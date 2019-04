Alarmas sin cuotas, nuestra selección desde 60 €

¿Qué alarmas sin cuotas son las más buscadas en Amazon? Destacan las alámbricas por su facilidad de instalación, con detectores de movimiento, avisos al móvil y mandos a distancia. En otro artículo de Periodista Digital hablamos del hogar digital, hoy de alarmas sin cuotas que puedes encontrar desde 60 € en Amazon.

¿Es legal instalarse una alarma en casa?

Si, es totalmente legal instalarse una alarma en casa desde el año 2009 (Ley 25/2009 del 22 de diciembre). No hace falta lo haga una empresa de seguridad. El requisito es que no sea una alarma conectada a una central receptora de alarmas (las CRA). Las alarmas conectadas a estas centrales solo las pueden instalar las empresas de seguridad homologadas.

Diferencias entre las alarmas con cuotas y las sin cuotas

Las cuotas

La primera es obvia. En una se deben de pagar unas cuotas mensuales que oscilan entre los 30-40 € al mes, para estar conectado a una central receptora de alarmas o CRA. En las alarmas sin cuotas tu compras la alarma como cualquier otro producto tecnológico. La alarma se conecta por WIFI o al teléfono pero esto va incluido en lo que pagas por tu conexión a internet ´doméstica. No tienes que pagar más cada mes. Las cuotas de las ‘alarmas conectadas se justifican al tener un personal experto en seguridad que supervisa la vigilancia de la vivienda 365 días al año siguiendo un protocolo de seguridad.

El sistema de aviso

Una alarma sin cuotas si la unidad receptora de alarma de la vivienda, detecta una intromisión. Avisará enseguida al propietario vía móvil, estas alarmas suelen estar conectadas por WIFI o usan una tarjeta SIM. El propietario puede desde su móvil tener acceso a grabaciones de audio o vídeo.

En una alarma con cuotas, cuando se produce una intromisión, el aviso lo recibe la central de alarmas de la casa y lo trasmite a la CRA o central receptora de alarmas. Esas centrales tienen personal especializado que analizaran los datos de audio y video relativos al incidente. Mientras tanto llaman al propietario para informarle. En el caso de sospechar se ha producido una intrusión, el especialista se puede desplazar a la vivienda.

La llamada a la Policía

Un propietario de alarma sin cuotas si recibe un aviso en su móvil o cree alguien está entrando en su domicilio, debe cerciorarse pero puede llamar a la Policía para comunicarlo. Es importante estar seguro para no llamar a la Policía si es una falsa alarma.

En cambio una alarma conectada a central de aviso a la policía, antes debe cumplir el Capítulo II de la Orden INT/316/2011, para evitar falsas alarmas. Este reglamento dice, que: deben activarse tres o más señales procedentes de los distintos elementos de detección en un espacio de tiempo que no supere los 30 minutos. Además antes de llamar a la Policía si se dan estos supuestos te llamarán a ti.

Verificación mediante vídeo , para considerar válida esta prueba el vídeo debe ser activado mediante un detector de intrusión o video sensor. El sistema de imágenes debe registrar al menos un imagen del momento exacto de la alarma y dos imágenes posteriores.

Detector mediante audio, para ser considerada válida será necesario almacenar al menos 10 segundos de audio, inmediatamente anteriores a la activación de la alarma. Almacenar audio después de producirse la alarma, poder transmitir audio en directo a la central de alarma si esta lo requiere.

para ser considerada válida será necesario almacenar inmediatamente anteriores a la activación de la alarma. Almacenar audio después de producirse la alarma, poder transmitir audio en directo a la central de alarma si esta lo requiere. Vigilancia presencial, si la señal de alarma ha sido verificada por los métodos anteriores las empresas de seguridad autorizadas, suelen enviar a un vigilante con custodia de llaves, para que pueda abrir la casa a la policía. Si no se ha podido confirmar la realidad de la alarma, la central puede enviar vigilantes para que realicen las comprobaciones oportunos para facilitar si lo requiere el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Alarma sin cuotas, nuestra selección desde 60 €

Alarma inalámbrica con 8 zonas de defensa con cable y 99 de defensa inalámbrica. Pantalla LCD reloj incorporado. Grabación de 10 segundos, indicador de sonido. Mensajes SMS al propietario no solo si hay una alarma, también si se pierde o recupera la corriente. Puede almacenar distintos números telefónicos. Función de programación, batería recargable incorporada 7.4V 500mAh. Ver en Amazon.

Panel de alarma inalámbrico (batería incluida)

1 * Sensor de movimiento PIR inalámbrico con soporte (batería incluida)

1 * Sensor de puerta inalámbrico (batería incluida)

2 * Controlador remoto inalámbrico

1 * Sirena con cable

1 * Adaptador de corriente (EU)

1 * Resistencia

1 * Manual del usuario

1 * Juego de tornillos de montaje

Una de las alarmas más populares de Amazon, (‘Amazon choice). Recibe 4 puntos sobre cinco de los usuarios. El panel de alarma dispone de un módulo GSM que soporta una tarjeta SIM GSM. Es una alarma de gran volumen que envía mensajes o llamadas de emergencia. Puede almacenar hasta 6 grupos de números de teléfonos, grabación de 10 segundos de vídeo. Locutor de voz digital. Función llave control. Soporta hasta 99 zonas de defensa inalámbricas y 8 zonas cableadas; 5 grupos de llaves RFID. El panel de alerta incluye una batería recargable AAA que dura unas 8h. Ver en Amazon.

1 * Panel de alarma (Batería incluida)

2 * Sensor de movimiento PIR inalámbrico (batería incluida)

10 * Sensor de puerta inalámbrico (batería incluida)

4 * Controles remotos inalámbricos

1 * Sirena atada con alambre (110db)

1 * Adaptador de corriente (enchufe UE)

1 * Destornillador

4 * Tornillos

1 * plantilla de perforación

1 * Manual del usuario

Esta alarma graba vídeo o imágenes cuando se produce un intento de intrusión, aunque no haya electricidad, gracias a la batería de apoyo. Los vídeos se guardan en la centralita y cuando se restablezca la conexión a la red te los envía al móvil.

El Kit incluye: 1 x Panel de control. 1 x Contacto de puerta o ventana DC-S1. 1 x Cámara de fotos con sensor de movimiento IRC-S2. 1 x Mando remoto RC-S3. El sistema avisa del intento de inhibición y cuando cortan la corriente.

Batería de 15 horas. Frecuencia : 868MHz. Sirena incluida de 95db. Aviso al móvil si a la batería le queda poco tiempo. Permite añadir accesorios para controlar tus electrodomésticos y así completar tu hogar digital. Protección anti-sabotaje que hace saltar la alarma cuando intentan arrancar los detectores. Ver en Amazon.

Completa alarma para casa sin cuotas. Soporta hasta 100 zonas inalámbricas de vigilancia. Conexión WIFI + GSM. Capaz de almacenar hasta 6 números de teléfono o dos para SMS a los que avisar. Con batería de emergencia en caso de corte de luz.

Si se corta la señal WIFI pasa a red GPRS de forma automática. Fácil de controlar por la app de Android o iOS. Pantalla de menú y voz en castellano. La unidad receptora sirve como teléfono. Con batería de 1000 mAh. Ver precio en Amazon.

En el kit incluye - 1 x Panel principal, 1 x Sensor de puerta, 1 x Detector de movimiento, 2 x Control remoto, 1 x Adaptador de corriente, 1 x Manual de usuario.

Esta alarma completa alarma inalámbrica solo necesita cobertura GSM para tener vigilado el hogar o negocio. Envía alertas a móvil. El kit incluye panel de control, sensor de movimiento PIR, detector de apertura de puertas y ventanas, dos mandos a distancia y dos tarjetas de proximidad RFID.

Micrófono y altavoz, diseñados para verificar por audio lo que ocurre en su propiedad Botón para grabar un mensaje de voz que quedará guardado en el sistema Sirena interna, con volumen configurable. Alimentador DC de 12V incluido, para alimentar el sistema 2 Baterías de 3.7V para backup en caso de que se corte la corriente eléctrica. Ver en Amazon.

