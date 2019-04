Neveras portátiles eléctricas más vendidas en Amazon

¿Qué neveras portátiles eléctricas triunfan en Amazon? Cuatro de las más vendidas son termoeléctricas y tienen una media de precio de unos 60 €. También hay otra nevera portátil con compresor. ¿Qué diferencias existen entre neveras termoeléctricas y las de compresor? En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las placas vitrocerámicas y las de inducción, hoy de las neveras portátiles eléctricas.

Neveras portátiles eléctricas: compresor vs termoeléctricas

En las neveras de viaje o portátiles las opciones más comunes son las neveras termoeléctricas (que se pueden enchufar al mechero del coche y también con otro cable a un enchufe convencional). Son más ligeras pero su capacidad de enfriar es limitada.

Las otra opción son las neveras de compresor, estas son las que más enfrían, pero pesan más y su precio es bastante más caro que las termoeléctricas. Repasamos las ventajas e inconvenientes de cada una de estas opciones .

Neveras termoeléctricas

Conexión al mechero o a la red, si estás de viaje las puedes usar en el coche, en casa conectadas a la red para mantener frías las bebidas.

Su funcionamiento depende de la temperatura ambiente, son capaces de enfriar hasta 20 º menos de esa temperatura ambiente.

Algunas también incorporan, función caliente, si necesitas mantener la comida o bebida caliente, estas neveras actúan como ‘termo’ capaces de mantener la temperatura interna a 65º C

Eficiencia energética, gastan entre 45 y 55 W y además suelen tener modo eco

Hacen ruido

Son bastante ligeras comparadas con las de compresor

El precio es accesible entre 45-65 € tienes modelos para escoger.

Neveras con compresor

Su rendimiento no depende de la temperatura ambiente. Enfrían más, incluso tiene congelador (como una nevera convencional) entre 10 y –20 º.

Mayor consumo que las termoeléctricas también se pueden conectar o al mechero del coche o a la red.

Son más pesadas.

Hacen cierto ruido también.

Su precio multiplica por 5 o más el de las termoeléctricas.

A tener en cuenta

Las termoeléctricas son las más vendidas entre otras cosas por el precio, son más asequibles que las de compresor. Si llevas bebidas congeladas o muy frías mantendrá bastante bien la temperatura pero si quieres enfriar bebidas a temperatura ambiente solo las refrescará.

Piensa que depende de la temperatura ambiente, si hablamos de verano con 36º, estas neveras bajan una media de 20 º esa temperatura, es decir unos 15-16º, esto es fresco pero no frío. Sin embargo si es invierno con una temperatura de 10 º, una nevera termoeléctrica al bajar unos 20º la temperatura la dejaría en –10.

¿Uso ocasional o intensivo? El precio de las neveras termoeléctricas comparadas con las de compresor es muy distinto. Si buscas una para un uso ocasional, (salir de excursión o camping esporádicamente), invertir en una termoeléctrica que cuesta sobre 60 €, no parece un gasto excesivo.

Por otro lado las neveras de compresor te proporcionan una mayor capacidad de enfriamiento y pueden ser una inversión, pero cuestan más, incluso algunas salen por 300 € y por ese precio encuentras incluso neveras combis de marca blanca.

Neveras portátiles eléctricas más vendidas en Amazon

Además de nevera termoeléctrica de gran capacidad, tiene toma de carga USB para móviles u otros dispositivos , 12/230V A+++. Refrigeración hasta 18 º C por debajo de la temperatura ambiente. Con regulador de potencia y modo eco para reducir la velocidad de ventilador. Capacidad para botellas de 2 litros en vertical. Medidas 396 x 296 x 445 mm; peso 4,3 kg. Conexión a mechero y a la red. Ver precio en Amazon.

Nevera termoeléctrica de 24 litros para refrigerar y mantener el calor. Incluye cable para conectar al coche a un enchufe tradicional. Enfría entre 13-18º C por debajo de la temperatura ambiente. Mantiene el calor entre 50-65º C. Modo ECO silencioso y ecológico con eficiencia energética A++. Mango con asas y tapa extensible. Espacio para 8 botellas de 1 litro. Medidas exterior aprox. 40 ancho x 46,5 alto x 32,5 profundo cm. Ver en Amazon.

Potencia nominal: 48 vatios

Alimentación: CA 220-240 V~ 50-60 Hz

Alimentación bloque de alimentación: CC 12 V

Rejilla extraíble apta para el lavavajillas

Refrigera hasta 18º C por debajo de la temperatura ambiente. Tiene un interruptor a modo de rueda para regular la temperatura. Capacidad para botellas de hasta 2 litros. Funciona a 12V/230 V. Conexión al mechero y a la red. Con asa de transporte. Este modelo obtiene una puntuación de 4 sobre 5 según los usuarios de Amazon. Ver su precio.

Otro modelo de 22 litros de capacidad y un peso ligero, 2.4 kg. Dimensiones.: 29,5 cm ancho x 39.5 cm profundo, x 42.5 cm altura. Voltaje de entrada DC 12. Material de la carcasa polipropileno. Ver precio en Amazon.

Nevera con compartimento congelador, lleva compresor por eso es capaz de enfriar desde 10 a -18º C independientemente de la temperatura ambiental. Es compacta, mide. 54 cm de ancho x 35.8 cm de alto x 23.5 de alto. Puede usarse a 230 V o con el adaptador EPS 100. Posibilidad de funcionamiento con energía solar gracias a su bajo consumo energético. Ver precio en Amazon.

