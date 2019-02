Los 5 móviles más regalados en Amazon son de la misma marca

¿Adivinas cuál? Xiaomi. La marca china arrasa entre los móviles más regalados, el primero es el Xiaomi Redmi Note 6 Pro, seguido de Xiaomi Mi A2 y el Mi A2 Lite. Si buscas quieres regalar o regalarte un nuevo móvil, no te pierdas estos modelos, porque cumplen las tres ‘bes’, “buenos, bonitos y baratos”, (ninguno llega a 210 €). En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los móviles con mejor cámara, hoy de los más regalados.

¿Por qué es una buena idea consultar artículos más regalados en Amazon?

Porque en segundos, puedes tomar ideas, con marcas, modelos y precios. De esa forma es más fácil ajustar tu presupuesto. Vas a lo concreto sabiendo que esos artículos realmente tiene buena acogida.

Amazon reveló en 2018 que tiene más de 100 millones de usuarios Prime en el mundo. No hay datos de cuántos millones de clientes tiene en España, pero son unos cuantos...

Recibe más de 108.000.000 millones de visitas en su web, muy por encima de su segundo competidor Ebay con 22.300.746 y del tercero, El Corte Inglés con 21.551.600, según el ranking de e-commerce de Cuponation durante la primer mitad del 2018. Por lo tanto lo que triunfa en Amazon es un gran escaparate de tendencias.

Xiaomi duplicó ventas del 2016 al 2017

En móviles marcas que ofrecen gamas medias y bajas a buenos precios como Huawei y Xiaomi son líderes de ventas. Si hablamos de móviles de alta gama, las marcas líderes son Samsung con un 20% de las ventas mundiales, y Apple con un 11%. Supera en ventas a Apple, Huawei con un 15%, y Xiaomi logra un 9%, (según businesstech.co.za). Xiaomi logró en el 2017 casi duplicar su ventas con respecto al 2016. Vendió 92 millones de teléfonos, frente a 53 millones del 2016.

Parte del éxito de Xiaomi fue la expansión en España, en noviembre del 2017. En pocos meses los teléfonos Xiaomi fueron líderes en ventas agotándose en tiendas, la razón: tienen una relación calidad precio inmejorable, y quien ha probado un Xiaomi lo cuenta, el boca a boca hizo el resto.

No es casualidad entonces, que los smartphones más regalados en Amazon sean de esta marca, porque a la hora de regalar, el factor precio se tiene en cuenta, pero se busca también garantía y los Xiaomi la tienen. Cuando algo triunfa, en un sector tan competitivo como el de la telefonía móvil, no es por casualidad…

Los 5 móviles más regalados en Amazon

Los modelos de la lista 'de móviles más regalados' pueden variar ligeramente de posición según los días. Pero Xiaomi siempre tiene entre 3 y 5 modelos entre los primeros de la lista.

Si te gustan los móviles tipo ‘phablet’ con pantallas grandes , este modelo es una buena alternativa. Tiene 6.26 pulgadas, resolución 1080 x 2280 píxeles y un precio muy reducido para lo que ofrece. Procesador octa-core, 4GB de RAM y 64GB, nada menos de almacenamiento interno. Además cámara principal de 12 mpx, y la secundaria de 5 mpx. La batería merece un aplauso 4.000 mAh con carga rápida 3.0. Ver precio en Amazon.

Especificaciones

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 157.91 x 76.38 x 8.26

Capacidad de la batería (mAh) 4000

Batería extraíble No

Carga rápida Carga rápida 3.0

Carga inalámbrica No

Colores Negro, Azul, Oro Rosa

Valor SAR 1.05

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 6.26

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080 x 2280 píxeles

Relación de aspecto 19: 9

HARDWARE

Procesador ocho nucleos

Procesador de hacer Qualcomm Snapdragon 636

RAM 4 GB

Almacenamiento interno 64GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Ranura microSD dedicada No

CÁMARA

Cámara trasera 12 megapíxeles (f / 1.9, 1.4 micrones) + 5 megapíxeles

Autoenfoque trasero Sí

Flash trasero Sí

Cámara frontal 20 megapíxeles (f / 2.0, 1.8 micrones) + 2 megapíxeles

SOFTWARE

Sistema operativo Androide

Piel Mii

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 5.00

NFC No

Micro USB Sí

Número de tarjetas SIM 2

Active 4G en ambas tarjetas SIM Sí

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

SENSORES

Sensor de huellas dactilares Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Este modelo de Xiaomi, era muy esperado destaca sin duda por sus dos cámaras y porque es Android One. Regalo ideal para quien hace muchas fotos y selfies. Salió a la venta en julio del 2018. Tiene una pantalla de 5.99 € con una resolución de 1080 x 2016 píxeles. Procesador octa core y 4GB de RAM. Tiene 64GB de almacenamiento interno no ampliable.

Las cámaras: la frontal de 20 mpx y la dual de 12+20 mpx. Batería de 3010 mAh. Este móvil es versió importada o europea. Esto quiere decir que el idioma español si está entre las opciones de configuración, aunque al encender el móvil seguramente nos saldrá todo en inglés. Solo hay que cambiar el idioma, en los comentarios del modelo ves que quien lo ha comprado comenta que se puede usar en idioma español sin problema. Ver en Amazon

Especificaciones

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 158.70 x 75.40 x 7.30

Peso (gramos) 168.00

Capacidad de la batería (mAh) 3000

Batería extraíble No

Colores Negro, Oro, Azul Lago, Oro Rosa

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 5,99

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080 x 2160 píxeles

Relación de aspecto 18: 9

Píxeles por pulgada (PPI) 403

HARDWARE

Procesador octa-core (4x2.2GHz + 4x1.8GHz)

Procesador de hacer Qualcomm Snapdragon 660

RAM 4 GB

Almacenamiento interno 64GB

Almacenamiento expansible No

Tipo de almacenamiento expandible microSD

CÁMARA

Cámara trasera 12 megapíxeles (f / 1.8, 1.25 micrones) + 20 megapíxeles (f / 1.8, 1.0 micrones)

Autoenfoque trasero Enfoque automático de detección de fase

Flash trasero Doble led

Cámara frontal 20 megapíxeles (f / 2.2, 1.0 micrones)

Flash frontal LED

SOFTWARE

Sistema operativo Android 8.1 Oreo

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 a / b / g / n / ac

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 5.00

NFC Sí

USB OTG Sí

Auriculares No

Número de tarjetas SIM 2

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SENSORES

Sensor de huellas dactilares Sí

Brújula / Magnetómetro Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Sensor de luz ambiental Sí

Giroscopio Sí

El Xiaomi Mi A2 Lite se lanzó en julio del 2018. Tiene una pantalla de 5.84 pulgadas con resolución 1080 x 2280 pxl. Procesador octa-core de 2 GHz y 3 GB de RAM. Incluye 32 GB de almacenamiento interno que pueden ampliarse hasta 256 GB con una tarjeta microSD. Cámara dual de 12+5 mpx. Gran batería de 4.000 mAh y sensor de huellas. Los acabados son en azul claro, negro y oro. Ver en Amazon.

Especificaciones

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 149,33 x 71,68 x 8,75

Peso (gramos) 178.00

Capacidad de la batería (mAh) 4000

Batería extraíble No

Colores Negro, Azul, Oro

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 5.84

Pantalla táctil Sí

Resolución 1080 x 2280 píxeles

Relación de aspecto 19: 9

Píxeles por pulgada (PPI) 431

HARDWARE

Procesador Octa-core de 2GHz

Procesador de hacer Qualcomm Snapdragon 625

RAM 3GB

Almacenamiento interno 32GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Almacenamiento ampliable hasta (GB) 256

CÁMARA

Cámara trasera 12 megapíxeles (f / 2.2, 1.25 micrones) + 5 megapíxeles (f / 2.2, 1.12 micrones)

Autoenfoque trasero Enfoque automático de detección de fase

Flash trasero LED

Cámara frontal 5 megapíxeles (f / 2.0)

SOFTWARE

Sistema operativo Android 8.1 Oreo

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 a / b / g / n

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 4.20

Infrarrojo Sí

USB OTG Sí

Auriculares 3.5mm

Número de tarjetas SIM 2

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SENSORES

Brújula / Magnetómetro Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Sensor de luz ambiental Sí

Giroscopio Sí

Este modelo salió a la venta en junio del 2018. Con pantalla de 5.45 pulgadas y una resolución de 720 x 1440 píxeles. Lleva un procesador de 4 núcleos y 2GB de RAM. Tiene 16 GB de almacenamiento interno que se pueden ampliar hasta 256 GB con tarjeta microSD. El Xiaomi Redmi 6A tiene una cámara principal de 13 mp y una cámara trasera de 5 mpx. La batería no está nada mal y te asegura una buena duración, es de 3.000 mAh. Ver precio en Amazon.

Especificaciones

Pantalla táctil

Dimensiones (mm) 147.50 x 71.50 x 8.30

Peso (gramos) 145.00

Capacidad de la batería (mAh) 3000

Batería extraíble No

Carga inalámbrica No

Colores Azul, oro, oro rosa, negro

MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas) 5,45

Pantalla táctil Sí

Resolución 720 x 1440 píxeles

Relación de aspecto 18: 9

Píxeles por pulgada (PPI) 295

HARDWARE

Procesador 2 GHz de cuatro núcleos (4x2 GHz)

Procesador de hacer MediaTek Helio A22

RAM 2GB

Almacenamiento interno 16 GB

Almacenamiento expansible Sí

Tipo de almacenamiento expandible microSD

Almacenamiento ampliable hasta (GB) 256

Ranura microSD dedicada Sí

CÁMARA

Cámara trasera 13 megapíxeles (f / 2.2)

Autoenfoque trasero Enfoque automático de detección de fase

Flash trasero LED

Cámara frontal 5 megapíxeles

Flash frontal No

SOFTWARE

Sistema operativo Android 8.1 Oreo

Piel MIUI 9.6

CONECTIVIDAD

Wifi Sí

Estándares de Wi-Fi soportados 802.11 b / g / n

GPS Sí

Bluetooth Sí, v 4.20

NFC No

Infrarrojo No

USB OTG Sí

USB tipo C No

Micro USB Sí

Auriculares 3.5mm

FM Sí

Número de tarjetas SIM 2

Active 4G en ambas tarjetas SIM Sí

SIM 1

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SIM 2

Tipo de SIM Nano SIM

GSM / CDMA GSM

3G Sí

4G / LTE Sí

Soporta 4G en la India (Banda 40) Sí

SENSORES

Desbloqueo facial Sí

Sensor de huellas dactilares No

Brújula / Magnetómetro Sí

Sensor de proximidad Sí

Acelerómetro Sí

Sensor de luz ambiental Sí

Giroscopio No

Este es el mismo modelo que el segundo móvil de esta lista pero versión española. En este el español viene ya como idioma configurado, en el segundo de la lista al ser versión importada hay que asignar idioma. Este es un poco más caro por esa razón, pero las especificaciones son las mismas que el modelo 2º de la lista. Ver en Amazon.

¿Cómo comprar en Amazon con entregas gratuitas?

Conseguir ese regalo que tanto buscas y que encima te salgan los gastos de envío gratis es posible. En Amazon tienes muchas ventajas como la la de tener tu Lista de bodas y conseguir una tarjeta regalo de 50 €. Los clientes Prime tienen además entregas gratuita y más rápidas en millones de productos.

Si en en todo el mundo hay 100 millones de estos clientes, ¿por qué crees será? Porque por 36 € al año tienes muchas ventajas. Suscripción a Amazon vídeo, donde tienes series y películas. Prime Music con toda la música que te gusta, Amazon Fotos para guardar en la nube tus fotos y mucho más. ¡Tienes un mes de prueba gratis para disfrutar de todas sus ventajas?