Regalos de moda para hombres hasta 30 €

¿Qué te parece una sudadera de Adidas por 25 € o unos pantalones por 16 €? Regalos de moda para hombre hasta 30 €: Chalecos ligeros que abrigan, prendas de punto o pantalones chinos si se te acaban las ideas para el regalo de Reyes, la moda siempre es una alternativa, aunque esa persona tenga de todo.

En Amazon tienes marcas propias como New Look con productos con una fantástica relación precio-calidad. Diseños básicos para diario, ropa para vestir cómodo o ropa formal. En Periodista Digital te traemos una selección de prendas de moda para hombre con precios hasta 30 €.

Los hombres compran más ropa online que las mujeres

Y la diferencia no es pequeña, hasta un 40,2% más. Según un estudio realizado por Ipsos para Isdi. education. La moda es uno de los sectores que más progresa en el comercio online. Este estudio dibuja que el comprador de moda online conoce bien el sector busca marcas, compara precios y también usa apps.

Los hombres compran y gastan más que las mujeres en moda online con una media de 1.5 compras al mes y un gasto de 129 €. Conviven bien los canales de venta online y offline, aunque sigue siendo mayoritaria la compra física en un 75%.

El efecto ROPO (comparar precios online y comprar en tienda física), se da más entre las mujeres, que prefieren acudir a las tiendas para probarse ropa. Los hombres solo añaden al carrito lo que tienen claro van a para comprar.

Buscan precio y les agrada la personalización. En cambio las mujeres llenan los carritos online con productos y luego van quitando cosas para ajustar el gasto. ¿Cuál es el momento de mayor consumo? Por la tarde/noche desde casa y el ordenador, aunque la compra online por el móvil va en aumento.

Los “heavy buyers” en terminología de compras online se refiere a los compradores que consumen más de una vez al mes. Representan el 11%. Por sexos los más ‘heavy buyers’ son hombres con un 66% y suelen gastar más de 100 € al mes.

¿En qué zonas de España? En Castilla la Mancha, Castilla y León, y Extremadura. Menos en Levante, Madrid y Barcelona, seguramente por la gran oferta de tiendas físicas en ambas capitales. Con respecto a las edades de los compradores de moda online, los ‘heavy buyers’ se concentran más en el tramo de entre 25-44 años.

Regalos de moda para hombres hasta 30 €

Si todavía tienes que comprar regalos, echa un vistazo a estas propuestas:

Sudadera diseño clásico con cuello redondo y logo de adidas, lleva una franja blanca sobre el fondo azul. Con dobladillo y puños acanalados. Es de un 70% algodón y un 30 poliéster, disponible en cuatro colores. Ver precio en Amazon.

Unos pantalones chinos straight diseñados en Francia y confeccionados 100% algodón. Cierre con botón y cremallera, pequeño bolsillo lateral. Disponibles en cuatro colores. Se pueden lavar a máquina pero no a más de 30º, ver precio en Amazon.

Un básico que sirve para invierno pero también para otoño y primavera. El chaleco acolchado lo puedes llevar con una camisa debajo, con un jersey o junto a un anorak o abrigo cuando hace mucho frío. Es ligero, no se deforma, no encoge, 100% poliéster. Se puede lavar a máquina pero a 30 º. Lo tienes disponible en diez colores, ver colores en Amazon.

Confortable chaqueta de punto con pequeña solapa y cinco botones. El punto es 100% acrílicO así que se puede lavar a máquina sin que se deforme, ver precio en Amazon.

Pantalones tipo chino en verde militar muy cómodos con un 98% algodón y un 2% elastano. Ahora los tienes rebajados, ver en Amazon.

Suéter con cuello con cremallera, confeccionado con 50% algodón y 50% acrílico. Se lava a máquina a 30º. Disponible en dos colores, ver en Amazon.

Chaqueta ligera con botones tipo presillas. Con diseño tipo camisa en color rojo. Es 100% sintético. Ver precio en Amazon.

Jersey con cuello ancho y cordones, ideal para un look estilo casual. Para combinar con vaqueros o pantalones tipo chino. Es 100% poliacrílico. Se lava en lavadora a 40º. Disponible en tres colores, ver en Amazon.

