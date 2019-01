Balay, Teka o Bosch, son tres marcas que destacan entre los lavavajillas más vendidos en Amazon. Triunfan, los lavavajillas compactos más pequeños, para 6 cubiertos. Adecuados para cocinas pequeñas, también los lavavajillas estrechos, con menos de 50 cm de ancho. Si tienes que cambiar de lavavajillas, no te pierdas los modelos que triunfan en Amazon. En otro artículo de Periodista Digital hablamos sobre calefactores de bajo consumo, hoy sobre lavavajillas.

La OCU publicó en el 2012 que lavar con lavavajillas ahorra agua frente al lavado a mano. Pero además también el lavado es más higiénico. Las altas temperaturas a las que trabaja el lavavajillas son superiores al lavado a mano con agua caliente. Si abres el lavavajillas en mitad de un programa verás como incluso sale humo del vapor de agua. Este temperatura logra un lavado más profundo gastando menos litros de agua. El dilema viene a la hora de escoger lavavajillas, con tantos precios, marcas y tamaños.

¿En qué fijarse a la hora de comprar un lavavajillas?

El tamaño que necesitas

La gran mayoría de lavavajillas tienen un ancho de 60 cm, en estas medidas es donde vas a encontrar más ofertas. Aunque dicen 60 cm de ancho la mayoría de estos electrodomésticos tiene una medida de fábrica de 59.5 cm para adaptarse a huevos de 60 cm. Sin embargo no viene mal si dejas un hueco de 62-63 cm para que sea más fácil meter y sacar el lavavajillas. Los lavavajillas de 60 cm suelen tener capacidad para 12 cubiertos y son perfectos para familias.

Los lavavajillas de 45 cm de ancho, son para 9 cubiertos, para huecos de 45 cm (el lavavajillas en realidad suele medir 44.5 de ancho). Pero como antes comentaba si el hueco es de 47 cm mejor. Son una buena opción para cocinas pequeñas, y para familias de dos o tres personas.

Lavavajillas compactos: son los más novedosos, para instalar sobre la encimera. Suelen ser de 6 cubiertos y sus medidas aproximadas son: ancho de 55-60 cm, alto de 44-45 cm y largo de 49- 50 cm. Estos lavavajillas son una buena opción para personas que viven solas.

Marcas de confianza

Todas las marcas conocidas de electrodomésticos de gama blanca fabrican lavavajillas. Los tienes también low cost o marcas blancas, (que puedes encontrar en grandes almacenes). Son los más baratos y suelen funcionar pero hay una pega. Los electrodomésticos de marcas blancas no suelen tener repuestos, (al contrario que los de marcas conocidas). Así que si se te estropea el carro del lavavajillas y es de marca blanca te puedes encontrar sin opciones. En cambio los de marcas conocidas suelen tener repuestos, posiblemente te salgan algo más caros al inicio pero si hay problemas seguramente podrás arreglar el lavavajillas y usarlo durante más tiempo.

Consumo energético

Desde el 1 de agosto del 2017 ya está en vigor el nuevo reglamento europeo que afecta al etiquetado energético de los electrodomésticos. Se mantienen la escala de:

Etiqueta A (+++, los más eficientes, ++ eficientes, y + también eficientes pero menos que los ++ o los ++++)

Las letras A (sin +) y B, tienen un consumo moderado.

Las letras C y D son electrodomésticos de alto consumo.

A la hora de invertir en un lavavajillas vale la pena que busques A+++, A++ o como mínimo A+. Los electrodomésticos de alta gama son los que ofrecen A+++, pero también es fácil encontrar A++ en la gama media. Descarta los electrodomésticos muy baratos si además no tiene eficiencia A+, luego pagarás más electricidad.

Lavavajillas más vendidos en Amazon

Este modelo de Teka es ideal para cocinas con poco espacio tiene un ancho de 44.8 cm para huecos de 45 cm. El panel de control es de acero inoxidable y es capaz de lavar hasta 9 cubiertos. El nivel de ruido es de 49 dB. Ver en Amazon.

Lavavajillas Balay compacto sobre encimera, pesa 20 kilos, tiene bloqueo para niños, protección contra reflujo e indicador de sal. Capacidad para 6 cubiertos, motor silencioso con tecnología Inverter. Prescinde de las tradicionales escobillas y reduce el rozamiento y las pérdidas de calor. Consumo ciclo lavado A+, ciclo secado A. Ver precio en Amazon

Si buscas un lavavajillas capaz de lavar hasta 13 cubiertos, y que además tenga una eficiencia A++, este Balay 3VS572IP es una alternativa. Tiene programa automático de lavado capaz de reconocer según la cantidad de vajilla y el grado de suciedad, el programa de lavado adecuado.

Si vas con prisas también tienes un programa de una hora. Si te has olvidado introducir algo en el lavavajillas tienes un botón de pausa. Incorpora cesa regulable en altura con espacio para copas altas o bandejas. Ver precio en Amazon.

Otro modelo que se vende mucho en Amazon, es este lavavajillas estrecho de 9 cubiertos. Media carga. Indicador de sal. Tiempo de ciclo de lavado completo 190 minutos. Nivel de ruido 49 Db. Ver precio en Amazon.

Lavavajillas con tecnología alemana, detección automática de detergente. Función Aquasensor. Indicador de tiempo restante de lavado. Función extra secado, programa copas para un secado delicado. Consumo de agua para programa estándar: 9.5 litros. Cesta Varioflex que adapta la capacidad del lavavajillas a tus necesidades. Ver en Amazon.

