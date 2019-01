Regalos baratos, desde 2 €,en la tienda chollos de Amazon.Toallas, cortinas, memorias USB o pulseras inteligentes Bluetooth. La nueva ‘Tienda chollos’ de Amazon tiene de todo a precios sorprendentes (incluso hay productos desde tan solo 1 €).

Lo mejor es que en esta nueva tienda,encuentras, artículos para mujer, hombre, decoración y hogar, electrónica, relojes y joyería. Todo en una sola página agrupado para que escoger sea tan sencillo como ir desplazándose con el ratón. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de ordenadores portátiles por menos de 300 €, hoy de chollos desde 2 € de Amazon.

Amazon vende millones de referencias en todo el mundo, y lanza ofertas a diario. Sin embargo a veces necesitamos algo pero no nos enteramos de que precisamente ese producto está rebajado. La tienda chollos de Amazon está pensada para encontrar cualquier productos de varios departamentos a precios muy baratos. Muchos de estos artículos son los más vendidos en sus categorías, una garantía ya que puedes consultar opiniones de clientes al ser un producto con mucha aceptación.

Regalos desde 2 € en la tienda chollos de Amazon

Ten en cuenta los precios incluyen y los gastos de envío estándar pero pueden variar ligeramente según el destino final. Debes fijarte a la parte derecha donde pone ‘añadir a cesta’ ahí verás el precio del artículo y los gastos de envío si los tiene o si es gratis.

Anillo bicolor en dorado y plateado, con inscripción, a un precio de chollo. Está fabricado de aleación, si no lo llevas a diario (para ducharte o fregar), te durará. A pesar del precio tan económico tiene su estilo, ¡nadie diría que cuesta tan barato! Ver en Amazon.

Las memorias USB las usamos para todo, siempre viene bien tener alguna de repuesto y más a estos precios. La memoria tiene 16GB lo que te permite tener miles de canciones y archivos. Ver en Amazon.

Bonita sudadera disponible en tres modelos, es de poliéster, algodón y lana. Para combinar con vaqueros o ropa deportiva. Se puede lavar a máquina a 30 º. Ver en Amazon.

Turquesa, beige, rosa, esta funda de cojín tiene un bonito contraste de colores. Reproduce cuadros de la pintora Frida Kahlo, son muy decorativos y además tienes hasta 8 modelos distintos para escoger. Las fundas llevan cremallera y se lavan bien en la lavadora a 30 º. Ahora con un gran precio en Amazon.

Por un precio muy pequeño puedes cambiar una pared, o cualquier superficie lisa, como un armario o en la nevera. Pegatina de gato efecto 3D, la tienes en tres modelos distintos. Ver en Amazon.

Toalla de tocador de 30 x 50 cm de la prestigiosa marca San Carlos. Es de algodón rizo 100%, con un tacto suave. Seca bien, y es duradera. Diseño sencillo en dos colores. Ver precio en Amazon.

Camiseta de manga corta y cuello redondo. Con dibujo de cuadrícula en color negro. La tienes en 8 colores distintos siempre con el mismo dibujo de cuadrícula pero a veces en color blanco. Es de algodón y se lava a máquina a 30º. Ver en Amazon.

Práctica y confortable manta de microfibra, de tamaño 70 x 120 cm, ideal para múltiples usos en el hogar o para el coche. Ver en Amazon.

¿Una pulsera de actividad, podómetro y cuenta calorías por este precio? Se conecta con tu móvil y te ayuda en tu día a día, registra tus pasos, la velocidad, distancia recorrida y las calorías quemadas. Es resistente al agua y sudor, cumple el estándar IP68. Se carga fácilmente en cualquier puerto USB, compatible con iOS y Android. Ver en Amazon.

Delicada cortina en blanco de tul (poliéster) con presillas. Las medidas son de 140 x 60 cm. Con dos trabillas que se rematan en lazadas en la parte inferior de la cortina. La tela es translúcida por lo que deja pasar la luz. Ver en Amazon.

Un regalo que recordarás por su encanto. Cualquier estancia se llenará de estrellas gracias a los 4 LEDS brillantes y el diseño de estrellas de este proyector lámpara. Tiene hasta 8 modos de proyección de luz, al ser LED los colores pueden cambiar. Con función de rotación, que ayuda a dormir al niño. Ver en Amazon.

Equipa tu casa en Amazon con descuento

Nórdicos para dormir bien confortable, armarios de baño o grifos de cocina, la mayor selección de diseños y marcas la puedes encontrar en Amazon. Su catálogo tiene millones de artículos y además si lo que quieres no está en España lo puedes comprar incluso en otros países, ya que Amazon trabaja en todo el mundo.

Si buscas ideas para regalar, un nuevo móvil o una tablet no dejes de visitar Amazon, cada día tiene descuentos. Los envíos en Amazon no son caros comparado con otras tiendas online. El envío estándar cuesta 2.99 €. Sin embargo tienes la opción a no pagar gastos de envío. Los clientes Prime se ahorran los gastos de envío durante un año, en millones de productos.

Los clientes Prime además disfrutan de series y películas gratis en Prime Video y también hasta 40 horas de música de entre 2 millones de canciones. ¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son 36 euros al año. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!