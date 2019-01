El gasto medio en los 8 productos de belleza más regalados en Amazon asciende a 18,20 €. El producto más caro cuesta 34,36 € y se trata de un perfume de DKNY, y el más barato es un set o estuche de maquillaje que cuesta 7,95 €. Si busca ideas para regalar, te contamos qué marcas de perfumes, cosméticos y accesorios de belleza que triunfa en Amazon.

Según el informe de consumo navideño del 2018 de Deloitte, libros, ropa y cosméticos son los productos más regalados en estas fechas, (que seguramente es cuando más invertimos en regalos durante el año). Productos de belleza abarcan desde perfumes y aguas de colonia hasta maquillajes, cremas de tratamiento o hasta accesorios (set de brochas y aplicadores para los distintos cosméticos).

¿Por qué es buena idea consultar lo más regalado en Amazon? Porque son millones las personas que compran y te puede dar ideas con solo vistazo. Para regalar en San Valentín, un cumpleaños o cualquier celebración.

Amazon es hermético con sus datos de clientes, pero según un informe de Consumer Intelligence Research Partners del 2017 los clientes Prime de Amazon solo en Estados Unidos superan los 90 millones. Amazon comenzó a vender en Estados Unidos, en 1995, solo vendía libros online, luego el negocio fue creciendo. La compañía más norteamericana comenzó a operar en España en septiembre del 2011 y ocho años después millones de españoles visitan Amazon de forma habitual cuando necesitan comprar algo.

Los 8 productos de belleza más regalados en Amazon

Un agua de tocador muy bien valorada por los usuarios de Amazon, obtiene 4.1 puntos sobre 5. Las notas de salida de este aroma son cítrica a bergamota siciliana y pomelo rosa además de hojas de grosella roja. Las notas medias, que permanecen una vez han pasado unos 20 minutos de de la aplicación y pueden durar hasta 6 horas. Son a orquídea y cactus.

Las notas finales o base suelen aparecer unos 90 minutos tras la aplicación del perfume, en In2U for Her son de ámbar, cedro rojo y vainilla. Si buscas un aroma cítrico de larga duración, fresco, y dulce,In2U for Her te gustará. Ver en Amazon.

Cualquier maquillador tiene como herramientas brochas y pinceles de distintos grosores. Son claves para lograr un maquillaje que destaque zonas del rostro y disimula otras. Iluminador, polvos compacto, coloretes o sombras necesitan cada uno un tipo de brocha diferente.

Si usas la misma brocha para aplicar polvos y colorete, en la brocha quedará restos de ambos productos. Luego al aplicar en el cutis el efecto no quedará igual que si usas una brocha para cada producto.

Un error frecu

ente es con las prisas te maquillas los ojos con sombras y usas el mismo aplicador que viene en el estuche para todas las sombras, cuando quieres añadir una color claro al final acaba saliendo un color intermedio. Con este set de brochas de distintos tamaños, puedes aplicar sombras, coloretes, iluminadores. Cuatro brochas grandes y cuatro pequeñas, todas suaves de pelo sintético y larga duración. Ver precio en Amazon.

Fragancia fresca con notas de salida a pepino, pomelo y magnolia. Salió a la venta en el 2004 y desde entonces se ha convertido en un perfume de éxito. Sus notas medias son a manzana verde, rosa, lirio de los valles y violetas. Las notas finales del perfume lo que queda pasado varias horas es a madera, ámbar y sándalo Ver precio en Amazon.

Ofrece una caja con cNo se puede negar que este es un regalo con buena relación precio calidad.ompartimentos laterales extensibles. 24 sombras de distintos tonos, 8 brillo de labios, 3 pintalabios, 2 polvos compactos y tres coloretes. Tamaño compacto, con espejo ideal para viajes. Ver precio en Amazon.

L'Oreal Paris Revitalift Laser día es una crema hidratante antienvejecimiento para pieles maduras. Ayuda a corregir visiblemente las arrugas, patas de gallo y arrugas de la frente; piel más firme y densa, rostro remodelado. Redensificar la piel y reafirmar los contornos con ingredientes activos que incluyen pro-xylane concentrado, ácido hialurónico fragmentado y LHA. Ver en Amazon

Esta fragancia masculina es fresca con aroma a cacao, a limón y hoja de tomate. Salió a la venta en 2007, las notas de salida o las primeras son de cacao, limón y hoja de tomate, las notas medias, las que llegan pasado un rato son de cacao, y las notas finales son a cedro, vetiver y almizcle blanco. Ver en Amazon.

Tommy Girl es una fragancia floral con aromas cítricos. Salió a la venta e 1996, las notas de salida son mandarina, camelia, grosella negra y flor de manzano. Las notas medias son madreselva, limón, rosa y lirio. Las notas finales cuero, sándalo, cedro y jazmín. En general el aroma destaca por el olor combinado de limón, madreselva y rosa. Es cítrico con un punto dulce muy femenino. Ver precio en Amazon.

Uso profesional, aplicar una capa de base coat y usar la lámpara LED para secar, luego capa de esmalte de color y de nuevo lámpara LED. De nuevo una tercera capa para secar y lámpara LED, si son colores claros hay que aplicar al menos dos o tres capas. Ver precio en Amazon

También en belleza: aprovecha las ofertas flash de Amazon!

Set de perfumes con crema hidratante y gel, maquillajes o accesorios para el cabello. Si estás buscando algún producto específico que no encuentras fácilmente, recurre a Amazon. Tienen miles de artículos y además si son de otros países muchos tienen gastos gratuitos o bastante bajos, puedes comprar en cualquier país del mundo, si el vendedor tiene envío a España. ¡Así es fácil encontrar cualquier cosa

Si además de encontrar productos de belleza a buen precio, quieres aprovecharte de las máximas ventajas que ofrece Amazon, te las cuento:

Entregas más rápidas y gratuitas en millones de productos, acceso prioritario a ofertas flash a Amazon Video y Amazon Photos, puedes hacerlo como cliente Prime. Esta opción tiene un período de prueba de un mes totalmente gratis. Transcurrido este tiempo se paga al año una sola vez 36 euros. ¡Acertar con los regalos no es una tarea imposible en Amazon!