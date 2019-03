¿Merece la pena comprar un aire acondicionado inverter o uno no inverter? La mayoría de los aires acondicionados en la actualidad son inverter, esto nos dice mucho. La inverter es una tecnología que supera los antiguos aires acondicionados de velocidad fija (on/off). En Periodista Digital repasamos las principales diferencias entre los equipos de aire acondicionado inverter y los de velocidad fija.

Diferencias entre aire acondicionado inverter vs no inverter.

Funcionamiento

La tecnología inverter funciona gracias a un ‘inversor’, un microcontrolador electrónico que altera la velocidad del compresor del aire acondicionado.

Esta es una de las principales diferencias. En un aire acondicionado no inverter al ponerlo en marcha su rendimiento será del 100% siempre hasta que lo apagas. En cambio en el inverter al encender el aparato, el inversor acelera la velocidad para que alcance la temperatura deseada. Una vez se alcanza esta temperatura, el inversor actúa de nuevo y disminuye la velocidad del compresor, para mantener la temperatura. Un aire acondicionado inverter no funciona siempre al 100%, uno no inverter funciona siempre a la misma velocidad del compresor.

Ahorro energético

Una de sus principales ventajas, y seguramente la que ha logrado que esta tecnología se haya impuesto. Por su funcionamiento los aires acondicionados inverter contribuyen al ahorro de electricidad. La velocidad del compresor no está siempre al 100%, sino que se adapta según las circunstancias, por eso gasta menos. Se calcula en un ahorro de entre el 25 al 30%.

Temperatura más estable

Los equipos inverter por su funcionamiento electrónico con un inversor, proporcionan una temperatura más estable. Este inversor corrige las variaciones de temperatura de la habitación, disminuyendo o aumentando la velocidad del compresor para que la temperatura sea estable. Un aire acondicionado de temperatura fija, no puede hacer lo mismo.

Rendimiento

El rendimiento de los equipos inverter es superiora los convencionales. Logran alcanzar la temperatura deseada en menor tiempo (al poder acelerar o ralentizar el compresor).

Se alarga la vida útil del equipo

Al no trabajar el compresor siempre al 100% de capacidad tal como los equipos on/off, sufre menos desgaste y se alarga la vida útil del equipo. Los equipos inverter tiene menos averías.

El precio

Los aires acondicionados inverter son más caros que los de tecnología fija o on/off. Sin embargo, al ser una tecnología que se está imponiendo hay muchos equipos inverter en el mercado. La disponibilidad hace que se pueden conseguir ofertas o rebajas de estos equipos a buenos precios. Por otro lado aunque sean algo más caros, las ventajas que conllevan como el mayor ahorro energético compensan la inversión.

Aires acondicionados inverter más vendidos en Amazon

Equipo de aire acondicionado inverter en split. Frío - calor con capacidad máxima de frigorías 2774. Consumo nominal en Kw 0,10-1,24 (w/w). Etiqueta energétic A ++. Calefacción capacidad máxima 2900 Kcal. Potencia sonora 52 dB. Área de aplicación mínima 12 m², y máxima 18 m². Medidas Unidad interior (alto, ancho, fondo) 250 mm x 715 mm x 188 mm. Unidad exterior, 555 mm x 770 mm x 300 mm. Ver precio en Amazon.

Este aire acondicionado tiene mayor potencia que el anterior, 3026 frigorías y 3278 Kcal en la calefacción. Potencia sonora de 53 dB. Medidas de la unidad interior: (alto, ancho, fondo en mm). 275x800x188, medidas unidad exterior, 555x770x300 mm. Ver precio en Amazon.

Un equipo de 3,000 frigorías, listo para ser instalado por profesionales. Debe ser una empresa habilitada con personal certificado según el Real Decreto 115/2017. Dimensiones en cm: 48x46x91 cm. Potencia 1600 vatios. Ver en Amazon.

Un equipo de gran capacidad de frigorías, 4.539. En calefacción tiene 4791 Kcal. Pensado para espacios amplios.Potencia sonora 55 dB. Medidas:Unidad interior alto/ancho/fondo (mm): 275x940x205 Unidad exterior alto/ancho/fondo (mm): 554x770x333. Ver en Amazon.

Otro equipo de aire acondicionado inverter frío-calor. Potencia de frigorías 3.026, potencia de calefacción 3278 Kcal. Potencia sonora 53 dB. Medidas: unidad interior alto/ancho/fondo (mm): 275x800x188 Unidad exterior alto/ancho/fondo (mm): 555x770x300. Ver en Amazon.

