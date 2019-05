Mortal Kombat 11 o Rage están en la lista de lanzamientos de videojuegos de mayo 2019. Este mes salen más novedades para PC y Nintendo Switch que en otras plataformas. Sin embargo PS4 sigue siendo la que más videojuegos vende, con títulos como Shadows die Twice o Devil may Cry 5. Si te gusta estar al tanto de las novedades que se estrenaran próximamente en videojuegos, en Periodista Digital te contamos más detalles.

Los videojuegos más vendidos hasta marzo 2019

La Asociación Española de videojuegos (AEVI), publica mensualmente listas de ventas según datos de la consultora Gfk. Son los títulos más vendidos en todas las plataformas, en mayo tenemos los datos de marzo 2019.

La plataforma que arrasa en ventas sigue siendo PS4 con siete títulos de una lista de 10. Los más vendidos han cambiado con respecto al mes de febrero donde destacaba Kindgom Hearts III, mientras que en marzo no aparece ya en la lista. Irrumpe con fuerza Shadows die Twice, se mantiene títulos como Red Dead Redemption 2, FIFA 19, o Grand Theft Auto V.

Lanzamientos de videojuegos mayo 2019

En PS4

For The King →fecha de salida: 7 de mayo

Puyo Puyo Champions →fecha de salida: 7 de mayo

Life Is Strange 2 - Episode 3: "Wastelands→fecha de salida: 9 de mayo

A Plague Tale: Innocence →fecha de salida: 14 de mayo

Rage 2 →fecha de salida: 14 de mayo

Castlevania Anniversary Collection →fecha de salida: 16 de mayo

Guilty Gear →fecha de salida: 17 de mayo

American Fugitive→fecha de salida: 23 de mayo

Observation→fecha de salida: 21 de mayo

Team Sonic Racing →fecha de salida: 21 de mayo

Layers of Fear 2→fecha de salida: 28 de mayo

Cricket 19 – The Official Game of the Ashes→fecha de salida: 28 de mayo

Trover Saves The Universe →fecha de salida: 31 de mayo

Warhammer: Chaosbane: Magnus Edition→fecha de salida: 31 de mayo

Toki Standard Edition→fecha de salida: 31 de mayo

XBOX ONE

Life Is Strange 2 - Episode 3: "Wastelands→fecha de salida: 9 de mayo

For The King →fecha de salida: 10 de mayo

A Plague Tale: Innocence →fecha de salida: 14 de mayo

Rage →fecha de salida: 14 de mayo

Castlevania Anniversary Collection →fecha de salida: 16 de mayo

Team Sonic Racing →fecha de salida: 21 de mayo

American Fugitive →fecha de salida: 24 de mayo

Cricket 19 – The Official Game of the Ashes→fecha de salida: 28 de mayo

Layers of Fear 2→fecha de salida: 28 de mayo

Warhammer: Chaosbane: Magnus Edition→fecha de salida: 31 de mayo

Nintendo Switch

Table Top Racing: World Tour - Edición Nitro →fecha de salida: 1 de mayo

The Swords of Ditto: Mormo's Curse →fecha de salida: 2 de mayo

Puyo Puyo Champions →fecha de salida: 7 de mayo

For The King →fecha de salida: 9 de mayo

Mortal Kombat 11 →fecha de salida: 9 de mayo

Castlevania Anniversary Collection →fecha de salida: 16 de mayo

Project Nimbus: Complete Edition →fecha de salida: 16 de mayo

Guilty Gear →fecha de salida: 17 de mayo

Guilty Gear 20th Anniversary Edition→fecha de salida: 17 de mayo

Guilty Gear XX Accent Core Plus R→fecha de salida: 17 de mayo

Assassin's Creed 3 Remastered→fecha de salida: 21 de mayo

Assassin's Creed Liberation Remastered→fecha de salida: 21 de mayo

Resident Evil remake →fecha de salida: 21 de mayo

Resident Evil Zero →fecha de salida: 21 de mayo

Resident Evil 4→fecha de salida: 21 de mayo

Team Sonic Racing →fecha de salida: 21 de mayo

American Fugitive→fecha de salida: 23 de mayo

TT Isle of Man →fecha de salida: 23 de mayo

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition →fecha de salida: 24 de mayo

Cricket 19 – The Official Game of the Ashes→fecha de salida: 28 de mayo

Little Friends: Dogs & Cats →fecha de salida: 28 de mayo

Hollow Knight→fecha de salida: 31 de mayo

PC

Close to the Sun→fecha de salida: 2 de mayo

Pandemic Express →fecha de salida: 2 de mayo

Puyo Puyo Champions →fecha de salida: 7 de mayo

Life Is Strange 2 - Episode 3: "Wastelands→fecha de salida: 9 de mayo

A Plague Tale: Innocence →fecha de salida: 14 de mayo

Rage →fecha de salida: 14 de mayo

Technosphere Reload→fecha de salida: 14 de mayo

Castlevania Anniversary Collection →fecha de salida: 16 de mayo

Dark Future: Blood Red States →fecha de salida: 16 de mayo

Observation→fecha de salida: 21 de mayo

Team Sonic Racing →fecha de salida: 21 de mayo

American Fugitive→fecha de salida: 21 de mayo

American Fugitive→fecha de salida: 23 de mayo

Pathologic 2 →fecha de salida: 23 de mayo

Total War: Three Kingdoms →fecha de salida: 23 de mayo

Layers of Fear 2→fecha de salida: 28 de mayo

Oxygen Not Included2→fecha de salida: 28 de mayo

Conan Unconquered→fecha de salida: 30 de mayo

Warhammer: Chaosbane: Magnus Edition→fecha de salida: 31 de mayo

