Móviles Sony Xperia con descuentos de hasta -56% en Amazon

Sony Xperia XZ Platinum, o el Xperia XA1 con descuentos de hasta el -56% en Amazon. Si tienes pensado comprarte un Sony Xperia, echa un vistazo a estas ofertas. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de móviles con mejor cámara, hoy de varios modelos de Sony Xperia con grandes descuentos en Amazon.

¿Cuál fue el primer Sony Xperia?

El Sony Xperia X1 fue el primero de la saga, salió hace once años, en el 2008. Con pantalla de 3 pulgadas y teclado físico. En enero del 2010 salió el Xperia X2 con pantalla de 3,2 pulgadas y también teclado físico. Ambos modelos llevaban sistema operativo Windows Mobile. Pocos meses después en marzo del mismo año llegó el Xperia X10 el primer móvil de la gama sin teclado físico, con una pantalla de 4’’ y sistema operativo Android.

Desde entonces Sony fue lanzado varios modelos al año. Hay Sony Xperia con casi todas las letras del abecedario, Sony Xperia J, Xperia S, Xperia T. También comenzaron las combinaciones de letras además del Sony Xperia T, lanzaban también el Xperia TL.

En 2016 se presentó la nueva gama Sony Xperia X, y en el 2018 se presentaron en el MWC de Barcelona los modelos, Sony Xperia XZ2 y el modelo compact.

El Sony Xperia Z3 es el último modelo por ahora de la marca, lanzado en agosto de 2018. Con pantalla 6.0 QHD + P-OLED. Cámara trasera de 19 MP y frontal de 13 MP. Se espera próximo Sony Xperia Z4 para la finales de febrero en Barcelona durante el MWC, ya que Sony suele presentar siempre novedades en este gran congreso, pero tendremos que esperar, por ahora no hay nada confirmado.

Descuentos de hasta -56% en móviles Sony Xperia

De este modelo de Sony Xperia destaca su diseño, la duración de la batería y la cámara. Lleva procesador de 4 núcleos de 1.6 GHz, y 3 GB de RAM. El teléfono viene con 64 GB de almacenamiento y una cámara trasera de 23 megapíxeles y delantera de 13 mpx. Ahora con -56% de descuento en Amazon.

Características

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 146.00 x 72.00 x 8.10

Peso (gramos) 161.00

Capacidad de la batería (mAh) 2900

Batería extraíble No

Colores: Mineral Negro, Platino, Azul Bosque

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 5.20

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080x1920 píxeles

HARDWARE

Procesador 1.6GHz de cuatro núcleos

Procesador de hacer Qualcomm Snapdragon 820

RAM 3GB

Almacenamiento interno 64GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Almacenamiento ampliable hasta (GB) 200

CÁMARA

Cámara trasera 23 megapíxeles

Flash trasero LED

Cámara frontal 13 megapíxeles

SOFTWARE

Sistema operativo Android 6.0

CONECTIVIDAD



Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 a / b / g / n / ac

GPS Sí

Bluetooth Sí

NFC Sí

Infrarrojo No

USB OTG Sí

Auriculares 3.5mm

FM Sí

Número de tarjetas SIM 2

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SENSORES

Brújula / Magnetómetro Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Sensor de luz ambiental Sí

Giroscopio Sí

Barómetro No

Sensor de temperatura No

Gran rendimiento de la batería, cámara y software. Este móvil se lanzó en febrero del 2017. Con una gran pantalla de 6 pulgadas y resolución 1080 x 1920 píxeles. Funciona con un procesador octa-core y viene con 4 GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno. Cámara principal de 23 mpx y la frontal de 16 mpx. Batería no extraíble de 2700 mAh. Ahora rebajado el 55% en Amazon.

Características

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 165.00 x 79.00 x 8.10

Capacidad de la batería (mAh) 2700

Batería extraíble No

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 6.00

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080x1920 píxeles

HARDWARE

Procesador ocho nucleos

Procesador de hacer MediaTek Helio P20

RAM 4 GB

Almacenamiento interno 64GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Almacenamiento ampliable hasta (GB) 256

CÁMARA

Cámara trasera 23 megapíxeles

Flash trasero Sí

Cámara frontal 16 megapíxeles

Flash frontal Sí

SOFTWARE

Sistema operativo Android 7.0

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 ac

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 4.20

NFC Sí

Infrarrojo No

USB OTG No

Auriculares 3.5mm

FM No

Número de tarjetas SIM 2

SIM 1

-------

Tipo de SIM Nano SIM

3G No

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) No

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

3G No

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) No

SENSORES

Brújula / Magnetómetro No

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Sensor de luz ambiental Sí

Giroscopio No

Barómetro No

Sensor de temperatura No

Este modelo salió a la venta en enero del 2018, dentro de los móviles low cost pero con buenas características como una batería de 3300 mAh, y 32 GB de almacenamiento interno. Este modelo lleva un procesador de cuatro núcleos y viene con 3GB de RAM. Además tiene una cámara principal de 13 mpx y otra frontal de 8 mpx. Teniendo en cuenta es un Sony Xperia por menos de 200 € ofrece una buena relación calidad precio. Ver en Amazon.

Características



Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 150.00 x 78.00 x 9.80

Peso (gramos) 178.00

Capacidad de la batería (mAh) 3300

Batería extraíble No

Colores Negro, Oro, Rosa

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 5,50

Pantalla táctil Sí

Resolución 720x1280 píxeles

HARDWARE

Procesador cuatro núcleos

Procesador de hacer Mediatek MT6737T

RAM 3GB

Almacenamiento interno 32GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Almacenamiento ampliable hasta (GB) 256

CÁMARA

Cámara trasera 13 megapíxeles

Flash trasero Doble led

Cámara frontal 8 megapíxeles



SOFTWARE

Sistema operativo Android 7.1.1

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 b / g / n

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 4.20

NFC Sí

Infrarrojo No

USB OTG Sí

Auriculares 3.5mm

FM Sí

Número de tarjetas SIM 2

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SENSORES

Brújula / Magnetómetro No

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Sensor de luz ambiental Sí

Giroscopio Sí

Barómetro No

Sensor de temperatura No

Con cámara de 19 mpx Motion Eye, grabación 4K. Sensor de huella, resistente al agua IP65/68. Tiene una resolución de 1080 x 2016 píxeles. Procesador octa-core, viene con 4 GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno. Adaptive Charging, carga rápida (Qualcomm Quick Charge 3.0). Ver en Amazon.

Características

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 135.00 x 65.00 x 12.10

Peso (gramos) 168.00

Capacidad de la batería (mAh) 2780

Batería extraíble No

Colores Negro, rosa coral, verde musgo, plata blanco

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 5.00

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080 x 2160 píxeles

HARDWARE

Procesador ocho nucleos

Procesador de hacer Qualcomm Snapdragon 845

RAM 4 GB

Almacenamiento interno 64GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Almacenamiento ampliable hasta (GB) 400

CÁMARA

Cámara trasera 19 megapíxeles

Flash trasero Doble led

Cámara frontal 5 megapíxeles



SOFTWARE

Sistema operativo Android 8.0

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 a / b / g / n / ac

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 5.00

NFC Sí

Infrarrojo No

USB OTG Sí

Número de tarjetas SIM 2

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SENSORES

Brújula / Magnetómetro Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Sensor de luz ambiental Sí

Giroscopio Sí

Barómetro Sí

Gran batería, este modelo se lanzó en julio del 2018, viene con pantalla táctil de 6 pulgadas. Procesador octacore de 2.2 GHz, 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Con cámara principal de 23 mpx y frontal de 8 mpx. Como decía al principio destaca su gran batería de 3580 mAh. Ahora rebajado en Amazon.

Características

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 157.00 x 75.00 x 9.60

Peso (gramos) 205.00

Capacidad de la batería (mAh) 3580

Carga rápida Carga rápida 3.0

Colores Negro, Verde, Oro, Plata

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 6.00

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080 x 2160 píxeles

Tipo de protección Vidrio gorila

Relación de aspecto 18: 9

Píxeles por pulgada (PPI) 402

HARDWARE

Procesador Octa-core de 2.2GHz

Procesador de hacer Qualcomm Snapdragon 630

RAM 4 GB

Almacenamiento interno 32GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Almacenamiento ampliable hasta (GB) 400

CÁMARA

Cámara trasera 23 megapíxeles (f / 2.0)

Autoenfoque trasero Enfoque automático de detección de fase

Flash trasero LED

Cámara frontal 8 megapíxeles (f / 2.4)

SOFTWARE

Sistema operativo Android 8.0

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 a / b / g / n

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 5.00

NFC Sí

USB tipo C Sí

FM Sí

Número de tarjetas SIM 2



SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

SENSORES

Sensor de huellas dactilares Sí

Brújula / Magnetómetro Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

