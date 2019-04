¿Cuáles son los libros más vendidos en Amazon en lo que llevamos del 2019? “Una historia de España” de Arturo Pérez Reverte, “Todo lo que sucedió con Miranda Huff” de Javier Castillo, o “Lo mejor de ir es volver” de Albert Espinosa, están en esta lista de ‘best seller’.

El Día Internacional del libro 2019 se celebra el 23 de abril, una efemérides impulsada por España, que se celebra desde 1995. Es una buena ocasión para regalar libros. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de 7 libros para adolescentes que triunfan en Amazon, hoy de los títulos que destacan en el 2019, (por ahora…).

España, pionera en la celebración del "Día del Libro"

El Día Internacional del libro se conmemora el 23 de abril desde 1995, un evento que busca fomentar la lectura y la propiedad intelectual. España tuvo mucho que ver en promover esta iniciativa. En 1995 fue el gobierno español, quien presentó la propuesta de conmemorar este día a la Unesco. Este organismo internacional aprobó ese mismo año la iniciativa y desde entonces se celebra anualmente.

Antes de celebrarse el Día Internacional del libro, en España ya se conmemoraba ‘El Día del libro’. Nada menos que 64 años antes de ser aprobado por la UNESCO. Durante unos cinco años de 1926 al 31 se celebraba en 7 de octubre, día en que se celebraba el nacimiento de Cervantes, (fecha incierta, ya que después se supo había nacido el 29 de septiembre de 1547).

La propuesta fue impulsada por el escritor valenciano Vicente Clavel, en 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII el 7 de octubre de 1926. Como no todo el mundo estaba de acuerdo con esta fecha, en 1930 se acordó cambiar la celebración del Día del Libro al 23 de abril.

¿Por qué se escogió el día 23 de abril?

La razón, es que entorno a esta fecha fallecieron grandes escritores de la literatura universal: William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega, o Miguel de Cervantes (falleció el 22 de abril pero recibió sepultura el 23 de abril).

Libros más vendidos en Amazon 2019

Aunque aún estamos dentro del primer semestre del 2019, ya hay títulos que destacan en Amazon, son buenas sugerencias para regalar.

Pérez Reverte reúne en este libro la historia de España publicada desde su columna ‘Patente de corso’ en el XL Semanal. Se trata de 91 capítulos donde Arturo Pérez Reverte narra con su lucidez habitual, los orígenes de nuestra historia hasta el final de la Transición.

El mismo autor reconoce: “Ser lúcido en España aparejó siempre mucha amargura, mucha soledad y desesperanza”. Uno de los escritores españoles que más triunfa en el mundo.

Las críticas dicen de Reverte:

La Stampa

«Pérez-Reverte tiene un talento endiablado y un sólido oficio.»

The New York Times Book Review

«Arturo Pérez-Reverte consigue mantener sin aliento al lector.»

Corriere della Sera

«No solo es un espléndido narrador. También maneja con pericia diferentes géneros.»

Un libro que vale la pena, leer y tener en la biblioteca, ver en Amazon.

Género: novela de suspense e intriga. Es la tercera novela del malagueño Javier Castillo que con tan solo 32 años ha revolucionado el mundo editorial. Las críticas le han nombrado ‘El Stephen King español’ (ABC), o han afirmado: .‘La obra de Javier Castillo atrapará al lector desde el primer instante’. (El País).

Una pareja en crisis decide pasar un fin de semana de retiro en una cabaña en el bosque en Hidden Springs, pero cuando Ryan Huff llega para encontrarse con Miranda la puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa, nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de sangre.¿Qué ha sucedido con Miranda Huff? Un thriller psicológico de ritmo vertiginoso, ver precio en Amazon.

Género: narrativa, Albert Espinosa es un hombre de múltiples talentos: ingeniero industrial, guionista (series como ‘Pulseras rojas’), director de cine, actor y escritor. Ha escrito tres libros: ‘Lo que te diré cuando te vuelva a ver’, ‘Finales que merecen una historia’ y ‘Lo mejor e ir es volver’.

Su obra literaria se ha publicado en más de 40 países y ha vendido más de 2.500.000 ejemplares en todo el mundo. Si te gusta regalar libros con mensaje, este no puede ser más adecuado. El libro narra una bella historia de amor que transcurre precisamente un 23 de abril, el Día del libro, y se desarrolla entre Barcelona, y las islas de Ischia y Menorca. Ver en Amazon.

Daniel Jiménez, fue corresponsal del diario El Mundo en Asia, en abril del 215 llegó a la dirección del mismo diario. En mayo del 2016 fue cesado en su puesto, la grave crisis que sufría el periódico no había remontado al frente de Jiménez finalmente Unidad Editorial decidió su despido. En su libro David Jiménez cuenta las distintas presiones e influencias que se establecen entre ‘el cuarto poder’ y los otros poderes, como el económico o el político. En su novela se habla de banqueros, consejeros delegados, periodistas o comisarios corruptos. Ver en Amazon

Género: Thriller, otro escritor que triunfa en todo el mundo. La crítica ha recibido esta novela con alabanzas. El ABC, ha dicho que Antonia Scott uno de los personajes de novela es lo mejor que se ha escrito en el thriller internacional, en los últimos 10 años. Si esta no una crítica excelente…, pocas habrá. Pero aún hay más.

En el País, destaca que el autor es leído en 40 países y vende millones de libros. Otro escritor Javier Sierra, autor de obras como ‘El maestro del Prado’, o ‘La dama azul’, ha dicho de esta novela: ‘Respira hondo antes de comenzar a leer, no volverás a tener tiempo hasta el final’

La protagonista de la novela, Antonia Scott no es policía ni criminóloga, pero a resuelto decenas de crímenes. Vive en un ático en el barrio de Lavapiés, hace tiempo que no recibe visitas, por eso cuando escucha pasos que suben las escaleras se pone nerviosa, sea quien sea, Antonia está convencida que vienen a buscarla…, echa un vistazo a un fragmento de la novela en Amazon.

Carlo Ríos, dietista y nutricionista, nos explica en este libro las bases del Realfoodig, una forma de comer que deja atrás los productos ultraprocesados. En su libro encontrarás consejos, trucos y recetas para comprar y preparar alimentos de forma más saludable. Ver en Amazon.

El mundo de Mia es un canal de Youtube en honor a la hija de Daniela, (Mía). A su vez Daniela y Maribel son madre e hija y en su canal cuentan con toda naturalidad su día a día. Se hacen llamar ‘las bichetes’. Esto de los/las Youtubers que se hacen famosos, tiene su público, muchos de ellos tienes libros publicados como el Rubius o Isasaweis. En la sinopsis de libro dicen: ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si no tuvieras miedo? ¿Si no hubiera nada que perder? Yo sí. Ver en Amazon.

