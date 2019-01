New Super Mario Bros U Deluxe o V The Walking Dead: The Final Season Episode 3 son dos de los lanzamientos de videojuegos esperados en enero 2019. El mercado de consolas en España lo lidera la PS4, así que los videojuegos más vendidos son de los de esta plataforma seguidos por la Nintendo Switch.

Entre los de la PS4 destacan dos éxitos del año 2018: FIFA 19 y Spiderman, en la Nintendo Switch también títulos del año pasado como Pokémon: let’s go, Pikachu y Pokémon Let’s go eevee. En Periodista Digital te contamos las novedades en videojuegos que saldrán este primer mes del 2019.

Lanzamientos videojuegos enero 2019

En PS4

Tales of Vesperia: Definitive Edition → fecha de salida 11 de enero

Resident Evil 2 Remake → fecha de salida 25 de enero

Onimusha: Warlords→ fecha de salida 15 de enero

Hell Warders → fecha de salida 17 de enero

Ace Combat 7: Skies Unknown→ fecha de salida 18 de enero

Trópico 6 → fecha de salida 25 de enero

Genesis Alpha One → fecha de salida 29 de enero

Kingdom Hearts 3 → fecha de salida 29 de enero

Nintendo Switch

Pikunikku → fecha de salida 7 de enero

New Super Mario Bros. → fecha de salida 11 de enero

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr's Journey [3DS]→ fecha de salida 11 de enero

Tales of Vesperia: Definitive Edition → fecha de salida 11 de enero

Onimusha: Warlords→ fecha de salida 15 de enero

Travis Strikes Again: No More Heroes → fecha de salida 18 de enero

The Walking Dead: The Final Season Episode 3 → fecha de salida 18 de enero

YIIK: A Postmodern RPG→ fecha de salida 18 de enero

Travis Strikes Again: No More Heroes→ fecha de salida 18 de enero

XBOX ONE

Tales of Vesperia: Definitive Edition → fecha de salida 11 de enero

Onimusha: Warlords→ fecha de salida 15 de enero

Hell Warders → fecha de salida 17 de enero

Ace Combat 7: Skies Unknown→ fecha de salida 18 de enero

Resident Evil 2 Remake → fecha de salida 25 de enero

Genesis Alpha One → fecha de salida 29 de enero

Kingdom Hearts 3 → fecha de salida 29 de enero

PC

Pikunikku → fecha de salida 7 de enero

Tales of Vesperia: Definitive Edition → fecha de salida 11 de enero

Onimusha: Warlords→ fecha de salida 15 de enero

Hell Warders → fecha de salida 17 de enero

Trópico 6→ fecha de salida 25 de enero

All the Gates→ fecha de salida 23 de enero

Resident Evil 2 Remake → fecha de salida 25 de enero

Genesis Alpha One → fecha de salida 29 de enero

Kingdom Hearts 3 → fecha de salida 29 de enero

Lanzamientos de videojuegos enero 2019 en Amazon

Si buscas novedades en videojuegos, no te olvides pasar por la sección de videojuegos de Amazon. Todos los meses estrenan títulos, y también puedes encontrar packs deluxe o ediciones especiales de grandes sagas de videojuegos. Una de las ventajas de comprar videojuegos en Amazon es que aunque aún no hayan salido a la venta los puedes reservar.

Tienes la opción de precio preventa garantizado. Reservas y haces el pago pero no te lo cargan, hasta que te vayan a enviar el artículo. Si durante este tiempo el videojuego ha bajado de precio te van a cobrar ese precio, y además tienes el envío gratis (el envío económico que tarda entre 4-5 días).

Forma equipo con Mario y Luigi para disfrutar de toda la diversión que te ofrece este videojuego, con opción de un solo jugador o multijugador. Intenta salvar el reino de los Hongos. Salta y corre a través de más de 160 niveles en 2D. New Super Mario Bros U Deluxe recuperar el estilo de los juegos clásicos de Super Mario. Pueden jugar hasta cuatro jugadores para sumar fuerzas, derrotar enemigos y coger monedas. Ver precio en Amazon.

Kingdom Hearts 3, será la próxima entrega de la saga del mismo nombre. En estas aventuras vemos a personajes de Square Enix de Final Fantasy otros de Disney.

Desde el primer título de la saga en el 2002, entusiasmó a los fans de los videojuegos, tiene algo que gusta mucho a los gamers, juegos secundarios que expanden cada aventura. En Kingdom Hearts 3 veremos reunidos a Riku, Sora, Kairi y Keyblade junto a Mickey Mouse y otros personajes. Todos lucharán para la batalla final contra Xehanort. Ver precio en Amazon.

Travis Strikes Again: No More Heroes

Grasshopper Manufacture se ha guardado muy bien los detalles de este lanzamiento, parece que se incluirá un personaje adicional, un nuevo escenario de aventura y una nueva etapa. Travis se abre camino a través de siete géneros de juegos diferentes.

Travis Touchdown se adentra en el mundo de los videojuegos y llevará a cabo una masacre. Dentro del juego hay hasta siete juegos distintos, de carreras, puzzles o de acción. Ver en Amazon.

Si eres gamer no te pierdas Twitch Prime de Amazon

En Amazon no solo puedes encontrar los últimos videojuegos o accesorios para gamers, también tienes Twitch Prime, una ventaja dentro de tu suscripción como cliente Prime. Twitch Prime te ofrece descuentos en el lanzamiento de videojuegos, mejoras en juegos de Twitch y acceso a personajes y skins.

En todo el mundo hay ya millones de clientes Prime ya que por muy poco (menos de 38 euros al año) te permite comprar sin pagar gastos de envío y con entregas rápidas. El primer mes es de prueba con acceso a todas las ventajas. Una vez finalizado son 36 euros al año. Tienes acceso a Amazon Video, Amazon Photos, descuentos en pañales en Amazon Family, y también Amazon Twitch y ofertas flash de Amazon con preferencia diarias con acceso prioritario.