniendo en cuenta no repetir los de años anteriores. Entre los regalos para hombres más tradicionales están las corbatas, los calcetines, libros, o prendas deportivas, las colonias o set de colonias y desodorantes. En nuestra selección encontrarás regalos originales y algunos clásicos pero que valen la pena. En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de regalos que se suelen obsequiar para desear buena suerte, hoy ideas de regalo para hombres desde menos de 10 €.

4 Ideas para acertar con los regalos de Navidad

1 –Haz una lista con cosas que le interesan a esa persona. Pierde al menos 5 minutos pensando y anotando cosas. Seguro que en poco tiempo te surgen ideas. Deporte, regalos gourmet, bricolaje, libros…

Mira hacia atrás, si dudas en qué regalar, quizás el pasado pueda ser una buena fuente de inspiración. Un juego/videojuego, música o un libro que pueda traer recuerdos a esa persona...

Preguntas claves te llevará a respuestas útiles. ¿Qué necesita esta persona? Si la respuesta es 'tiempo' (pensemos en alguien muy ocupado por ejemplo), seguramente un gadgets, práctico que haga su vida más fácil.

Hazlo reír, Si ninguno de estos consejos te ha funcionado, usa el humor, regala algún algo que sorprenda y que creas pueda provocar sonrisas a esa persona.

Regalos de Navidad para hombres 2018, (nuestra selección desde 10€)

A este regalo no le pondrán cara de compromiso y seguro que acaba deleitando a quien lo reciba. Se trata de un mando de videojuegos de chocolate creado por la chocolatería alemana Wieber de Cremlingen. Las mejores materias primas y con colorantes naturales. Ver en Amazon.

Más útil imposible, una batería externa de 10.000 mAh para cargar un iPhone 8 hasta 3.5 veces un Samsung Galaxy S7 dos veces, lo puedes usar con cámaras, con tablets. Tiene 3 puertos USB con carga 2A. Es capaz de cargar dos móviles al mismo tiempo.

Carga normal (lo puedes cargar en casa y llevarlo contigo), y carga solar, en situaciones de emergencia si estás fuera de casa es una buena alternativa. De tamaño compacto puede llevar con facilidad en un maletín o mochila. Ver en Amazon.

Javier Sierra sabe adentrarse en el mundo de lo oculto como nadie. Sus novela ‘El fuego invisible’ te mantendrá pegado a libro hasta el final. Narra la historia de David Salas, un profesor español medio irlandés que viajará a España buscando un libro. Contactará con una amiga de pasado, Victoria Goodman y este será el comienzo de muchas de sus preguntas. ¿Qué ha sucedido con una de las alumnas de la escuela de literatura de la señora Goodman? Tratando de buscar respuestas se verá inmerso en mitos como el del Santo Grial. Ver en Amazon.

Una de las pulseras multifunción más vendidas en Amazon. Ideal para personas deportistas o para todo lo contrario, seguro los animas a llevar una vida más saludable. Análisis del sueño, muestra los pasos recorridos, distancia, calorías.

Te notifica en pantalla mensajes, llamadas, SMS, objetivos de entrenamiento y alertas de actividad.Sumergible 50 metros (5ATM), Bluetooth 4.2 BLE, compatible con Android 4.4/iOS 9.0 y superiores. Ver en Amazon.

Si las ideas para regalar se te agotan, recurre al humor, se trata de un kit de supervivencia navideña en lata. Incluye 27 objetos más una sorpresa. Con tarjeta de regalo y sobre, puedes poner una dedicatoria especial, ¡seguro que este año el regalo le sorprenderá! Ideal para amigos/ familiares guasones o graciosos. (por una vez ellos serán parte de guasa), tamaño aproximado: 10 x 6 cm, ver en Amazon.

Seguramente uno de los regalos que más recuerdos evoque para muchos. Un futbolín de madera de 51 cm, que parece y suena exactamente igual como un futbolín de tamaño grande. Tiene barras fáciles de manejar, así que pueden jugar adultos y niños. Incluye un marcador deslizable en cada extremo de la mesa. Es portátil así que lo puedes colocar donde te parezca y comenzar la partida. Ver en Amazon.

Como los demás regalos de la lista, decimos ‘para hombres’ pero seguramente acabarán siendo de uso para toda la familia. La música de Queen, ya es un clásico, gusta a gente de cualquier edad. Este es un superegalol con 3 CD,s con grandes éxitos donde vas a encontrar temas como: ‘Bohemian Rhapsody’, Somebody To Love, Another One Bites The Dust, The Miracle, Barcelona - Freddie Mercury & Montserrat Caballé, y muchas más canciones. Ver en Amazon.

Camiseta Levi’ s de manga larga en varios colores, 100% algodón, un clásico para combinar con vaqueros o pantalones tipo chino. Se lava a máquina a 30 º máximo. Ver en Amazon.

Un auricular pequeño y muy práctico. Conexión Bluetooth 4.1 con EDR, permite una señal más estable. Micrófono incorporado de Alta Definición y sensibilidad, mini auriculares inalámbricos, tecnología de cancelación de voz. Con carga rápida, te permite 4,5 horas de conversación o escuchar 6 horas de música ininterrumpida. Ver en Amazon.

¿Conoces la listas de deseos de Amazon?

¿Cada Navidad te encuentras con varios regalos que no piensas usar?, ¿te suelen regalar lo mismo a menudo? En Amazon tienes una herramienta que puede ayudarte. Se trata de las listas de deseos.

Regalos de tecnología, deporte, libros o artículos para gamers. Navegas por Amazon y agregas los artículos que te gustan a tu lista (parte superior derecha). Luego puedes compartir la lista con amigos para enviar una notificación por email a través de Facebook o Twitter.De esta forma tus familiares y conocidos podrán consultar tu lista de deseos introduciendo tu correo en la opción ‘buscar listas de deseos en Amazon’. Fácil, rápido y cómodo.

Si quieres tener las máximas ventajas en Amazon, no te pierdas Amazon Prime. Los clientes Prime pueden comprar sin pagar gastos de envío en millones de productos, tiene entregas más rápidas, incluso en un día. Acceden antes a las ofertas flash (si buscas un producto llegarás media hora antes que el resto). Además también tienes Prime Photos o almacenamiento gratis ilimitado en la nube. Twitch Prime, descuentos exclusivos en videojuegos y Amazon Vídeo con acceso a series y películas.

¿Todo esto cómo se consigue? Tienes un mes de prueba para ver si te convence, durante ese mes no tienes permanencia. Una vez finalizado ese mes el precio al año es de 36 euros.