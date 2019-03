Dead or Alive 6 o The videogame Lego Movie son dos de las novedades en videojuegos para marzo del 2019. Más de veinte títulos se estrenarán para la PS4 y PC y una quincena para la XBOX. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los ratones gaming recomendados, hoy de los videojuegos que se espera para el mes de febrero

Los 10 videojuegos más vendidos en enero del 2019

Cada mes podemos saber los videojuegos que más se venden en España, gracias a los datos de la AEVI, La Asociación española de videojuegos, que publica listas de ventas según datos de la consultora: Games Sales Data (GSD) – ISFE | PEGI: Pan-European Game Information. Por ahora podemos saber los datos del mes de enero 2019, los datos de febrero los tendremos al finalizar marzo.

Una consola, repite su éxito mes tras mes, la PS4, la más vendida en España y el resto del mundo. Los primeros cinco títulos del ranking de diez son videojuegos para PS4. Otra consola que sigue a la PS4 es la Nintendo Switch. Logra tres títulos de una lista de diez.

Lanzamientos de videojuegos para marzo 2019

En PS4

Dead or Alive 6→fecha de salida 1 de marzo

Trilogy Dark Souls→fecha de salida 1 de marzo

The videogame Lego Movie →fecha de salida 1 de marzo

ToeJam & Earl: Back in the Groove →fecha de salida 1 de marzo

Left Alive →fecha de salida 5 de marzo

Beat Cop→fecha de salida 5 de marzo

Attack of the Earthlings →fecha de salida 5 de marzo

Devil May Cry 5 →fecha de salida 8 de marzo

Anniversary Edition of MX vs ATV All Out →fecha de salida 12 de marzo

The Division 2 →fecha de salida 15 de marzo

Lego Marvel Collection →fecha de salida 15 de marzo

One Piece World Seeker→fecha de salida 15 de marzo

Super Robot Wars T →fecha de salida: 20 de marzo

The Sinking City →fecha de salida: 21 de marzo

Sekiro: Shadows Die Twice→fecha de salida: 22 de marzo

Fate / Extella Link→fecha de salida: 22 de marzo

Outwardly →fecha de salida: 26 de marzo

The Walking Dead: The Final Season of Telltale - Episode 4 "Take Us Back"→fecha de salida: 26 de marzo

Trópico 6 →fecha de salida: 29 de marzo

Assassin's Creed 3 Remastered→fecha de salida: 29 de marzo

Assassin's Creed Liberation Remastered →fecha de salida: 29 de marzo

XBOX ONE

Dead or Alive 6→fecha de salida: 1 de marzo

Trilogy Dark Souls→fecha de salida 1 de marzo

The videogame Lego Movie →fecha de salida 1 de marzo

ToeJam & Earl: Back in the Groove →fecha de salida 1 de marzo

Beat Cop→fecha de salida 5 de marzo

Devil May Cry 5 →fecha de salida 8 de marzo

Anniversary Edition of MX vs ATV All Out →fecha de salida 12 de marzo

The Division 2 →fecha de salida 15 de marzo

One Piece World Seeker→fecha de salida 15 de marzo

Lego Marvel Collection →fecha de salida 15 de marzo

The Sinking City →fecha de salida: 21 de marzo

Sekiro: Shadows Die Twice→fecha de salida: 22 de marzo

Outwardly →fecha de salida: 26 de marzo

The Walking Dead: The Final Season of Telltale - Episode 4 "Take Us Back"→fecha de salida: 26 de marzo

Trópico 6 →fecha de salida: 29 de marzo

Assassin's Creed 3 Remastered→fecha de salida: 29 de marzo

PC

Dead or Alive 6→fecha de salida: 1 de marzo

ToeJam & Earl: Back in the Groove →fecha de salida 1 de marzo

The videogame Lego Movie →fecha de salida 1 de marzo

ToeJam & Earl: Back in the Groove →fecha de salida 1 de marzo

Left Alive →fecha de salida 5 de marzo

Tick Tock: A Tale for Two →fecha de salida 7 de marzo

Total War: Three Kingdoms→fecha de salida 7 de marzo

Anniversary Edition of MX vs ATV All Out →fecha de salida 12 de marzo

The Division 2 →fecha de salida 15 de marzo

Fenimore Fillmore: 3 skulls of the Toltecs→fecha de salida 15 de marzo

One Piece World Seeker→fecha de salida 15 de marzo

Fate / Extella Link→fecha de salida 19 de marzo

The Sinking City →fecha de salida: 21 de marzo

Sekiro: Shadows Die Twice→fecha de salida: 22 de marzo

Outwardly →fecha de salida: 26 de marzo

Space Junkies→fecha de salida: 26 de marzo

The Walking Dead: The Final Season of Telltale - Episode 4 "Take Us Back"→fecha de salida: 26 de marzo

Assassin's Creed 3 Remastered→fecha de salida: 29 de marzo

Trópico 6 →fecha de salida: 29 de marzo

Nintendo Switch

The videogame Lego Movie 2 →fecha de salida 1 de marzo

Treasure Stack→fecha de salida 1 de marzo

ToeJam & Earl: Back in the Groove →fecha de salida 1 de marzo

Beat Cop→fecha de salida 5 de marzo

Fate / Extella Link→fecha de salida 22 de marzo

Our world is finished →fecha de salida 22 de marzo

The Walking Dead: The Final Season of Telltale - Episode 4 "Take Us Back" →fecha de salida 26 de marzo

The World Next Door→fecha de salida 28 de marzo

Yoshi's Crafted World→fecha de salida 29 de marzo

Nintendo 3 DS

Kirby's Epic Yarn →fecha de salida 8 de marzo

