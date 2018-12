El Monopoli tramposo,Sylvanian Families o la la “primera bicicleta de Chicco” están entre los juguetes más vendidos en Amazon por menos de 30 €. La mayor compañía de comercio electrónico del mundo, ha publicado una lista con los 100 juguetes y juegos más vendidos. Si tienes que hacer algún regalo navideño y dudas en qué comprar, en Periodista Digital te damos ideas.

¿Qué juguetes crecieron más en el 2017?

Según El Economista.es las ventas de juguetes en 2017, aumentaron ligeramente con respecto al 2016, ascendiendo a 1.152 millones de euros, lo que supone un incremento del 2%. En 2017 contra todo pronóstico las ventas aumentaron en un 7%, octubre y noviembre no fueron muy positivos, en cambio la campaña de Navidad logró remontar las ventas, el último mes del año se llevó un alto porcentaje de ventas, el 75% de todas las del año.

¿Qué juguetes experimentaron mayor crecimiento? Podríamos pensar que los robots o los juguetes electrónicos, y sin embargo no acertaríamos. Las muñecas fueron las que aumentaron considerablemente sus ventas casi en un 20% (19.7 %), superando los 188 millones de euros.

Otra categoría que superó previsiones de ventas fueron deportes y aire libre (+7,75), los juegos y puzzles (1,5%) y los vehículos (+0,1%). Con un crecimiento negativo cerraron el año los juguetes electrónicos (descenso de-13,6%) y peluches, (-12,9%).

El juguete español se exporta fundamentalmente al resto de Europa, nuestros vecinos los franceses y los portugueses son los que más juguetes españoles compran. La media de consumo de juguetes en España superó ligeramente la media mundial en 1%.

Juguetes más vendidos en Amazon por menos de 30 €

Juguetes por menos de 10 € puedes encontrar, pero la mayoría de los más solicitados están entre 20 y 30 €, todos los juguetes que verás a continuación son muy buscados, en muchas tiendas físicas son los primeros que desaparecen, y tienes que estar preguntando si van a recibir nuevas unidades. En Amazon en un simple vistazo puedes ver si tienen ‘en stock’ si quedan pocas unidades o si vienen ‘unidades en camino’, compras y te olvidas porque te lo llevarán a casa.

¡Desenvuelve tu LOL Surprise Under Wraps, y descubre tus sorpresas! Tienes 15 nada menos, varias combinaciones te permiten abrir las habitaciones y puedes encontrar distintos accesorios y también a tu muñeca LOL. Esta muñeca puede puede hacer pipí en su botella o llorar.

Algunas también pueden cambiar de color. A niñas y niños les fascinan las LOL, será por eso que es uno de los regalos más buscados en la categoría de juguetes entre 20 y 30 euros. Ver más detalles en Amazon.

¿Eres capaz de dar muchas hamburguesas a Zampón sin que le explote el pantalón? Si tienes esa habilidad podrás ganar el juego.

Es perfecto para niños de 4 a 7 años. Tira el dado y salen hamburguesas de distintos colores con un número. Tocas su cabeza siguiendo el número que te ha salido y la barriga del zampón crece. Cuando se salta el cinturón a quien le ocurre pierde. Pueden jugar hasta 6 personas y resulta muy entretenido para los peques. En Amazon es uno de los juegos mejor valorados con 4,2 puntos sobre 5. Ver precio en Amazon.

¿Para qué sirve una bicicleta sin pedales? Si te lo preguntas, esta bici está desarrollada por el Observatorio Chicco un centro dedicado al estudio del conocimiento del niño desde 0 a 3 años. Chicco First Bike ayuda al niño a mantener el equilibrio necesario para caminar sobre dos ruedas, facilitando entonces el paso a una bicicleta con pedales de verdad. Su estructura de metal ligero la hace fácil de manejar. Las dimensiones son 12 x45 x60 cm. Tiene manillar y sillín regulable. Esta bici recibe 4.7 puntos sobre 5 en Amazon, los clientes que la han comprado hablan maravillas, ver en Amazon.

Si alguna vez has jugado al Monopoly esta edición te sorprenderá, porque las reglas no tienen nada que ver. Se toma el dinero prestado y valen todas las tretas, hacer trampa es lo que se fomenta, para lograr la recompensa, pero si no lo consigues tendrás que pagar las consecuencias.

El juego obtiene un 4,5 sobre 5. En otras versiones clásicas del Monopoly las partidas se pueden hacer muy largas. Este Monopoly tramposo es más dinámico, en cuanto un jugador se queda sin propiedades ni dinero el juego finaliza para todos. Fácil de jugar para los niños y muy divertido. Ver en Amazon.

El maletín Diset es uno de los juguetes educativos más buscados en Amazon. Los niños pueden comenzar a deletrear palabras hasta formar una completa. Al practicar con el lenguaje se estimulan sus capacidades cognitivas. Podrá componer palabras, separarlas por sílabas, vocabulario en inglés y también realizar operaciones sencillas.

Tiene ejercicios para practicar con 15 láminas para deletrear hasta 90 palabras. “Aprendo a leer” es un juguete pero en realidad es mucho más. Estimula el aprendizaje de la lectura y la escritura. El niño casi sin darse cuenta aprenderá jugando. Se aconseja para edades entre 3 y 6 años como refuerzo escolar. El juego dispone de un sistema de autocorrección para evaluar si el niño está contestando a las preguntas correctamente. Ver precio en Amazon.

La casa de campo básica Sylvanian arrasa en Amazon obtiene 4,7 puntos sobre 5. Esta casita de campo de dos pisos tiene una escalera para subir, contiene mobiliario básico y accesorios pequeños de cocina.

El suelo se divide en dos pisos, es desmontable se puede utilizar como zona de jardín. Es un buen complemento para unir a otras casas más grandes de la misma marca que se pueden conectar entre sí. Tiene mini animalitos muy tiernos de entre 6 –10 cm(ardillas, conejitos). Se puede ir coleccionando las familias, los accesorios, el mobiliario, las casas y hasta vehículos. Ver precio en Amazon.

Un juego para 3-12 jugadores en el que tendrán que demostrar su habilidad sin usar las palabras, los jugadores tendrán que adivinar tus cartas pero para lograrlo tendrás que dibujar o hacer gestos. Tienes tres opciones, los gestos, dibujar y otra muy divertida dibujar una palabra con unas gafas que distorsionan. El juego consta de un tablero, 4 peones, 1 par de gafas, lentes que distorsionan, un dado y pegatinas.

En Amazon obtiene 4.2 puntos sobre 5. Entre las opiniones que es un juego simple pero de lo más entretenido, ideal para jugar en familia. Ver en Amazon.

Más juguetes de la lista de los Top 100 de Amazon.

