Queen The Platinum collection, o ‘La cruz del mapa de mapa’ de Manuel Carrasco son algunos de los discos más vendidos en Amazon 2018. Esta empresa de comercio electrónico, es un gran escaparate de tendencias. Si quieres acertar al comprar un libro para adolescente, o un videojuego, seguro en Amazon los vas a encontrar. En Periodista Digital te contamos el Top 10 de discos más vendidos en Amazon este año.

Si consultamos PROMUSICAE, (Productores de música de España) que agrupa a 120 miembros que representan a más del 90% de la actividad nacional e internacional del sector español de música grabada. Encontramos muchas coincidencias con los discos más vendidos en Amazon, concretamente se repiten 5 de los álbumes más vendidos pero no en el mismo orden.

Los 10 discos más vendidos de Amazon 2018

Triunfan ritmos muy nuestros como el flamenco fusión de Rosalía, o los fandangos y rumbas la música Paco Candelas. Pop en español y clásicos como Queen.

Un regalo que seguro será bien recibido, todo un clásico,, 3 CD’s con los mejores éxitos de Queen, una de las mejores bandas de rock progresivo de la historia. Con canciones como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Somebody to love’ o Barcelona (Freddie Mercury y Montserrat Caballé). Este álbum está disponible por tiempo limitado, y es toda una joya por este precio, ver en Amazon.

Lista de canciones:

Disco 1

1. Bohemian Rhapsody

2. Another One Bites The Dust

3. Killer Queen

4. Fat Bottomed Girls

5. Bicycle Race

6. You're My Best Friend

7. Don't Stop Me Now

8. Save Me

9. Crazy Little Thing Called Love

10. Somebody To Love

11. Now I'm Here

12. Good Old - Fashioned Lover Boy

13. Play The Game

14. Flash

15. Seven Seas Of Rhye

16. We Will Rock You

17. We Are The Champions

Disco 2

1. A Kind Of Magic

2. Under Pressure ft. David Bowie

3. Radio Ga Ga

4. I Want It All

5. I Want To Break Free

6. Innuendo

7. It's A Hard Life

8. Breakthru

9. Who Wants To Live Forever

10. Headlong

11. The Miracle

12. I'm Going Slightly Mad

13. The Invisible Man

14. Hammer To Fall

15. Friends Will Be Friends

16. The Show Must Go On

17. One Vision

Disco 3

1. The Show Must Go On ft. Elton John (Theatre National de Chaillot, Paris, 1997)

2. Under Pressure ft. David Bowie (Rah Mix)

3. Barcelona - Freddie Mercury & Montserrat Caballé

4. Too Much Love Will Kill You

5. Somebody To Love ft. George Michael (The Freddie Mercury Tribute Concert For AIDS Awareness, Wembley, April 1992)

6. You Don't Fool Me

7. Heaven For Everyone

8. Las Palabras De Amor (The Words Of Love)

9. Driven By You – Brian May

10. Living On My Own – Freddie Mercury

11. Let Me Live

12. The Great Pretender – Freddie Mercury

13. Princes Of The Universe

14. Another One Bites The Dust ft. Wyclef Jean & Pras Michel (Remix)

15. No One But You (Only The Good Die Young)

16. These Are The Days Of Our Lives

17. Thank God It's Christmas

Manuel Carrasco es un ejemplo de aquel refrán ‘el que la sigue la consigue’, con 22 años participó en el talent show ‘Operación Triunfo’, en el 2003, aquel año no fue el ganador, fue Ainhoa Cantalapiedra, Manuel quedó en segundo lugar, pero el tiempo y su ganas de triunfar lo han llevado a ser uno de los cantantes más valorados del pop en España. Su voz y acordes de guitarra son mágicos.

Su primer álbum salió en el 2003 con el título de ‘Quiereme’, el 7 de diciembre estrenó su octavo disco, ‘La Cruz del Mapa’, con 14 canciones que a pesar de llevar poco tiempo a la venta están siendo todo un éxito, ver precio en Amazon.

Lista de canciones del disco

1 Me Dijeron de Pequeño

2 Déjame Ser

3 Los Primeros Días

4 Dispara Lentamente

5 Me Gusta

6 Te Veo Entre la Gente

7 Vete

8 Llámame Loco

9 Qué Bonito Es Querer

10 Si Estás Aquí

11 Mi Única Bandera

12 Te Busco en las Estrellas

13 Tenía Que Decirlo

14 Siempre Fuertes

Ganadora de dos Grammys latino (y nominada a 5) con tan solo 25 años, la cantante catalana ha sido una revelación con su particular forma de cantar gracias a la fusión de flamenco trap y otros ritmos. El disco ‘El Mal querer’ está en todas las listas de los mejores del 2018, ver en Amazon.

Lista de canciones

1. Malamente (Cap.1: Augurio)

2. Que no salga la luna (Cap.2: Boda)

3. Pienso en tu mirá (Cap.3: Celos)

4. De aquí no sales (Cap.4: Disputa)

5. Reniego (Cap.5: Lamento)

6. Preso (Cap.6: Clausura)

7. Bagdad (Cap.7: Liturgia)

8. Di mi nombre (Cap.8: Éxtasis)

9. Nana (Cap.9: Concepción)

10. Maldición (Cap.10: Cordura)

11. A ningún hombre (Cap.11: Poder)

Paco Candela es un artista flamenco nacido en Sevilla en 1971. Ha realizado más de 90 conciertos y su disco ‘Mi mundo’ está siendo muy bien acogido, ver precio en Amazon.

Lista de canciones

01. Aunque me rompa el alma

02. Cuando te veo dormido

03. El día que yo me muera

04. Qué voy a querer “pa” ti

05. Preso de tus ojos

06. Regalo de cumpleaños

07. Se despierta el campo

08. Mi pequeña amazona

09. Carmen la de los pinares

10. Popurrí (Rafa Serna)

La concursante de Operación Triunfo 2017, lanzó la primera parte de su disco en noviembre. Seis canciones, cuatro en castellano y dos en inglés. Temas donde la cantante arriesga , en general ha tenido buena acogida, aunque hay opiniones para todos los gustos. Aitana da que hablar, de eso no hay duda. Ver precio en Amazon.

Lista de canciones

1. Teléfono

2. Stupid

3. Mejor Que Tú

4. Popcorn

5. Vas A Quedarte

6. Teléfono (Feat Lele Pons)

Un disco buscado por los amantes de Queen, la banda sonor de la película Bohemian Rhapsody que cuenta la historia del grupo. Incluye por primera vez audios del legendario concierto del Live Aid, además de otros temas en directo del grupo británico. Ver en Amazon.

Lista de canciones

1. 20th Century Fox Fanfare

2. Somebody To Love (Remastered 2011)

3. Smile - Doing All Right (...Revisited)

4. Keep Yourself Alive (Remastered 2018 / Live At The Rainbow, London / March 1974)

5. Killer Queen (Remastered 2011)

6. Fat Bottomed Girls (Remastered 2018 / Live In Paris, France, 27 February 1979)

7. Bohemian Rhapsody (Remastered 2011)

8. Now I'm Here (Remastered 2018 / Live At The Hammersmith Odeon, London / 1975)

9. Crazy Little Thing Called Love (Remastered 2011)

10. Love Of My Life (Live At Rock In Rio Festival, 18 January 1985)

11. We Will Rock You (Movie Mix)

12. Another One Bites The Dust (Remastered 2011)

13. I Want To Break Free (Remastered 2018)

14. Under Pressure (Remastered 2011)

15. Who Wants To Live Forever (Remastered 2011)

16. Bohemian Rhapsody (Remastered 2018 / Live Aid, Wembley Stadium, London, / 1985 UK /)

17. Radio Ga Ga (Remastered 2018 / Live Aid, Wembley Stadium, London, / 1985 UK /)

18. Ay-Oh (Remastered 2018 / Live Aid, Wembley Stadium, London, / 1985 UK /)

19. Hammer To Fall (Remastered 2018 / Live Aid, Wembley Stadium, London, / 1985 UK /)

20. We Are The Champions (Remastered 2018 / Live Aid, Wembley Stadium, London, / 1985 UK /)

21. Don't Stop Me Now (...Revisited)

22. The Show Must Go On (Remastered 2011)

Primer disco del cantante finalista de Operación Triunfo 2017, incluye canciones escrita por él estando en la academia de OT. Ver en Amazon.

Lista de canciones

1. De la Tierra hasta Marte

2. Que Nos Sigan Las Luces

3. Londres

4. Wonder

5. La Ciudad

6. 1016

7. Madrid

8. Barcelona

9. Et Vull Veure

10. Volver A Empezar

11. Sevilla

12. No Cuentes Conmigo

13. Lo Que Puedo Dar

14. Por Si Te Hace Falta

15. Let Me Go

16. Himno Del Prat

Bublé para muchos es ‘La voz’ por su maravillosa forma de cantar, (le llaman el Frank Sinatra del siglo XXI). Lo cierto es que el cantante canadiense, figura en la lista discos más vendidos en prácticamente todo el mundo y lograr esto no se logra por casualidad. Ver en Amazon.

Lista de canciones

1.When I Fall In Love

2. I Only Have Eyes For You

3. Love You Anymore

4. La Vie En Rose (featuring Cécile McLorin Salvant)

5. My Funny Valentine

6. Such A Night

7. Forever Now

8. Help Me Make It Through The Night (featuring Loren Allred)

9. Unforgettable

10. When You’re Smiling

11. Where Or When

12. When You're Not Here

13. I Get A Kick Out Of You

Broche de oro a la carrera musical de un gran artista, Camilo Sesto, con arreglos de Pepe Herrero, lanza un disco único. Con pistas de voz procedentes de cintas del cantante en grabaciones con la orquesta de RTVE. Incluye un documental de Óscar García Blesa. Ver en Amazon.

Lista de canciones

1. Perdóname

2. El amor de mi vida

3. Vivir así es morir de amor

4. Melina

5. ¿Quieres ser mi amante?

6. Getsemaní (Oración del huerto)

7. Quererte a tí (piano y voz)

8. Ayudadme

9. Algo de mí

10. Como cada noche

11. Algo más

12. Perdóname (Feat. Marta Sánchez)

13. Quererte a tí (Feat. Pastora Soler)

14. Amor… amar (Feat. Ruth Lorenzo)

15. Vivir así es morir de amor (versión Mónica Naranjo) - Bonus Track

A los aficionados a este talent show, este disco les traerá recuerdos. Recopila los mejores temas de las primeras galas del programa. Entre los temas que podemos encontrar: ‘Toxic’ de Natalia y Alba, ‘Volando voy’ de Dave y Noelia o ‘Born This Way’ de Julia. Ver en Amazon.

