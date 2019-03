¿Sueñas con tener un monociclo eléctrico para moverte con libertad? Algunos de estos vehículos tienen una velocidad máxima de 30 km/h y un peso de 13.8 Kg. La marca más vendida en Amazon es Ninebot con dos de su modelos. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los patinetes eléctricos, hoy de otros vehículos de movilidad personal: los monociclos eléctricos, (te contamos los más vendidos en Amazon).

Monociclos eléctricos más vendidos en Amazon

La demanda de patinetes eléctricos, monociclos y otros vehículos de movilidad personal no para de crecer. ABC, refleja que las búsquedas en el mercado de la 2ª mano ha aumentado por encima del 50%.

¿Qué es un monociclo? Se trata de un vehículo compuesto por una rueda con neumático con cámara de aire, un motor eléctrico. Dos pedales o ranuras donde apoyar los pies, luces, batería y cargador. Al montar es la inclinación de nuestro peso quien guía a monociclo. Aprender a dominarlo requiere cierta práctica, pero si tu equilibrio es bueno en unos días de práctica le cogerás el truco.

Este monociclo pertenece a la categoría B, (de las cinco antes mencionadas). Tiene una velocidad máxima de 24 km/h, y en la B pueden estar hasta de 30 km/h. Dispone de un limitador de velocidad, que se activa cuando la batería del vehículo está por debajo del 20%.

La autonomía es un punto fuerte de este modelo ya que da hasta para 30 km, sin embargo este factor se puede ver afectado por el peso del usuario, condiciones de la carretera y otras variables. Es fácil de sostener, pesa 11,4 kilogramos. El Ninebot S2 ofrece miles de efectos de iluminación, se pueden ajustar a través de la aplicación de móvil de Ninebot. Ver precio en Amazon,

Otro modelo de la misma marca, con velocidad máxima de 22 km/. Incorpora tecnología inteligente de equilibrio. Disfrutarás de la sensación de conducir sin manos. El Ninebot One E+ es ideal para los desplazamientos cortos en grandes ciudades.

Tiene una autonomía de 30-40 km, conectividad Bluetooth 4.0. Tamaño de ruedas 16 pulgadas. Motor de propulsión eléctrica de 1500 W. Gracias a la app Ninedroid (disponible para iOS y Android), tendrás a tu alcance toda la información del Ninebot One E+, el nivel de batería, el kilometraje o la velocidad. Ver precio en Amazon.

Cojines laterales ergonómicos: para una posición menos rígida.

Asa retráctil: para un transporte más práctico

Calapiés más largo: para un mayor confort.

Goma de calidad: para un perfecto manejo.

Un peso ligero (14,2 kg) :

Este monociclo pertenece a la categoría A, hasta 20 km/h, ya que su velocidad máxima es de 18 km/hora. Con motor de inducción magnética de 450 w, sin rozamiento, muy silencioso. Rueda de 12 pulgadas con cámara de aire. Puerto USB para cargar dispositivos.

Batería de litio Samsung original de 130 W/h, autonomía de hasta 1.5 horas. Luces LED e indicadores en pantalla de 3 pulgadas. El monociclo pesa 9.5 kilos admite un peso de hasta 120 kg. Con luz LED frontal de iluminación integrada en el chasis. Bluetooth y App disponible para iOS y Android. Ver precio en Amazon.

Este monociclo con ruedas de 14 pulgadas, es de la categoría A de vehículos de movilidad personal. Velocidad máxima 18 km/ hora. Carga máxima 120 g. Con batería de litio 132 Samsung capacidad 2200 mAh. Luz LED frontal. Tiempo de recarga, una hora. Autonomía 20 km/ hora. Ver en Amazon.

Uno de los modelos con más prestaciones, gracias a su batería de 6.4Ah puedes desplazarte durante 50 km con una sola carga. Su motor de 800 W te permite alcanzar una velocidad de hasta 30 km/h y subir pendientes de hasta 25º de inclinación.

Incorpora una barra transportadora extensible, como las de las maletas que te permitirá llevarlo a todas partes cómodamente. Con la Inmotion App para iOS y Android podrás realizar un seguimiento de los trayectos, comprobar el estado de la batería compartir tu experiencia con tus amigos. Ver en Amazon.

Cambios en la legislación sobre monociclos, patinetes y otros vehículos de movilidad personal

El uso de estos vehículos se ha incrementado tanto que obliga a la DGT a adaptar a normativa. Hasta a fecha rige la normativa aprobada el 3 de noviembre del 2016. En octubre del 2018 la DGT anunció cambios sobre los llamados VMT o vehículos de movilidad personal, (monociclos eléctricos, patinetes, segway, hoverboard).

En este momento no está unificada la normativa, ya que la DGT estableció que fuera cada ayuntamiento el responsable de decidir la normativa a aplicar. Sin embargo han sido los propios ayuntamientos los que ha pedido que se regule por parte de Tráfico el uso de estos vehículos. Su clasificación y cobertura jurídica. De esta forma la DGT marcará una normativa de comportamiento a nivel nacional, y serán los Ayuntamientos los que adapten esta normativa a cada ciudad.

La DGT plantea que estos vehículos no son peatones, por lo tanto compartir el espacio por donde circulan los peatones (las aceras por ejemplo), entraña riesgo. Sin embargo tampoco son vehículos a motor convencionales y por eso no se les aplican las mismas normas. El uso de estos vehículos podría ubicarse en la calzada o en aceras o zonas peatonales.

Madrid, Barcelona y Valencia ha aprobado normativas propias para el uso de estos vehículos, en los Ayuntamientos que no haya aprobado normativa, rige a a instrucción de la DGT (16/V-124) de 2016. En esta normativa se clasifican los vehículos de movilidad personal en 5 categorías. De la A a la C2.

Estas categorías van en función de la altura y los ángulos peligrosos que puedan provocar daños a una persona en un atropello. ¿Qué son ángulos peligros? Aquellos inferiores a 110 grados orientados en el sentido del avance del vehículo o verso el conductor o pasajeros. La mayoría de los patinetes eléctricos, monociclos o segway están en las dos primeras categorías (A o B, en concreto los monociclos están en la A)

Entre los cambios esperados, la prohibición de circular por la acera y una velocidad máxima de 25 km/h. ¿Será obligatorio la contratación de un seguro para circular con estos vehículos? Este es otro cambio esperado. En octubre del 2018, el Gobierno anunció la posibilidad de exigir un seguro de responsabilidad civil, a patinetes eléctricos y bicicletas para circular. Sin embargo este tema sigue todavía en estudio y colectivos de ciclistas ya se han posicionado en contra.

Por el momento si eres usuario de vehículos de movilidad personal, no es obligatorio tener un seguro, pero si es muy recomendable para evitar problemas. Ten en cuenta, que en caso de provocar un accidente tengas o no tengas seguro tendrás que hacer frente a las consecuencias. Por el momento no se necesita una licencia para llevar este tipo de vehículos, pero si se prevé pueda ser otra medida que esté estudiando la DGT.

