10 DVD más vendidos en Amazon en 2018

¿Se siguen vendiendo DVD? Sí, y donde más títulos se buscan en en lugares como Amazon. El aumento de suscripciones a plataformas como Netflix o Amazon Prime Video, ha afectado a las ventas de DVD, pero este mercado sigue vivo. La ciencia ficción destaca entre los 10 DVD más vendidos en Amazon el 2018, con Star Wars a la cabeza.

El primer título de la lista es la película Coco de Disney Pixar inspirada en la celebración del Día de los Muertos en México a comienzos de noviembre. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los discos más vendidos, hoy te contamos los títulos que han arrasado en la mayor plataforma de comercio electrónico del mundo.

¿Eres un nostálgico del DVD?

En tecnología hablar de 20 años es un largo espacio de tiempo, es difícil que alguien use un móvil que tenga diez años, en cambio los DVD siguen teniendo su público. La primeras películas en DVD salieron entre 1995 y 1999.

En el 2006 se lanzó el Blu-Ray, pero en aquel momento muchas personas tenían colecciones de DVD y no sentían la necesidad de cambiar de formato. Se quedaron con sus DVDs. Además para que la diferencia entre el Blu-ray y el DVD se apreciara requería tener un televisor con ciertas características en uno medio o de tamaño pequeño, no se podía apreciar tanto. Esto motivó que muchas personas no cambiaran su DVD por un dispositivo como el Blu-Ray que tenía fama de ser delicado de manejar.

Muchas familias tenían más de un DVD en casa y podían aprovechar sus películas, en sus dispositivos, sin embargo si compraban una película en Blu-ray solo podían verla en un dispositivos. Todos estos motivos propiciaron que el DVD aunque descendía año a año tuviera un público fiel.

En la actualidad, se pueden encontrar muchos títulos en DVD, (más que en Blu-ray), por ejemplo clásicos del cine bélico, del cine de terror o musicales. Incluso sin tener un reproductor DVD, se pueden ver los CD de audios o los DVD con videos en los reproductores de Windows Media.

Si al introducir el DVD el reproductor te pide un codec, en este caso te indicará el que necesitas y puedes buscarlo. A diferencia de los DVD los Blu-Ray o se pueden reproducir en Windows Media, tendrás que usar un programa distinto que admita este soporte. Para los DVDs programas que se puede usar en Windows 10, alternativas a Windows Media Player son VLC o MPlayer.

10 DVD más vendidos en Amazon en 2018

¿Buscas una película de DVD? En la tienda de cine y series de Amazon tienes más de 50.000 artículos tanto en formato DVD como en Blu-Ray. Si aún tienes regalos para Reyes pendientes aquí tienes algunas ideas. Con DVDs desde 7 €.

Coco de Disney Pixar

Maravillosa película que logra un 8.3 sobre 10 en la web de cine rottentomatoes. Nos cuenta la historia de Miguel, que sueña con convertirse en músico, aunque en su familia su vocación no está bien vista. Miguel conocerá la ‘Tierra de los muertos y en el camino conocerá a distintos personajes como el tramposo Héctor.

Miguel vivirá muchas aventuras y conocerá la verdadera historia de su familia. La película es un espectáculo visual que refleja el colorido de la cultura mexicana. La narrativa de la película está cuidada para transmitir un enfoque amigable sobre cuestiones tan importantes como la familia, la vida y la muerte. En Amazon esta película ha batido récords. Ver precio en Amazon.

En Star Wars: Los últimos Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa a medida que los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas. Una nueva aventura épica que descubre misterios de la Fuerza y revelaciones impactantes del pasado. La película añade alguna que otra sorpresa que no decepciona a los fans de la saga. Ver precio en Amazon.

El título nos da una pista sobre la película, porque es una de la más intensas de la Marvel. Debido a la búsqueda genocida del ‘malo de la película’ que tendrá consecuencias negativas para algunos de los personajes. La cinta tiene bastante humor, pero es una película más oscura que ninguna de las anteriores. Esta película es más violenta que las anteriores con peleas, y torturas los malos son bastante más aterradores que en la mayoría de los cómics. Ver en Amazon.

La serie Twin Peaks de David Lynch se emitió por primera vez en 1.990 fue todo un éxito de público y crítica. En 2017 la serie volvió ante la expectación de sus numerosos fans. Nuevos misterios se desarrollan 25 años después de la impactante muerte de la reina Laura Palmer.en un pintoresco pueblo del noroeste La crítica sigue aplaudiendo Twin Peaks como un trabajo visualmente impresionante, surrealista y lleno de suspenso. Ver precio en Amazon.

En "Thor: Ragnarok" de Marvel Studios, Thor está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo. El superhéroe se encuentra en una carrera contra el tiempo para regresar a Asgard para detener a Ragnarok. Está en juego, la destrucción de su mundo natal y el final. de la civilización asgardiana. La crítica valora positivamente la película y la califica como una colorida aventura cósmica donde no falta la diversión. Ver en Amazon.

Vive una nueva aventura en el ‘Halcón Milenario’ acompañado de Han Solo y su copiloto Chewbacca. La crítica no opina que esta es una de las mejores películas de la saga, pero sí que es entretenida y cumple las expectativas de los fans de la saga. Ver en Amazon.

Una película tierna, divertida e inspiradora ha sabido ganarse tanto a la crítica como al público. La película de Javier Fesser había sido elegida para representar a España en los Oscar, aunque finalmente no ha logrado ser nominada por la Academia de las Artes y Ciencias cinematográficas americana.

Es difícil tratar la discapacidad sin caer en la sensiblería, Fesser y lo logra apoyándose en la naturalidad, el humor y la ternura. Marco es un entrenador profesional que se ve ante el reto de entrenar un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual. El reto se convertirá en un aprendizaje no solo para los jugadores, también para él. Ver en Amazon.

Treinta años después de los eventos de la primera película, el Oficial K de LAPD (Ryan Gosling),un ‘replicante’ desentierra un secreto largamente enterrado que tiene el potencial de hundir lo que queda de la sociedad en el caos.

El descubrimiento de K lo lleva en una búsqueda para encontrar a Rick Deckard (Harrison Ford), un antiguo replicante del Departamento de Policía de Los Ángeles que ha estado desaparecido durante 30 años. La crítica destaca que es visualmente sorprendente y que el guión está bien narrado. Ver en Amazon.

Se estrenó en diciembre del 2016, es la primera de las películas independientes de Star Wars. En una época de conflictos un grupo de héroes poco comunes se unen en la misión para robar los planes de la Estrella de la Muerte, la última arma de destrucción del Imperio. Ver en Amazon.

Secuela de la película Cincuenta sombras de Grey. Basada en la novela del mismo nombre. La película cuenta la relación entre Anastasia Steele y un empresario Christian Grey.

La temática sexual está patente en toda la película con distintas disciplinas como BSDM o dominación. En esta película Anastasia se aleja de Cristian y comienza a trabajar en una editorial en Seattle. La pareja se reencuentra y comienza de nuevo su relación. Las críticas no han sido benévolas con esta segunda parte, pero aún así se destaca el papel de Dakota Johnson. Ver en Amazon.

