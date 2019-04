¿Qué marcas destacan entre las mejores mochilas portabebés 2019? Dauter, Osprey, o Ergobaby . Si te gusta hacer senderismo en familia o excursiones estas mochilas permiten más libertad de movimientos que los cochecitos de bebé. Son mochilas muy seguras pensadas para la comodidad del bebé.

¿En qué fijarse para comprar una mochila portabebés?

Uso

¿Buscas una mochila portabebés urbana, ligera para excursiones cortas o para el día a día? En este caso tienes las mochilas que se llevan en posición ventral, — por delante—, son de tela reforzada, pesan poco y el bebe puede tiene contacto visual contigo.

Para senderismo o excursiones largas, existen otras mochilas preparadas para esta actividad, el bebé va en posición dorsal o a la espalda. Son de tela reforzada pero suelen ser tela más firmes que las mochilas urbanas. Además tienen con estructura y soportes sólidos para que aunque el portador de la mochila camine por terrenos desiguales el bebé no lo note.

Las mochilas portabebés para senderismo son muy completas, con materiales resistentes a la humedad, y áreas ventiladas en la parte trasera para reducir la transpiración. La mayoría llevan un espejo para poder ver lo que hace el niño y perneras integradas.

Edad del bebé

En una mochila urbana, que el bebé va delante lo puedes llevar desde recién nacido, ya que el niño o niña, va sujeto y su cabecita queda erguida contra tu pecho. Existen mochilas evolutivas que las puedes usar desde el nacimiento hasta los 4 años aproximadamente.

En las mochilas para senderismo, —en las que, el bebé va en la espalda—, es necesario que ya puede erguir su cabeza, se recomienda su uso a partir de los 6 meses que es cuando el bebé ya controla la musculatura de su cuello.

Arnés de cinco puntos

En las mochilas tanto las urbanas como las destinadas a senderismo, ten en cuenta el tema de los arneses, es importante para que el bebé vaya seguro. Los arneses deben ser ajustable por cinco puntos, (dos correas sobre los hombros, dos para los muslos y otra correa en la entrepierna. Prueba al bebé en la mochila, si tiene arnés de cinco puntos no quedan aberturas para que se pueda deslizar, irá sujeto.

El peso que pueden soportar

Las mochilas para senderismo soportan más peso que las urbanas, hasta 25 kilos. Estas mochilas tienen un armazón que las hace más resistentes, ten en cuenta que al peso del bebé hay que sumar otros enseres que lleves en la mochila. Las urbanas pueden llegar a los 20 kilos, pero al no tener armazón no son aconsejables si se supera este peso.

El precio

Hay mochilas portabebés de menos de 29 € y también que supera los 300 €. Las diferencias son muchas. Vale la pena escoger una mochila portabebés que te dure varios años, aunque sea algo más cara,. Tienes modelos bien valorados desde 44 € para mochilas urbanas y desde 124 para las de senderismo.

Mejores mochilas portabebés 2019

Las listas de ‘mejores de’ siempre pueden variar según opiniones personales, pero hay marcas que destacan por su calidad.. En esta lista me he basado en reviews de páginas com www.consumerreports.org, .rei.com y en artículos mejor valorados en Amazon.

Esta mochila portabebés urbana, es una de las mejor valoradas en Amazon, donde alcanza 4.7 puntos sobre 5. Se puede usar desde el nacimiento hasta los 3 años (desde los 3.2 a los 20 kilos). Tiene un sistema llamado Adapt-3 que permite tres posiciones, según el tamaño del bebé. Cuando tiene menos de 6 meses la posición ventral o por delante. A partir de los 6 meses también puede ir en posición dorsal o en la espalda.

La mochila tiene un soporte plegable acolchado para cabeza y cuello además de capucha para proteger al bebé de sol. Fabricado en tela de algodón 100%, se puede lavar a máquina a temperatura máxima 30º. Ver precio en Amazon.

Una de las mochilas portabebés para senderismo mejor valoradas por los aficionados. Cuenta con la suspensión Air Confort para ayuda a que la espalda del porteador se mantenga fresca y seca.

La cabina donde va el bebé también está ventilada para que el bebé vaya fresco. Con silla para bebé ajustable en anchura, arnés de sujeción de 5 puntos, reposapiés regulable en altura. Cinturón de ajuste lumbar y pectoral. Dispone de patas de apoyo con clic de bloqueo y 6 compartimento para guardar objetos. Ver precio en Amazon.

La mochila Osprey Poco AG Plus, está pensada para excursiones o senderismo, permite llevar al bebé seguro desde los 6 meses. El portador del bebé no sufrirá molestias en la espalda y caderas. Incorpora el sistema de suspensión AG, para minimizar estas molestias.

El asiento del bebé está totalmente protegido y acolchado, y el arnés de seguridad está protegido de forro polar. Los reposapiés en los lados se pueden ajustar perfectamente a la longitud de las piernas. La base de la mochila es amplia y tiene una barra de bloqueo para darle más estabilidad. El asiento del niño incluye perneras de seguridad integradas. Ver en Amazon.

Certificación TÜV GS

Malla 3d suspendida antigravity en el dorsal/cinturón

Sombrilla incorporada Poco con clasificación UPF 22

Espejo integrado/de quita y pon

Fit-on-the-fly cinturón de cadera ajustable

Este modelo de portabebés obtiene 4.2 puntos sobre 5 en Amazon. Se puede usar desde los tres meses de distintas formas: en horizontal, de (3 a 18 meses), cara delantera / interna (3 a 48 meses), mochila (6 a 48 meses).

Posee un taburete de arco agrandado para apoyar mejor los muslos del bebé. Diseño en ‘M’ que permite que las rodillas estén más altas que las nalgas, una posición más ergonómica. Está acolchado con espuma suave en la zona de abdomen. El reposacabezas es fácilmente ajustable y proporciona un buen soporte a la cabeza del bebé. Ver en Amazon.

Tejido: puro algodón

Peso máximo portátil: 20kg.

Adecuado para niños mayores: 0-48 meses.

Cinturón ajustable: Max 134cm

Esta mochila portabebés está pensada para disfrutar del senderismo o trekking, es adecuada para una estatura de hasta 105 cm y un peso aproximado de 18 kg. Una vez puesta queda suspendida de manera segura y cómoda en la espalda gracias a su respaldo Tergolight. Va totalmente acolchado, y con refuerzo en la cintura, lo que es especialmente para terrenos con desniveles. Con sujeciones para los pies y grandes bolsillos para guardar objetos. Ver en Amazon.

Dorso ligeramente rígido, ajustable individualmente.

altura del asiento ajustable

compartimento inferior separado

compartimento de almacenamiento con cremallera

El retén del trípode puede ser operado a distancia.

asas delante y detrás

reposapiés

articulación del pie

Cintura acolchada con bolsillo

