Mejores disfraces de Carnaval para mujeres, (inspirados en series de televisión)

Entre los mejores disfraces de Carnaval para mujer, están los que se inspiran en series como The Handmaid's Tale, La Casa de papel, o Juego de Tronos. Si buscas ideas originales para Carnaval. ¡Recurre a las series o al cine y verás como se te ocurre más de una! En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores disfraces para niños. Hoy para mujeres.

Fechas del Carnaval 2019

¿Por qué cambian las fechas del Carnaval cada año? En 2018, Carnaval se celebró en febrero. El llamado ‘Sábado de Carnaval’ fue el 10 de febrero, y el ‘Miércoles de Ceniza’ el día 14 de febrero. Sin embargo en 2019 el Carnaval será en marzo. El sábado de Carnaval es el día 2 de marzo, y el Miércoles de Ceniza 2019 el día 6 de marzo. Las fechas del Carnaval al igual que las de Semana Santa cambian cada año por una razón. Siguen ciclos lunares, se fijan en función de las de la Cuaresma.

Para averiguar estas fechas la Iglesia Católica sigue calendarios lunares y además otras reglas. Se buscan en calendarios lunares cuando es la primera luna llena tras el día 20 de marzo (comienzo de la primavera). Los ciclos lunares varían cada año, de ahí que cambien tanto las fechas.

La primera luna llena tras el 20 de marzo, es el día 21 de marzo. Luego la regla dice que el Domingo de Resurrección, es el primer domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de Primavera. Este año el Domingo de Resurrección será el 21 de abril. El ´Miércoles de Ceniza, (primer día de Cuaresma), es el día 6 de marzo si le sumas 40 días tendrás la fecha del Domingo de Ramos, que este año cae el 14 de abril.

Mejores disfraces de Carnaval para mujer, (inspirados en series)

Handmaid's Tale, la serie se basa en el libro del mismo nombre de Margaret Atwood publicado en 1985. La serie está creada por Bruce Miller, y ha ganado múltiples premios desde su primera temporada en 2017. Se desarrolla en un futuro distópico, o una sociedad ficticia.

Tras una Segunda Guerra Civil Americana. La libertad de la mujer desaparece, en esta nueva sociedad, las mujeres fértiles son ‘sirvientas’ y su ‘servidumbre’ es ser madres. Los hombres las toman como concubinas para que les den hijos, la mujer es prácticamente un objeto. No se les permite trabajar, tener posesiones o aprender a leer. Visten con este atuendo que se parece a cómo vestían las mujeres en zonas agrícolas en Estados Unidos en 1860. Ver precio del disfraz en Amazon.

La serie española de Álex Pina producida por Atresmedia y Vancouver Media, fue todo un éxito en la primavera del 2017. Un profesor, reúne a un grupo de personas con pasado delictivo, para organizar un gran robo. Se trata de entrar en la Casa de la Moneda y fabricar billetes. Logró el Premio Emmy Internacional en la categoría de ‘mejor drama’.

El rodaje de la tercera temporada de ‘La Casa de papel’, comenzó en octubre del pasado año, y se espera el estreno durante el 2019. El disfraz consiste en un mono naranja y una máscara que se inspira en la cara del gran Salvador Dalí. Ver precio en Amazon.

Generaciones han crecido viendo los Simpson, es la serie de comedias más larga emitida hasta la fecha en Estados Unidos. El primer episodio allí fue el 17 de diciembre e 1989. Su creador Matt Groening pensó en una familia disfuncional y así surgieron Homer el padre, Marge la madre, Bart, Maggie y Lisa los hijos.

La serie llegó a España en enero de 1991 se emitió en TVE 1, luego pasó a la 2 donde vimos las tres temporadas siguientes. Más tarde fue a Antena 3. Si hay algo que caracteriza a Marge Simpson es su peinado tipo colmena de color azul. Matt Groening se inspiró en la película ‘La novia de Frankenstein’ de 1935 y en Margaret Groening, su madre. Ver precio del disfraz en Amazon.

La temporada final de la serie Juego de tronos se estrenará en 2019, parece será dentro de los primeros seis meses. Esta serie está basada en las novelas de ‘Canción de hielo y fuego’ de George R.R. Martin, la serie, es seguida en más de 50 países y tiene más de 47 premios Emmy. Las audiencias de esta serie baten récords, en Estados Unidos ha logrado episodios con 12.1 millones de personas frente al televisor.

Daenerys es uno de los personajes femeninos más populares de la serie Game of thrones. Ella y su hermano son los dos últimos supervivientes de la casa Targaryen. En la serie Daenerys depende de su hermano Viserys, se ve obligada a casarse para que su hermano logre reunir un ejército. Pero Daenerys logrará eludir el yugo de su hermano y se convertirá en la heredera de la dinastía Targaryen. El disfraz incluye vestido y cinturón, ver en Amazon.

Serie de fantasía y drama que sorprende por su argumento. La trama y personajes se inspiran en cuentos de hadas y también en personajes de Disney. Siete temporadas desde el 2011 al 2017. Enganchó a millones de personas, pero especialmente a un público adolescente.

Regina Mills en la serie la vemos en dos papeles, como alcaldesa del pueblo Storybrooke, y también como Reina malvada. Es la peor enemiga de la protagonista Emma Swan. El disfraz es 100% de poliéster con escote elástico en la espalda, y cuello rígido con encaje. Ver en Amazon.

La serie original de Netflix más vista en la plataforma. Se basa en las memorias de Piper Kerman sobre sus experiencias en una prisión federal. Se estrenó en Netflix en el 2013, en el 2019 se lanzará la séptima temporada. Ha logrado 4 premios Emmy y 16 nominaciones.

En España tenemos una serie llamada Vis a Vis, que tiene similitudes con Orange is the new black, aunque la trama es distinta. El mono naranja característico de las prisiones norteamericanas, se usa por lo intenso de su color. Es ropa fácilmente visible, algo que en un entorno carcelario es vital para evitar fugas. Ver precio en Amazon.

