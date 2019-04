Precios motos eléctricas 2019

¿Qué rango de precios tienen las motos eléctricas (ciclomotores, scooters o moto patinetes)? Los precios en actualidad son cada vez más accesibles, ya es posible encontrar motos eléctricas por un poco más de mil euros. Entre 1100-1900 euros tienes donde escoger en gama baja.

En la gama alta, hay motos eléctricas de lujo con precios muy altos como la BMW C Evolution (14.900 €), otros modelos como el Govecs Go S3.6 está en 9.063 € y la NIU M+ Sport ronda los 2.500 €. Estos vehículos, son una alternativa ante las restricciones de tráfico en las grandes ciudades. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los patinetes eléctricos más vendidos en Amazon, hoy de las motos eléctricas.

Ventajas de comprar una moto eléctrica

El mercado de vehículos eléctricos va en aumento, desde los coches a los patinetes, y las motos no son una excepción. La inversión en un coche eléctrico es elevada, desde unos 21.000 €, por eso se buscan alternativas.

El consumo

El precio del carburante no para de subir, en cambio con las motos eléctricas la inversión se reduce no a a mitad, sino mucho más. Es que directamente no hay color Una moto eléctrica media consume entre 0,85 – 1 € cada 100 kilómetros.

La autonomía

Cada vez es más frecuente encontrar motos o scooter eléctricos con una autonomía de 60 km. Más que suficiente para realizar a diario trayectos cortos sin tener que recargar.

No emiten gases ni humos

Al contrario que los vehículos con motor de gasolina o gasoil, que emiten gases, los eléctricos no lo hacen, es por esto que son una alternativa ecológica de movilidad urbana.

Los motores de gasolina emiten por su tubo de escape: monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono entre otros compuestos. Los motores diesel por su parte emiten óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, dióxido de carbono, de azufre y micropartículas de hollín. Estos compuesto contaminan y tiene efectos nocivos para la salud.

No hacen ruido

La contaminación acústica es otro problema en aumento en las ciudades. El ruido urbano correspondiente a tráfico intenso está en unos 85 dB, y esto ya nos resulta molesto. Si aumenta a 95 dB (el de una motosierra o un cortacésped, ya es considerado perjudicial).

Según dato de la Agencia Europea del Medio Ambiente en diciembre de 2014, el 60% de lo españoles estaba expuesto a niveles de ruido superiores a los permitidos. En España existen unos niveles permitidos de decibelios y las motos que los superen pueden sufrir multas. Para ciclomotores son de 80 dB, para motocicletas entre 78 y 85 dB. Sin embargo a menudo escuchamos motos que emiten ruidos por encima de los 85 dB. Las motos eléctricas no hacen ruido, el zumbido que emiten es mínimo, por lo tanto no repercuten en la contaminación acústica.

Motos eléctricas 2019 que puedes encontrar en Amazon por menos de 2.000 €

Un scooter eléctrico equipado con motor BOSCH 1200 W sin escobillas. Alcanza una velocidad máxima de 45 km/h y tiene una autonomía de hasta 60 km. La capacidad de carga es de 150 kg. Lleva una iluminación completa, luz de freno, intermitentes traseros y delanteros. Con freno de disco. Capacidad de voltaje 60V/100 Ah. Peso neto 105 kg, medidas: 170 x 43 x 104 cm. Ver precio en Amazon.

Con autonomía entre 30-40 km (dependiendo de peso y la ruta) este scooter es muy útil para trayectos cortos. Tienes dos motores diferentes para escoger uno con 2000 W y otro con 1200 W. Está fabricado en aluminio y otros metales. Es plegable. Con asiento ajustable y batería extraíble de litio. Lleva luz de freno claxon, espejo a ambos lados y velocímetro. Ver precio en Amazon.

Este ciclomotor es matriculable y lleva dos baterías de litio extraíbles de 60V y 20 aH, 1500 w de motor. Hasta 120 km de autonomía. Una velocidad máxima de 45 km/h. En el asiento trasero dispone de baúl portaobjetos. Frenos de disco hidráulicos, luz LED, intermitentes, pantalla LCD en el salpicadero. Suspensión delantera y trasera, disponible en varios colores. Ver precio en Amazon.

Moto eléctrica con batería de litio extraíble de 60 12 A. Con autonomía entre 30-50 Km, dependiendo de la ruta y el peso, (el máximo admitido son 200 kg). Velocidad máxima 40 km/hora. Se puede conducir a partir de los 14 años. Tiene espejos retrovisores, intermitentes, botón de arranque y luces delanteras y traseras. Cuenta con velocímetro y frenos de disco. En el sillín tiene un compartimento con Bluetooth y altavoces incluidos. Asiento para dos personas. La batería al ser extraíble se puede cargar en cualquier enchufe. Ver precio en Amazon.

Este vehículo tiene un motor de 1200 W y una velocidad máxima de 45 km/h, la autonomía es de 50 km. Lleva una batería de plomo ácido con capacidad de 20 Ah. El freno de disco está en la parte delantera y los freno de tambor en la rueda trasera. Está equipada con iluminación, indicadores traseros y delanteros, para lo pequeño objeto dispone de maletero con llave. El tiempo de carga de la batería 6-8 hora. El tamaño 192 x 68 x115 cm. Ver en Amazon.

