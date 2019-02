¡Disfraces de Carnaval originales como este de ‘Paseando en un T-Rex’.Si te aburren los tradicionales, o no tiene tiempo para hacerte un disfraz casero, en Periodista Digital te damos ideas originales y divertidas. ¡Con estos modelos vas a triunfar en Carnaval! En España ya hay lugares que llevan casi una semana de jolgorio, te contamos las fechas del Carnaval en distintos lugares de España, por si te apetece viajar.

¿Cuándo comienza los Carnavales 2019 en España?

Oficialmente el sábado día 2 de marzo es el ‘Sábado de Carnaval’ y el último día es el "Miércoles de Ceniza", inicio de la Cuaresma que este año cae el 6 de marzo. Sin embargo en España hay Carnavales muy famosos que arrancan antes y terminan después.

El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria lleva ya días de fiesta es uno de los más ‘tempranero’ comenzó el 15 de febrero y terminará el 10 de marzo .

El de Santoña en Cantabria comienza también el 15 de febrero hasta el 9 de marzo.

El Carnaval de Águilas en Murcia, declarado Fiesta turística de carácter Internacional comienza el 23 de febrero y dura hasta el 16 de marzo . Uno de los más largos.

El de Cádiz también de Interés Internacional con sus ‘chirigotas y comparsas’ comienza el 28 de febrero hasta el 10 de marzo.

El de Carnaval de Tenerife (Interés t. Internacional) comienza e l viernes 1 de marzo,también hasta el día 10.

El ‘Entroido de Laza’ en Galicia también comienza el 28 de febrero hasta el 5 de marzo.

En Sitges a 35 km de Barcelona también sacan sus disfraces el 28 de febrero hasta el 6 de marzo.

El Carnaval de Badajoz comienza el 28 de febrero hasta el 5 de marzo.

El ‘Entroido’ de Pontevedra comienza e l 1 de marzo hasta el día 6.

El Carnaval de Toro en Ciudad Rodrigo, (Salamanca) se celebra del 1 al 5 de marzo.

Disfraces de Carnaval originales y divertidos

Paseando en un dinosaurio, T-Rex y disfrutando de la cara que pondrá la gente cuando te vea. Este disfraz juega con la ilusión óptica, si lo miras de frente o de lado te parece el hombre está sobre el dinosaurio. En realidad es al contrario. Es el hombre quien lleva al T-Rex, porque las piernas que tocan el suelo donde están las flechas son las del hombre y las otras son de pega.

Muy fácil de usar, trae una fuente de alimentación incorporada con un pequeño ventilador. Coloca 4 pilas AA y en segundos el disfraz se infla contigo dentro. Dura hasta 7 horas, ver precio en Amazon.

Después del disfraz anterior, este es menos espectacular, pero también es original y divertido. Talla única fácil de poner y quitar. Debajo te puedes poner unos leggins color oscuro y un jersey o chaqueta del mismo tono. Un disfraz cómodo con el que no pasarás frío. Ver en Amazon.

¡Las risas que vas a provocar con este look! Un traje hinchable con un perro ‘hincando el diente’ en tu trasero. Este disfraz es muy divertido si además tienes perro y lo llevas contigo también disfrazado. Fabricado en poliéster, no pesa por lo que no te coarta los movimientos. Ver precio en Amazon.

Disfraz de porción de pizza, fácil de poner y quitar. No pesa, es de tejido de espuma, talla única y unisex. Ver precio en Amazon.

¡Noo me digas que no sorprende este disfraz! Jugando con las ilusiones ópticas como el del dinosaurio. Lo mejor de todo, no pesa y tampoco tendrás que perder el rata inflando. ¡Nada de eso! Ya viene con un preparado.

Tan solo tienes que insertar 4 pilas AA en el paquete de pilas suministrado con el disfraz. Ponte el disfraz, cierra la cremallera, y ajusta los cordones. A continuación enciende la pila y un ventilador se activa para inflar el disfraz en segundos. ¡Tus amigos van a flipar! Ver el precio en Amazon.

¿A que no se te había ocurrido nunca disfrazarte de ketchup? Original, divertido y muy fácil de poner. No pasarás frío y además también puedes encontrar la pareja, el disfraz de mostaza si vais dos. Ver el precio en Amazon.

¡Uno de los disfraces más originales de esta lista! De nuevo recurriendo a la ilusión óptica. Ideal para fiestas, pasear por la calle con este disfraz es todo un espectáculo.

No tendrás que hincharlo porque tiene una pequeña bomba de hinchado con ventilador. Coloca cuatro pilas en la fuente de alimentación. Te lo pones y le das al interruptor para que se hinche. En segundos lo tendrás listo. No pesa y te permite bailar o moverse sin problemas. Ver precio en Amazon.

Con este disfraz lo de menos es pasar desapercibido,es unisex, así que puedes transformarte en una luchadora/or de sumo en pocos segundos. Sigue el mismo sistema que otros disfraces hinchables anteriores. No tiene que perder el tiempo hinchando el disfraz, coloca las cuatro pilas en el lugar que te indican con el disfraz. Lleva un pequeño ventilador que influirá en segundos el traje. Ver en Amazon.

