Regalos de chocolate originales para San Valentín, (nuestra selección desde 4 €)

¡Regalos de chocolate originales! Smartphones, un ordenador portátil o “candados del amor” como los de la novela de Federico Moccia. ¡Sorprende a tu pareja con un detalle dulce que os podéis comer juntos! En otro artículo de Periodista Digital hablamos de regalos de San Valentín para mujeres, hoy de regalos de chocolate para compartir en San Valentín o cuando tú quieras.

¿Existe una conexión entre el chocolate y el amor?

Sabemos que el chocolate tiene una sustancia llamada feniletilamina, un compuesto orgánico que nuestro cerebro produce cuando estamos enamorados. La feniletilamina estimula el sistema nervioso y logra sensaciones de sobreexcitación asociadas al enamoramiento.

Los Incas pensaban que el chocolate era afrodisíaco, y durante años los científicos ha investigado el chocolate, y qué lo hace tan irresistible. Contiene cafeína, antioxidantes como los polifenoles, magnesio, y teobromina y hasta 300 compuestos más. Sus efecto para mejorar el estado de ánimo y la energía son de sobra conocidos.

Un estudio de la Universidad de Cambridge, ha llevado a cabo escáneres cerebrales, que sugieren una explicación más simple: el chocolate provoca sentimientos de bienestar por algo simple, sabe muy bien. Comerse una onza de chocolate inducen a sensaciones que podrían ser aún más placenteras que enamorarse o gana la lotería, según recoge el Dailymail.

Los efecto del chocolate según esta investigación

El efecto del chocolate según el neurocientífico Adrián Owen de la Universidad de Cambridge tiene más que ver con el gusto que con cualquier producto psicoactivo. El Dr. Owen afirma que una barra de chocolate media no contenía suficientes sustancias que alteran el ánimo para que sea evidente. Incluso alguna de estas sustancias se encontraban en mayor porcentaje en alimentos como el queso Cheddar, o las salchichas.

El Dr. Owen, afirma: que los datos científicos sugieren que los efecto del chocolate para mejorar el estado de ánimo. No son farmacológicos, los componentes del chocolate no parecen afectar al cerebro a través de una acción biológica indirecta

Una explicación alternativa según el científico es que lo efectos de comer chocolate son psicológicos. Un combinación de aroma, sabor y textura que hace que comer chocolate resulte placentero. Estimula los centros emocionales del placer en el cerebro como el núcleo accumbens, el cuerpo estriado o la corteza cingulada. En resumen: el chocolate sabe bien, y por eso nos hace sentir bien.

En sus investigaciones el Dr. Adrián Owen comenta que las afirmaciones anteriores se basan en evidencias al rastrear cambios en la actividad del córtex orbifrontal, que analiza el valor de ‘recompensa’ de la información entrante al cerebro. En las exploraciones de un grupo de voluntarios de este estudio la corteza orbitofrontal se iluminaba más cuando comían chocolate que cuando escuchaban música agradable.

