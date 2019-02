Las mejores películas de los premios Oscar 2019 suelen ser una garantía de historias interesantes. Sin embargo, no siempre se está de acuerdo con la que obtiene el galardón o con las nominadas. Roma de Alfonso Cuarón para muchos es una de las mejores películas de la década, “poesía visual”. Pero para otros es lenta y el “blanco y negro” no les atrae.

La pelicula ganadora este año ha sido The Green Book, que además del Oscar a la mejor película también ha logrado el de mejor guión original y el de mejor actor de reparto. En Periodista Digital repasamos las ocho películas nominadas este año en la categoría “mejores películas”.

¿Por qué no ha ganado Roma de Alfonso Cuarón?

Entre las películas favoritas para “la mejor película” estaba Roma, aclamada por la crítica y gran parte del público. Contaba sin embargo con desventajas con respecto a otras candidatas. Se estrenó en Estados Unidos en noviembre en español con subtítulos en inglés. En la Meca del Cine el doblaje está prohibido salvo en películas de animación. Una gran diferencia con Europa donde las películas se doblan a diferentes idiomas lo que facilita su éxito en el público.

Ver una película con subtítulos no atrae a todo el mundo, y a los norteamericanos menos habituados al cine en su idioma. Según hollywoodreporter.com, esta podría ser una de las razones. A miembros de la Academia cinematográfica que otorga los Oscar, no les gusta leer subtítulos.

Nunca una película con subtítulos estrenada en Estados Unidos ha ganado el Oscar a la “mejor película”, y en esta ocasión la norma no escrita también se ha cumplido. Que sea una película para una plataforma como Netflix, puede ser otra variable que ha pesado en su contra.

Mejores películas Oscar 2019

Argumento: la película nos cuenta la vida de Freddie Mercury el cantante principal del grupo Queen, que se unió a la banda en 1970. Freddie motivó a los integrantes de Queen, para grabar su primer álbum, ya que la banda al principio tocaba en pubs.

El sonido revolucionario de Queen desafió estereotipos y le llevó a ser uno de los grupos más admirados del mundo. Freddie Mercury hizo grande a Queen, pero perdió el control de su vida. En la película se muestra un momento histórico, el concierto Live Aid de 1985 en Wembley Londres.

Director: Bryan Singer

¿Qué destaca?

La música como no podía ser menos tratándose de una película biopic de Freddie Mercury, sin embargo el guión es lento y para muchos no está a la altura del personaje. Puedes encontrar la película en Amazon.

Argumento

De nuevo un biopic en este caso del pianista afroamericano de jazz Don Shirley. En 1962, realiza una gira por el llamado ‘Sur profundo’ de los Estados Unidos, que reúne ciudades como Atlanta, Houston, Birmingham, Memphis o Nueva Orleans.

El chófer y guardaespaldas que le acompaña es uno norteamericano de origen italiano. En la guantera del coche no faltaba ‘The Green Book’, una guía con los escasos bares o hoteles o restaurante que eran seguros para los negros en los Estados Unidos, en aquellos años. Durante su viaje los protagonistas son objeto de todo tipo de prejuicios, incluso odio.

Director: Peter Farrelly

¿Qué destaca?

Maravilloso guión bien interpretado por Viggo Mortensen y Mahershala Ali, que ha logrado el premio al mejor actor de reparto. Una película que retrata los conflictos raciales, sin caer en lo cursi pero con grandes dosis de emoción. Ver precio The Green Book en Amazon.

Argumento

Película de superhéroes de la Marvel, basada en el personaje a T'Challa , después de los eventos de Captain America: Civil War. Tras la muerte de su padre, T'Challa Regresa a su tierra Wakanda en África para ser rey. Sin embargo un viejo enemigo reaparece.

T'Challa tendrá que probar su templanza y valentía como rey y como ‘Pantera negra’, porque M’Baku el líder de una tribu Jabari le desafía para hacerse con la corona. T'Challa no solo tendrá que luchar por el reino de Wakanda, también por el futuro de la humanidad.

Director: Ryan Coogler

¿Qué destaca?

Para algunos una de las mejores películas de la Marvel. Por su puesta en escena, ritmo vibrante y como da a conocer costumbres de la vida africana. Ver precio en Amazon.

Argumento

Cuenta la historia real de Ron Stallworth. En 1979, fue el primer detective afroamericano que trabajó en el Departamento de Policía de Colorado Springs. Ron tenía ambición por hacerse un nombre, y probó su valentía de una forma peligrosa. Se infiltró en el Ku Klux Klan. El detective reclutó a otro colega más experimentado, ambos se unen para acabar con esta organización violenta y racista.

Director: Spike Lee

¿Qué destaca?

El director sabe retratar los conflictos raciales, con una mezcla de humor inteligente y realismo. Pocas películas se atreven a romper la barrera de lo ‘políticamente correcto’, Infiltrado en el KKKlan, lo hace. Ver precio de la película en Amazon.

Roma

Argumento

La película nos narra la historia de una familia de clase media, desde los ojos de Cleo. Una joven indígena que trabaja de sirvienta. La familia vive en la colonia Roma, un barrio de clase media en México. Cleo no es una simple sirvienta, a menudo se siente como parte de la familia a la que sirve, aunque a menudo también se le recuerda este último hecho. Ella puede ir de viaje con ellos y quiere a los niños de la familia.

Director: Alfonso Cuarón

Destaca

La fotografía, la película se ha llevado el Oscar en esta categoría. La crítica se ha impresionado con las imágenes que transmite ‘Roma’ a la que han descrito como poesía visual. Retrata de forma magistral el flujo natural de la vida mezclando lo humano con lo artístico.

Argumento

Basada en una historia real, la favorita sigue a la Reina Ana Estuardo, que reinó en el siglo XVIII, de 1702 a 1714. Es una de las monarcas británicas menos conocidas. No gozaba de buena salud. Vivía con su dama y amiga de confianza Lady Sarah Churchill, Ana se dedica a cuidar sus conejos, mientras Lady Sara gobierna el país.

Ana se casó con Jorge de Dinamarca, pero el matrimonio fue infeliz. La reina sufrió hasta 18 embarazos además de algún aborto, de tantos embarazos solo dio a luz a un hijo vivo, Guillermo, que murió a los once años. La reina era conocida por su mal humor, y para mantenerla contenta todo su círculo mantenía una cara falsa.

Director:Yorgos Lanthimos

¿Qué destaca?

Ambientación y puesta en escena y montaje. Es perversamente divertida. Ver en Amazon.

Argumento

Lady Gaga y Bradley Cooper se unen para representar la cruda y apasionada historia de Ally y Jack. Dos artistas que se unen tanto en el escenario como en la vida. Jack es una estrella consagrada, y Ally es una joven artista que quiere triunfar. Jack decide ayudarla, pero el camino a la fama estará lleno de escollos. Abuso del alcohol, y drama romántico.

Director:Bradley Cooper

¿Qué destaca?

La banda sonora, y las actuaciones de los protagonista. Un remake bien hecho de la maravillosa película de 1937 con Janet Gaynor, Fredric March y Adolphe Menjou. Ver en Amazon.

Argumento

La trama se centra en la época del gobierno de George W. Bush y el papel que desempeñó el vicepresidente Dick Cheney que llegó a convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Remodeló Estados Unidos y su influencia en la política internacional fue crucial. Fue secretario de defensa entre 1989 y 1993. Rechazó las peticiones de la Alemania Occidental para negociar con la URSS la reducción de armas nucleares. Tuvo un papel clave en el conflicto desencadenado en 1991 cuando Irak invadió Kuwait.

Director: Adam McKay

¿Qué destaca?

Las sólidas interpretaciones de Christian Bale y de Amy Adams, el ritmo que hace sumerjas en la historia. Ver en Amazon.

Series y películas por 36 € al año en Amazon Video

Si eres un ‘serie adicto’ y te gusta ver las temporadas una tras otra, en Prime Video, tendrás donde escoger. Ofrece miles de películas y series conocidas, y está disponible en más de 200 países. Si te molesta ver series o películas en streaming y que se te abran molestas ventanas de publicidad o que la calidad de imagen y sonido sean mejorables, en Amazon Prime Video disfrutarás

Recuerda tienes un mes de prueba gratis, una vez pasado el mes de prueba ser cliente Prime cuesta 36 euros al año, ¡solo 3 € al mes! Por ese precio ver series sin anuncios y con alta calidad. Si decides marcharte antes del mes, no hay problema, te apuntas, lo pruebas y te quedas si te convence.