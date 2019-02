Outlet marcas de moda en Amazon, con hasta -78% de descuento

Tommy Hilfiger, Kawasaki, o Guess, están en el Outlet de moda de Amazon. Vestidos, camisas, zapatos y complementos con descuentos hasta el 78%. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de abrigos para mujer, hoy te contamos algunos de los chollos que puedes encontrar en Amazon.

¿Por qué nos atraen las marcas?

Las marcas expresan lo que somos o nos gustaría ser

Millones de personas compran smartphones Apple, o Samsung que superan los 800 €. Muchos de esos terminales se compran a plazos durante meses, porque no se pueden pagar de golpe al tener un precio elevado. ¿Entonces, no sería lógico comprar un teléfono que costará la cuarta parte? Pagarían menos incluso con aplazamiento. Existen dispositivos móviles que cuestan 200 € que hacen prácticamente lo mismo que los de 800 €, salvo por un detalle: "no son de la marca con la que no algunas personas se identifican"



El móvil que usas, el bolso, los zapatos o la ropa que llevas dice cosas sobre ti. Las marcas forman parte de la autoimagen, y algunas marcas ha logrado ser ‘de culto’, como Apple, y sus clientes no se plantean el uso de otras marcas, se identifican con esa marca a largo plazo como una seña de identidad.

Todos tenemos metas u objetivos, las marcas representan exclusividad y calidad. Escoger marcas nos permite vernos como personas que logra lo que quieren.

Transmiten mensaje sin palabras

Una persona que elige Apple, se alinea con valores como tecnología, simplicidad y diseño. Chanel transmite exclusividad, elegancia y glamour, y Nike o Adidas con vida sana y deporte y superación.Una marca tiene éxito cuando se alinean con nuestra visión del mundo. Una marca como Harley Davidson transmite libertad. Google rapidez e información, Ikea simplicidad y diseño a buen precio.

Inspiran confianza

En cualquier gran ciudad del mundo encuentras restaurantes McDonald's llenos de turistas de distintos países. Acuden al McDonald's porque saben qué comida van a encontrar, incluso estando a miles de kilómetros de sus países.

Esta misma razón se aplica a la compra de todo tipo de productos que generan confianza en el consumidor. Nescafé, Danone, Apple, o Lévi-Strauss. La gente identifica un sabor, textura o diseño que le gusta y lo incorpora a su vida.

Ayudan en la toma de decisiones

Si buscas una nueva tele 4K tiene cientos de opciones, pasa lo mismo con los ordenadores, con los productos de belleza, o con los brick de leche. Si tienes varias marcas las opciones se multiplican y cuesta más decidir.

Si has usado una marca y tu experiencia a sido buena es probable vuelvas a comprarla o use otros productos de la empresa. Entonces la toma de decisiones se simplifica al fijarnos en menos artículos. Cuando va al supermercado, no te fijas tanto en otras marcas sino en la tuya, lo mismo cuando vas a comprar moda, zapatos, o incluso un coche.

Outlet marcas de moda en Amazon, con hasta -78% de descuento

Quiksilver es una de las empresas más importantes en ropa de surf, skate y snowboard. Fundada en 1969 en Australia en la actualidad tiene sede en Estados Unidos. Fábrica producto resistentes con materiales de gran calidad. Estas botas son de cuero por fuera, el material de la suela es caucho antideslizante. Ahora con un gran descuento en el Outlet de marcas de Amazon.

Vestido corto de Desigual color negro sin mangas. Con detalle de gasa negra corta por delante y más larga por la parte trasera, “estilo Mullet”, una tendencia que siguen diseñadores como Roberto Cavalli o Balmain. Tiene el cuello redondo, y es 100% de poliéster, (94% viscosa y 6% elastano). Se puede lavar a máquina a 30º máximo. Ver en Amazon.

Zapatilla en azul marino con dos rayas de colores. Son muy cómodas y fáciles de combina. La suela es de goma, el material exterior es de lona y el cierre de cordones. Ahora con un gran descuento en Amazon.

Camisa de cuadros en tonos rojos y azules, tejido de Oxford con detalle de cintas. Cuello con botón, algodón 100%. Ver en Amazon.

Mochila en forma rectangular material sintético en color azul, solapa con estampado escocés. Cierre giratorio. Doble bolsillo en la parte trasera y tirantes ajustables. Ver en Amazon.

Pantalones para niña en azul claro, tipo pitillo con dos bolsillos. Son 98% algodón y un 2% elastano. Ver en Amazon.

Jersey color negro cuello redondo y manga larga. 95% viscosa y 5% elastano. Cremallera en lateral al lado del cuello. Ver en Amazon.

¿Cómo encontrar las mejores marcas con descuento?

En Amazon Moda tienes prendas para toda la familia. Marcas como Desigual, Lacoste, Benetton o Pablosky. Buscar ropa para niños y adultos, puede resultar mucho más rentable ya que ahorraras tiempo y dinero. Entras en la página y enseguida verás categorías de moda. Dentro de cada categoría distintos artículos, ropa, bolsos, zapatos o gafas de sol.

Además en Amazon Moda tienes sección outlet y saldos. En estas secciones tienes de todo, sudaderas, bañadores, ropa interior, son artículos que pueden ser de otras temporadas y que Amazon pone a la venta a precios más bajos. Lo mires por donde lo mires en Amazon siempre vas a encontrar descuentos, ¡solo tienes que comparar!

Si quieres comprar en Amazon ahorrando los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime. En Estados Unidos son más de 100 millones.

Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos. Además tendrás entregas más rápidas (incluso en un día donde este servicio esté disponible). También acceso a las ofertas, a Amazon Video y mucho más. ¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son 36 € al año. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!