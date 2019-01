Rebajas de hasta - 69% en moda infantil

Chubasqueros, camisas vaqueras o polainas para bebés con rebajas de hasta el 69% en Amazon. ¡Esto si que son descuentos! Echa un vistazo a los precios y aprovecha si necesitas algo niños o bebés. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores artículos de dermocosmética para bebés, hoy de moda infantil con descuentos de hasta el 69%.

Ventajas de comprar moda infantil online

Las rebajas de invierno son una oportunidad para comprar prendas para ese año y también para la temporada que viene. Jerseys, chubasqueros o sudaderas compradas en enero del 2019 de una talla más, te van a servir igual para el año que viene solo que ahora ahorras casi el 70%. Según un informe de consumo del año 2018 realizado por Deloitte, la moda es uno de los regalos más deseado.

Compramos ropa online cada vez con más frecuencia. Si tenemos en ,cuenta que los bebés y niños crecen rápido, Internet nos permite encontrar moda infantil incluso de marca a buen precio. No puedes perder tiempo comparando precio en muchas tiendas, en cambio en Internet es fácil comparar precio y encontrar ofertas.

Pagos seguros y facilidad en las devoluciones, son dos factores que el comprador online tiene en cuenta a parte del precio. En Amazon se respetan al máximo las garantías del consumidor. Si por alguna razón no estás contenta con la ropa, complemento o calzado que has comprado, puedes devolverlo GRATIS, durante 30 días desde el la recepción del pedido. Sólo deberás guardar el embalaje original para devolver el producto en ese embalaje. Podrás solicitar un cambio o la devolución del dinero. Cómodo y fácil, ya que te recogen el pedido que quieres devolver o cambiar, no tienes que molestarte con trámites, todo se hace online.

Rebajas de hasta un 69% en moda infantil en Amazon

Chubasquero con estampado tie-dye inspirado en las olas. Es de poliéster 100% con forro deportivo transpirable. Cierre con cremallera, además de dos bolsillos también con cremallera. Lleva capucha fija. Se puede lavar a máquina a +30 º. Ahora con superdescuento en Amazon.

Polainas para bebé en estampado de rayas en tonos azules con dibujo en el delantero. Tiene cuello redondo y presillas para que vestir al bebé sea más fácil. Está fabricado en algodón 100% y se puede lavar a máquina a +30 º, ver precio con descuento en Amazon.

Camiseta de manga larga tipo sudadera, con dibujos de mandos de videojuegos. Un color neutro que combina con casi todo. Está confeccionada en algodón 100% y se puede lavar a máquina a +30º. Ver en Amazon.

Body blanco para niña con dibujo de Hello Kitty. Es de algodón 100% y se puede lavar a máquina. Ver precio en Amazon.

Para niñas presumidas este chubasquero es todo un regalo. Tiene efecto metalizado en plata rosa. Es muy ligero ya que no lleva forro. La capucha va con pespuntes y cremallera. Incorpora dos bolsillos laterales con corchete. Se puede lavar a máquina pero no a más de 30 º. Ahora a un precio de rebajas en Amazon.

Pack de dos minifaldas con vuelo, cintura elásticas fáciles de poner y cómodas de llevar para las niñas. Tienen un tacto suave ya que son de algodón 100%. Se pueden lavar a máquina a +30 º. Ver precio rebajado en Amazon.

Camiseta blanca de manga corta y cuello redondo. Con dibujo de 4 personajes de los Looney Tune. Es de algodón 100% y se puede lavar a máquina a +30º, ver precio en Amazon.

Camisa tejana en tono gris claro, con botonadura metálica en el delantero y puños. Tiene un bolsillo falso en la parte delantera. Es de algodón 100% y se puede lavar a máquina a + 30%. Ver en Amazon.

Impermeable para niños con tres bolsillos, con cremallera, capucha ajustable con cordones. Fabricada 100% poliéster con forro transpirable. Se puede lavar a máquina a 30 º. Ver precio rebajado en Amazon.

¡Consigue descuentos con Amazon Familia!

Descuento de 15% en tus suscripciones a pañales, promociones al mejor precio para bebes. Si creas un perfil de niño en Amazon te mandarán recomendaciones personalizadas. Todas estas ventajas están a disposición de los clientes Prime, además de ahorrarte los gastos de envío en millones de productos y tener entregas más rápidas.También Prime Photos o almacenamiento gratis ilimitado en la nube. Twitch Prime, descuentos exclusivos en videojuegos.

Amazon Vídeo con acceso a series y películas. Si te apetece probar estas ventajas puedes hacerlo durante un mes gratis. Es un período de prueba sin permanencia. Si comienzas ahora tu período de prueba podrás beneficiarte de las ventajas de ser cliente Prime de Amazon. Pasado el mes de prueba, Amazon Prime tiene un precio al año de 36 euros.