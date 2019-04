Abalorios para pulseras de plata de ley 925, (nuestra selección desde 9 €)

Abalorios para pulseras de plata de ley 925 o ‘charms’, de animales, estrellas, o corazones. La plata es un metal precioso, pero su precio es mucho menor que el oro. Un gramo de oro cuesta alrededor de 36.3 €, mientras que uno de plata sale por 0,47 €. Por es, es posible encontrar joyería de plata a precios bastante económicos. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las tendencias de moda primavera verano 2019, hoy de los abalorios o charms de plata que puedes encontrar a buen precio.

¿Qué es la plata de ley?

Seguro has escuchado esta expresión, referente al oro o a la plata. La ‘Ley’ es la proporción de plata pura que lleva un objeto al combinarse con otros metales. La plata pura, (99,9 %) es un metal blando muy dúctil solo superada por el oro. Es muy maleable pudiéndose estirar en láminas finísimas. Para darle mayor dureza, por ejemplo en joyería se le añade cobre y a veces níquel o zinc, pero el cobre suele ser la aleación más común.

Cuando una pieza de joyería lleva el sello de plata de ley 925, quiere decir que el contenido de plata es de 92.5 % de plata pura, el resto, 7.5 % es de cobre. Esta plata no produce alergias, no lleva níquel, es por tanto hipoalergénica. La ‘Ley 925’ es una de las más valoradas por su pureza, pero hay otras como la ley 900, o la 800.

Las joyas de plata de ley suelen llevar marcas como 925, ‘Sterling Silver’ o ‘Ster’, grabadas, incluso en piezas muy pequeñas está, aunque a veces es difícil de ver.

La plata se puede oscurecer con el uso— (y se limpia y vuelve a estar preciosa)—, que esto ocurra es normal, no implica sea de mala calidad. La plata no reacciona al oxígeno, (no se oxida), pero si tiene otra reacción química llamada sulfuración. Factores que contribuyen al ennegrecimiento de la plata son: los diferentes PH de la piel, la humedad, o la manipulación con objetos de plata de colonias y detergentes.

La plata se puede limpiar fácilmente, por ejemplo en un recipiente forrado de papel de aluminio, añade agua caliente y dos cucharadas de sal. Introduce los objetos que quieres limpiar, deja reposar unos minutos. Luego seca y abrillanta con un paño suave.

Abalorios para pulseras de plata de ley 925, (nuestra selección desde 9 €)

Original abalorio de plata de ley 925 con dibujos de huellas de animales. Medidas 9.6 mm de ancho x 7.4 mm de altura. Ver precio en Amazon.

Este abalorio o puedes usar tanto en una pulsera tipo Biagi o Pandora o con una cadena como gargantilla. Está fabricado en plata 925 y cristales de Swarovski. Hipoalergénico. Cumple los estádares de garantía de calidad de Amazon Jewelry. Con certificación SGS profesional de atestigua los objetos de HMILYDYK son de plata de ley 925. Evita el contacto con sustancias, ácidas, alcalinas o corrosivas. No lo uses para bañarte, o si realizas actividades de contacto donde se pueda rallar. El precio no llega a 11€.

De la empresa Lovena, un trébol verde de esmalte micropintado realizado bajo microscopio. Plata de ley 925 con certificado de calidad. Uno de los abalorios favoritos por los clientes de Amazon, para regalar. Lo del trébol de cuatro hojas, gusta mucho, y el precio también acompaña, ver en Amazon.

Una monería es este pingüinito chapado en oro y plata de ley. No le faltan pequeñas circonitas blancas. Pesa 2.8 g, compatible con pulseras o como colgante con una gargantilla. Plata de ley 925 no lleva níquel, solo plata y una pequeña cantidad de cobre, no provoca alergias. Ver en Amazon.

Un precioso charm en forma de corazón con pequeñas circonitas azules. Compatible con distintas pulseras europeas como la Biagi o la Pandora. Plata de ley, hipoalergénico. Ver precio en Amazon.

Si te gustan los abalorios con mucho colorido, este charm tiene un diseño inspirado en los colores del arco iris. Es de plata de ley 925 aleación de cobre con circonitas de varios colores. Hipoalergénico. Mide 11,2 mm y pesa unos 2.9 g. Ver precio en Amazon.

Este abalorio en azul con un cielo estrellado no pasa desapercibido. Realizado en fina plata de ley 925, y decorado con AAA zircon cúbico. No lleva níquel ni cadmio, es hipoalergénico. El tamaño es de aproximadamente 11 mm de diámetro y pesa 2 g. Ver en Amazon.

El símbolo del ‘Árbol de la vida’ representa el ciclo de la vida, donde las raíces son el nacimiento, la vida es ese tronco que asciende hacia el cielo. La ramas son los diversos cruces de caminos, que nos iremos encontrando a lo largo de tiempo. Realizado con plata de ley y circonitas. Tamaño 10 x 8 x 8 mm. Peso: 1,7 g. Ver en Amazon.

Charm de búho en plata de ley esmaltado y con circonitas. Es compatible con pulseras de 3mm. Se envía envuelto para regalo, ver precio en Amazon.

¡Ideas para regalar al mejor precio!

¿Tienes que hacer un regalo y se te acaban las ideas? Para cumpleaños, para una comunión o los tradicionales ‘Día de Padre y Día de la Madre’. Tanto si tu presupuesto es ajustado, como si quieres darte un capricho, antes de comprar tus regalos de Navidad entra en Amazon. Da igual la categoría en la que busques, porque Amazon ofrece descuentos de incluso un 40% en casi todas sus secciones.

Moda, electrónica, artículos para bebés, tecnología. Desde el último modelo del smartphone de moda hasta un monopatín eléctrico. Puedes revisar precios y las opiniones de los clientes que te ayudan a escoger mejor.Si te preocupa el tiempo que tardará el envío solo comprueba las opiniones de los clientes. La entregas de Amazon son rápidas y también pueden ser gratis si eres cliente Prime.

Ser cliente Prime es entrar a pertenecer en un club privilegiado de clientes de Amazon que tiene acceso prioritario a las ofertas flash, entregas rápidas y gratis, posibilidad de ver gratis películas y series en Amazon Video y más ventajas. Si te gustaría aprovechar estas ventajas pero no estás seguro tienes un mes de prueba totalmente gratis, antes de finalizar el mes si te marchas no hay preguntas ni permanencia. pero seguro cuando pruebes las ventajas de comprar en Amazon te quedaras.