Móviles de más de 6 pulgadas que triunfan en Amazon

Si buscas móviles de más de 6 pulgadas hay varias marcas que destacan. En la gama alta Samsung Galaxy Note, en la gama media, Xiaomi, con modelos como el Mi MAX 3 O EL Redmi Note 6 Pro. También tienes Honor la segunda marca de Huawei con terminales como el Honor View 20 o el 8X. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los móviles con mejor cámara, hoy de los smarphones tamaño ‘XL’, los que superan las 6 pulgadas.

¿Por qué cada vez crecen más las pantallas de los móviles?

Es un hecho, que la tendencia de los smartphones es a pantallas cada vez mayores, ¡ya podemos encontrar hasta de 6,9 pulgadas! En el año 2013 un móvil de 4.5 pulgadas nos parecía razonable. En cambio, en el 2019, todos los móviles superan las 4.5 pulgadas, (estando la mayoría entre 5,2 y 6 pulgadas).

Existe una palabra que los describe, phablet, una combinación de phone y tablet. Cualquier smartphone con pantalla de 5,5 pulgadas en adelante entra en esta categoría. Los pioneros en este tipo de pantallas fueron los coreanos Samsung con la gama Galaxy Note que salió en el 2011, tenía 5.3 pulgadas que para la época era mucho.

Las razones del éxito de las pantallas cada vez más grandes son claras:

Las pantallas grandes son más operativas permiten ver mejor y hacer más. Con una pantalla de mayor tamaño es más fácil usar aplicaciones, editar documentos o visualizar contenido audiovisual. No se disfruta igual un capítulo de tu serie favorita en una pantalla de 4 pulgadas que en una de casi 6.

Los móviles grandes son más versátiles para trabajar, se pueden realizar múltiples tareas de forma más efectivas, puedes usar dos aplicaciones a la vez, como consultar un mapa mientras ves un vídeo.

Cada vez escribimos más con el móvil sea en Whatsapp o por otras redes sociales. Escribir en móviles con pantallas más grande es más fácil, que en los que tienen pantallas de menores dimensiones.

Estos dispositivos suelen tener baterías más grandes (de otro modo no serían útiles). A cualquier persona que use su móvil como herramienta de trabajo le gusta que la batería le dura lo máximo posible.

Con las pantallas más grandes, se pueden hacer muchas cosas, incluso dibujar con lápices capacitivos. Por ejemplo el Samsung Galaxy Note S9 se puede usar con este lápiz que te permite escribir notas a mano o crear tus propios gif animados.

En general se buscan móviles con pantallas de 5,5 o más con pantalla grande pero que el móvil no sea muy pesado y tenga buen agarre.

Móviles de más de 6 pulgadas que triunfan en Amazon

Siguiendo las premisas de Xiaomi, ofrece un móvil con prestaciones medias a un precio muy competitivo, menos de 200 €. Su pantalla tiene resolución 1080 x 2280. Alimentado por un procesador octa-core y 4GB de RAM. Incluye 64 GB de almacenamiento interno que se pueden ampliar.

Cámara principal de 12 mpx y la secundaria de 5 mpx. En Amazon logra 4.8 puntos sobre 5, una buena referencia de que los usuarios de este móvil está contentos. Ver precio en Amazon.

Especificaciones

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 157.91 x 76.38 x 8.26

Capacidad de la batería (mAh) 4000

Batería extraíble No

Carga rápida Carga rápida 3.0

Carga inalámbrica No

Colores Negro, Azul, Oro Rosa

Valor SAR 1.05

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 6.26

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080 x 2280 píxeles

Relación de aspecto 19: 9

HARDWARE

Procesador ocho nucleos

Procesador de hacer Qualcomm Snapdragon 636

RAM 4 GB

Almacenamiento interno 64GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Ranura microSD dedicada No

CÁMARA

Cámara trasera 12 megapíxeles (f / 1.9, 1.4 micrones) + 5 megapíxeles

Autoenfoque trasero Sí

Flash trasero Sí

Cámara frontal 20 megapíxeles (f / 2.0, 1.8 micrones) + 2 megapíxeles

SOFTWARE

Sistema operativo Androide

Piel Mii

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 5.00

NFC No

Micro USB Sí

Número de tarjetas SIM 2

Active 4G en ambas tarjetas SIM Sí

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

SENSORES

Sensor de huellas dactilares Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Si

Un modelo muy nuevo, salió a la venta en diciembre del 2018, con buena acogida por parte de los usuarios. Destaca el buen rendimiento del procesador octa core, su pantalla , la cámara y la duración de su batería con 4.000 mAh.

Viene con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La cámara principal es de 48 mpx y la secundaria de 25 mpx. Teniendo en cuenta estas prestaciones, pensar que el precio no llega a 600 euros, convierte al Honor View 20 en una de las mejores opciones si buscas un móvil de pantalla grande. Ver en Amazon.

Especificaciones



Pantalla táctil

Capacidad de la batería (mAh) 4000

Colores Negro, azul, rojo

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 6.40

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080 x 2310 píxeles

Relación de aspecto 19.5: 9

HARDWARE

Procesador ocho nucleos

Procesador de hacer HiSilicon Kirin 980

RAM 6GB

Almacenamiento interno 128GB

Almacenamiento expansible No

CÁMARA

Cámara trasera 48 megapíxeles (f / 1.8)

Autoenfoque trasero Sí

Flash trasero LED

Cámara frontal 25 megapíxeles (f / 2.0)

Enfoque automático frontal No

SOFTWARE

Sistema operativo Android 9

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 ac

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 5.00

USB tipo C Sí

Active 4G en ambas tarjetas SIM Sí

Espectacular smartphone de Samsung que destaca por su diseño, por su gran duración de batería y por su rapidez. Lanzado en agosto del 2018, tiene una pantalla de 6.4 pulgadas y resolución 1440 x 2960 píxeles.

El procesador es octa-core de 1.7 GHz y viene con 6 GB de RAM. 128 GB de almacenamiento interno que se pueden ampliar a 512 GB con una tarjeta microSD. La cámara principal es de 12 mpx y la trasera de 8 mpx. En Amazon obtiene 4.4 puntos sobre 5, ver el precio.

Especificaciones

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 161.90 x 76.40 x 8.80

Peso (gramos) 201.00

Capacidad de la batería (mAh) 4000

Colores Medianoche negro, cobre metálico, azul océano, lavanda púrpura

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 6.40

Pantalla táctil Sí

Resolución 1440 x 2960 píxeles

HARDWARE

Procesador Octa-core de 1.7GHz

Procesador de hacer Samsung Exynos 9810

RAM 6GB

Almacenamiento interno 128GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Almacenamiento ampliable hasta (GB) 512

CÁMARA

Cámara trasera 12 megapíxeles

Cámara frontal 8 megapíxeles

SOFTWARE

Sistema operativo Android 8.1

Piel Samsung Experience UX

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 a / b / g / n / ac

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 5.00

NFC Sí

Número de tarjetas SIM 2

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SENSORES

Brújula / Magnetómetro Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Sensor de luz ambiental Sí

Giroscopio Sí

Barómetro Sí

Este modelo de Xiaomi tiene una de las pantallas más grandes del momento casi 7 pulgadas. Salió a la venta en julio del 2018, tiene resolución 1080 x 2160 píxeles.

El procesador es octa-core de 1.8 GHz y viene con 4 GB de RAM. Incluye 64 GB de almacenamiento interno ampliables a 256 GB a través de una tarjeta microSD. La cámara principal es de 12 mpx + de 5 mpx y la cámara para selfies es de 8 mpx. Ver en Amazon.

Especificaciones

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 176.15 x 87.40 x 7.99

Peso (gramos) 221.00

Capacidad de la batería (mAh) 5500

Carga rapida Carga rápida 3.0

Colores Azul oscuro, Dream Gold, Meteorite Black

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 6.90

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080 x 2160 píxeles

Relación de aspecto 18: 9

HARDWARE

Procesador 1.8GHz octa-core

Procesador de hacer Snapdragon 636

RAM 4 GB

Almacenamiento interno 64GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Almacenamiento ampliable hasta (GB) 256

CÁMARA

Cámara trasera 12 megapíxeles (f / 1.9, 1.4 micrones) + 5 megapíxeles

Autoenfoque trasero Enfoque automático de detección de fase

Flash trasero Doble led

Cámara frontal 8 megapíxeles (f / 2.2, 1.12 micrones)

Flash frontal Sí

SOFTWARE

Sistema operativo Android 8.1 Oreo

Piel MIUI 10

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 a / b / g / n / ac

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 5.00

USB tipo C Sí

Auriculares 3.5mm

FM Sí

Número de tarjetas SIM 2

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SENSORES

Sensor de huellas dactilares Sí

Brújula / Magnetómetro Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Sensor de luz ambiental Sí

Giroscopio Sí

El Honor 8X se lanzó en septiembre del 2018, y sin duda destacan sus cámaras.La cámara principal es de 20 mpx y la trasera de 16 mpx. La pantalla de 6.5 pulgadas resolución 1080 x 2340 píxeles. Procesador octa-core de 2.2 GHz y 4GB de RAM. Incluye 64 GB de almacenamiento interno y se puede ampliar hasta 256 GB con tarjeta microSD. Tiene una batería de 3750 mAh y ejecuta Android 8.1 Oreo. Ver en Amazon.

Especificaciones



Dimensiones (mm) 160.40 x 76.60 x 7.80

Peso (gramos) 175.00

Capacidad de la batería (mAh) 3750

Colores Azul negro

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 6.50

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080 x 2340 píxeles

Relación de aspecto 19.5: 9

Píxeles por pulgada (PPI) 396

HARDWARE

Procesador Octa-core de 2.2GHz

Procesador de hacer HiSilicon Kirin 710

RAM 4 GB

Almacenamiento interno 64GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Almacenamiento ampliable hasta (GB) 256

CÁMARA

Cámara trasera 20 megapíxeles (f / 1.8) + 2 megapíxeles

Autoenfoque trasero Enfoque automático de detección de fase

Cámara frontal 16 megapíxeles (f / 2.0)

SOFTWARE

Sistema operativo Android 8.1 Oreo

Piel EMUI 8.2

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 a / b / g / n / ac

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 4.20

USB OTG Sí

Micro USB Sí

Auriculares 3.5mm

Número de tarjetas SIM 2

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

SENSORES

Sensor de huellas dactilares Sí

Brújula / Magnetómetro Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Sensor de luz ambiental Sí

Giroscopio Sí

