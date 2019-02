Regalos de San Valentín originales, (nuestra selección desde 14 €)

¿Te quedas en blanco pensando en regalos de San Valentín originales? Es difícil sorprender, (si ya le has regalado otros años), pero no imposible. Un recurso que no falla es el humor y otro transmitir al otro/otra el mensaje: ‘eres especial’, — y no hace falta caer en la cursilería para eso —. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores regalos de San Valentín para hombres. Hoy seguimos con el tema pero tratando de buscar regalos originales.

¿Te gusta recibir regalos en San Valentín? La pregunta parece tonta, porque, ¿a quién no le gusta recibir regalos? Sin embargo, hay quien rehúye este tipo de ‘Días señalados’ porque le parecen un invento comercial. No les falta razón. Pero también es cierto que hay quien con la boca pequeña dice ‘es una tontería’, y luego se le queda una sonrisa de oreja a oreja si su pareja le viene con un ramo de flores o cualquier otro regalo.

No importa que sea un pequeño detalle, si crees que para sorprender a tu pareja tienes que invertir mucho dinero, no es cierto. “Cuanto más azúcar más dulce”, pero no es solo el valor económico del regalo lo que cuenta. Si te apetece regalar algo distinto que sorprenda a tu pareja, aquí te dejamos algunas propuestas desde 14 €.

Regalos de San Valentín originales

Para el sofá o el coche. Puedes personalizar esta manta polar con una foto de alguno de algún viaje,, la de la boda o la tuya con vuestros hijos. Esta manta polar es un regalo diferente, que seguro sorprenderá a tu pareja. Mide 170 x 130 cm, ligera y suave. Ver en Amazon.

Otro regalo ideal para el invierno, pijama combinado para parejas.Con divertido dibujo de pingüino. Es de algodón con cuello redondo y puños elásticos. Pantalones con goma elástica, tacto suave. Se puede lavar a máquina a 30º máximo. Ver en Amazon.

Divertida taza con mensaje apta para microondas y lavavajillas, viene también con un llavero a conjunto. Se puede incluir nota de regalo, ver en Amazon.

Un día especial se merece un regalo como este: productos artesanos de Galicia, tosta de pan que puedes acompañar con paté de mariscos, o salchichón de montaña. También peregrinas de almendras y para brindar dos cervezas artesanas. Ver en Amazon.

Este no es un regalo tradicional, se trata de compartir experiencias y tienes para escoger. ¡Nada menos que 3450 planes diferentes! Por ejemplo cenas o desayunos románticos, planes de aventura, gourmet, o de relax para dos personas. Lo puedes disfrutar cuando tengas tiempo, ya que tiene una validez de dos años.

En la caja tienes la tarjeta regalo y la guía de experiencias para escoger. En la tarjeta te viene un código para poder hacer la reserva de tu experiencia. Un regalo que seguro recordaréis, y por menos de 60 €, ver en Amazon.

Este regalo puede ir solo o acompañado de unas flores, son 32 bombones de chocolate con leche y praliné, con mensaje. ¡Verá que cara pone! Ver precio en Amazon.

Copas de vino personalizadas y vino espumoso gourmet

¡Mejor que un regalo, dos! Por un lado las copa personalizadas y un vino espumoso gourmet para brindar.

Vienen en un estuche, puedes poner una frase corta, vuestros nombres junto a una fecha especial. Tiene que el mismo mensaje en cada copa. La opción para personalizar te sale antes de añadirlo a la cesta. Ver en Amazon.

Se trata de un cóctel vínico con extractos de rosa y naranja, se toma entre 6 y 8º. Su contenido en alcohol es de un 8º, y la botella es de 750 ml. Una bebida que transmite sensaciones, por su aroma, sabor y también al agitar la botella y contemplar la olas perladas. Ver en Amazon.

