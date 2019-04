Regalos originales para el Día de la Madre, desde 10 €

¿Ya tienes pensado tu regalo para el Día de la Madre 2019? Es el día 5, el primer domingo de mayo, una oportunidad perfecta para buscar un regalo original que la sorprenda. Si ya no se te ocurren ideas de regalos, en te contamos algunas. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las tendencias de maquillaje primavera-verano 2019, hoy regalos para el Día de la Madre 2019.

¿Desde cuándo celebramos el Día de la Madre?

En España celebramos este día en honor a las madres el primer domingo de mayo, como en Portugal o en Hungría. Pero no es el primer domingo de mayo, sino el segundo la fecha escogida por más países para conmemorar este día. Más de 30 países como Alemania, Suiza, Japón o Estados Unidos. Fue en Estados Unidos donde se creó el Día de la Madre en 1908, gracias a Anna Marie Jarvis, natural de Webster Virginia.

Anne Marie quería rendir homenaje a su madre Ana María Reeves Jarvis. Su progenitora había sido una activista social, promoviendo en varias ciudades de los Estados Unidos, un día para valorar el esfuerzo de las madres trabajadoras, con el objetivo de llamar a atención para que mejoraran sus condiciones sanitarias y laborales.

Tras la muerte de su madre en 1905, Anna María Jarvis pensó en organizar un ‘Día de las Madres’, comenzó una campaña recorriendo distintas zonas de los Estados Unidos.

Envió cartas a numerosos periódicos, destacó que los días festivos en Estados Unidos estaban siempre unidos a logros masculinos, la mujer estaba en un segundo plano. Tanto empeño dio frutos y siete años más tarde en 1914, el Presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson aprobó su iniciativa. el Día de la Madre se convirtió en un día festivo en los Estados Unidos.

Sin embargo con la especial habilidad para el marketing que tiene el pueblo norteamericano, pronto el Día de la madre pasó a ser un gran reclamo comercial, otro día señalado para incrementar las ventas de flores dulces y tarjetas de felicitación.

Anne María Jarvis veía este día como un homenaje al esfuerzo que las madres, pero no estaba nada de acuerdo con la mercantilización de esta fecha. Por eso años después en 1920 hizo campaña en contra de comprar regalos el Día de Madre. Desde 1920 hasta el día de su muerte en 1948, Anna María se consagró a luchar contra el lucro derivado de la comercialización del Día de la Madre, incluso instó al gobierno que lo eliminara del calendario. No lo logró...

En España el Día de la Madre se vinculaba desde el 1644 al Día de la Inmaculada el 8 de diciembre, con un claro simbolismo religioso. En el siglo XX, a raíz de la declaración del presidente norteamericano Woodrow Wilson (a instancias de la iniciativa de Anna María Jarvis), se pensó en dividir ambas fechas.

El 8 de diciembre seguiría siendo el Día de la Inmaculada, y el Día de la madre tendría una connotación más laica celebrando la maternidad. Desde el año 1965 se celebra el primer domingo del mes de mayo.

Regalos para el Día de la madre originales

Escribir a mano nos ayuda a fijar mejor la memoria, este cuaderno es ideal precisamente para combinar la escritura manual con las nuevas tecnologías. Everlast viene con un bolígrafo con el que puedes tomar notas. Cada página tiene un código, con la app Rocketbook puedes escanear las páginas y enviar las notas a la nube. En la parte inferior de cada página tienes símbolos distintos que identifican a los distintos servicios de almacenamiento en la nube. Marca el que prefieras y cuando escanees con tu móvil la página la enviará al servicio de almacenamiento escogido.

Este cuaderno se usa con cualquier marcador de la línea Pilot Frixion, y para borrar, añade una gota de agua y todo se borrará, listo para usar de nuevo. Ver precio en Amazon.

¿Tu madre suele perder las llaves o la funda de las gafas? Con este gadget, ya no será un problema. FiloTag es un dispositivo pensado para encontrar objetos, se usa a través de una app que te instalas en el móvil.

Si te alejas demasiado de tus objetos envía una notificación sonora al móvil, así que será difícil te olvides las llaves. Si aún así te dejas las llaves olvidadas, podrás consultar en el mapa de a aplicación donde lo has olvidado. Además si lo que no encuentras el el móvil, usa tu FiloTag presionando dos veces el botón, tu móvil sonará incluso en modo silencioso.

Bluetooth 4.0 Low Energy: alcance variable hasta máx. 80 metros. Compatible con iOS 9.3 + y Android 4.4 + .Ver en Amazon.

Un regalo con encanto, puedes ser, el nombre de tu madre en letras luminosas, sus iniciales o cualquier palabra que quieras, como ‘Mamá’ Cada letra mide 22,8 x 4,5 x 12,4 cm y funcionan con dos pilas AA, los LED gastan muy poco así que las pilas duran.

Estas letras se han puesto de moda en Youtube e Instagram, cuestan 9,56 € , (así que por menos de 10 € puedes tener la inicial e su nombre), seguro a tu madre le van a sorprender, (puedes colocarlas encendidas en algún lugar), ver precio en Amazon.

Original y ecológico, una linterna que se carga con la luz del sol durante 12 horas, sea invierno o verano, la puedes usar para decorar, para introducir dentro una planta. Tiene un interruptor magnético, se puede colgar en interior o exterior y además es sumergible. Ver en Amazon.

Piel más lisa y radiante, este gadgets de belleza triunfa entre las influencers de moda. Un cepillo de silicona que emite pulsaciones T-Sonic que notarás a través de los filamentos de silicona y te ayudan a limpiar mejor a piel Capaces de retirar hasta el 99.5% de suciedad.

La silicona, es no porosa de secado muy rápido para evitar el crecimiento bacteriano, más higiénico que los cepillos convencionales. Una piel limpia recibe mejor los tratamientos de belleza, combina tu FOREO con tu crema de noche y la de día y nota los cambios en tu piel. Ver en Amazon.

¿Escuchar música con la almohada? Este producto además de cómodo te lo permite. Con mullido relleno de plumas de pato, 900g/m². Incluye altavoces dentro que permiten escuchar música. Compatible con MP3, IPhone, Ipod o radios. Antiácaros, los altavoces del interior se pueden quitar para lavarla. Ver en Amazon.

Un cepillo con el que lograrás domar el pelo rebelde y un alisado bastante natural, no es el alisado ‘liso tabla’ de la plancha pero alisa. Se calienta muy rápido, al contrario que las planchas este cepillo no elimina la humedad del cabello, ya que pelo no entra en contacto directo con zona muy caliente. Las cerdas de cepillo unidas al calor ayudan a alisar el cabello o incluso a darle forma. Ver en Amazon.

¡Encuentra regalos al mejor precio!

Para madres fans de la tecnología, para las que les gusta cuidarse o para las gourmets. Tanto si tu presupuesto es ajustado, como si quieres regalar un smartphone de alta gama como , el Samsung Galaxy S10 y 10+, o un ordenador portátil. En Amazon encontrarás millones de sugerencias a los mejores precios. Todos los días hay ofertas con descuentos que superan el 50%. solo tienes que seguir las ofertas, encontrarás móviles, monitores para PC, moda, accesorios para gamers.

Muchos artículos los puedes pedir envueltos para regalo (te saldrá la opción si está disponible). Incluye el envoltorio, una caja o bolsa apropiada para el producto, lazo decorativo y una tarjeta impresa con tu mensaje personalizado en la parte superior del paquete, el precio de la envoltura para regalo es de unos 2,99 euros. Si no tienes tiempo y quieres que te envíen el regalo ya listo es una opción interesante.

Para los que lo quieren todo: ahorrar en gastos de envío, entregas rápidas, acceso prioritario a las ofertas, está Amazon Prime. Este club es donde más benéficos se obtienen al comprar en Amazon, como Amazon Vídeo con series y películas, Amazon Photos o Prime Music. El primer mes es de prueba gratuita, luego son 36 € al año.