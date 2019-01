Lámparas decortivas, caminos de mesa o fundas de sillas. Objetos de decoración baratos que a menudo nos hacen falta pero no tenemos tiempo para comprar. Ahora puedes revisar cientos de productos, con toda comodidad, en la tienda de chollos de Amazon.

Precio, variedad y servicio, algunos de los objetos tienen el envío gratis y en los que no lo tiene, es muy reducido, (si un objeto vale 2 € ya van los gastos de envío incluidos). En otro artículo de Periodista Digital hablamos de cómo decorar un salón al estilo nórdico, hoy objetos de decoración baratos para tu casa o para regalar.

Objetos de decoración baratos, (nuestra selección desde 2 €)

Divertida bolsa de algodón y lino, con cara de gatito. Pesa 40 g y mide 15 x 13.5 cm. Ideal para colocar lápices, objetos de maquillaje en el baño o para la cocina. A este precio desde luego vale la pena. Ver en Amazon.

Funda de cojín, estilo vintage. Fondo color arena con dibujo de pájaro y nido. Se puede lavar a máquina. Ver en Amazon.

¿A qué es original este jarrón? De esos objetos que decoran sin resultar aparatosos. Para coloca flores, ramitas de hiedra. Puedes poner en el fondo piedras decorativas. También puedes usarlo para una planta hidropónica. Mide 12 cm de altura por 8 de ancho, ¡lo mejor es el precio! Un detalle perfecto para regalar, ver en Amazon.

¿Tus sillas tiene la tapicería estropeada? Puedes tapizarlas de nuevo o ahorrar más de la mitad con estas fundas. Las tienes hasta en cinco colores. Son 95% poliéster y 5% elastano. No necesitan planchado. Medidas la altura del respaldo admite entre 48-62 cm, como ves son muy prácticas ya que se pueden adaptar a bastantes tipos de sillas. La longitud de la superficie del asiento 38 - 48 cm. Ver en Amazon.

Si tienes que renovar ropa de cama, aquí tienes unas sábanas disponibles en muchos colores. Fáciles de lavar y que apenas se arrugan. Son 50% algodón y 50% poliéster, se lavan a máquina a 40º, y por este precio como para llevarte de varios colores. Ver en Amazon.

Luz ambiental LED en forma de nube, pesa muy poco 399 g. Con agujeros para colgar en la pared. Exterior de plástico resistente pero ligero. Tiene un interruptor la parte trasera, funciona con pilas AA. Ver precio en Amazon.

La manta Throw Fleece es ligera de microfibra, ideal para la cama, el sofá o para su uso al aire libre. Su dibujo de cuadros permite usarla para decorar combinada con tonos lisos, la tienes en varios colores para que escojas las que más combina con tu decoración. Ver en Amazon.

Moderno y práctico cabezal de ducha sin partes de plástico totalmente de acero inoxidable. Fácil intalación ya que se conecta con cualquier manguera de ducha. Con cabezal efecto lluvia, resistente al calor. Ver en Amazon.

Decora con objetos sencillos que aportan estilo. Este camino de mesa lo tienes en dos tonos, las medidas 140cm de largo. Para la mesa del comedor o la cocina. No se decolora, se lava a mano sin usar lejía. Ver precio en Amazon.

