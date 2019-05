Zapatillas de ciclismo más vendidas en Amazon

Marcas como Luck y Spiuk, lideran la lista de zapatillas de ciclismo más vendidas de Amazon. Se puede ir en bicicleta con zapatillas de deporte convencionales, pero si eres un aficionado al ciclismo notarás la diferencia entre usar unas zapatillas específicas y otras que no lo son. Más cómodas y mejores en todos los sentidos. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de bicicletas plegables, hoy de zapatillas de ciclismo que triunfan en Amazon.

¿Cómo escoger unas zapatillas de ciclismo?

Las zapatillas de ciclismo están diseñadas para ser ligeras y rígidas para un pedaleo eficiente. Suelen llevar tejido de malla para mantener los pies frescos en verano y una suela diseñada para ser compatible con los pedales automáticos. Este tipo de pedales se introdujeron hace unos 30 años inspirados por el mundo del esquí.

Con los pedales automáticos el ciclista mejora el rendimiento de su pedaleo. Una pequeña grapa de metal o plástico, puede acoplarse a la suela de zapato. con dos o cuatro pernos. Se engancha con el pedal específico cuando presionas hacia abajo. Esto permite al ciclista transferir mejor la potencia cuando pedalea. Es una unión rígida, nada que ver con una zapatilla convencional sobre el pedal. Las zapatillas de ciclismo ajustadas a un pedal automático, mantienen el pie en mejor posición en términos de ergonomía.

¿Para carretera o montaña - ocio?

El calzado para ciclismo más común es el de carretera. Vienen con suelas rígidas de nylon o de fibra de carbono, sin suela de goma en la parte superior se asientan perfectamente. Están diseñados para maximizar la eficacia de cada pedaleo. Las suelas de las zapatillas de ciclismo de carretera suelen tener tres orificios roscados para aceptar calas de marcas como Shimano, Time o Look, o cuatro perforaciones para ser compatible con pedales Speedplay.

Estas zapatillas no están diseñadas para caminar, la gran cala externa combinada con la suela rígida, implica que no podrás caminar cómodamente. Podrás ir a una cafetería o al servicio si estás rodado con la bici, pero eso es todo, grandes trayectos con este calzado no se pueden hacer. Están pensadas para usarlas con la bicicleta. Si sueles hacer carreras, seguramente quieras primar la eficacia en el pedaleo y por eso escojas zapatillas de ciclismo de carretera.

Si necesitas usar las zapatillas para cuando te bajes de la bicicleta (por ejemplo acudes al trabajo en bici y no quieres tener que ir cambiando de calzado), tienes una alternativa. Se trata de las zapatillas que tienen los tacos empotrados en la suela, que veremos a continuación.

Las zapatillas de ciclismo de montaña o de ocio, tienen tacos empotrados. Un taco empotrado implica que la cala se hunde en la suela exterior para que no toque el suelo cuando caminas. Esto significa que con estas zapatillas podrás andar mucho más rato que con las zapatillas de ciclismo para carretera.

Si buscas unas zapatillas de ciclismo versátiles las de tacos empotrados son la mejor opción. Algunas zapatillas de ciclismo de montaña llevan tacos con dos o tres tornillos, pero a mayoría son compatibles con ambas opciones.

Las suelas de las zapatillas de ciclismo de montaña o de ocio, suelen tener una suela más flexible que las de carretera. Sacrifican la eficiencia ante la comodidad. Su aspecto es distinto a las zapatillas de ciclismo y se parecen más a zapatillas deportivas convencionales. Muchos fans del deporte de las dos ruedas, prefieren usar zapatos zapatos de ciclismo para ocio que las rígidas suelas de carbono del calzado de ciclismo para carretera.

El ajuste

Que las zapatillas de ciclismo se ajusten al tamaño de tu pie es importante para que puedas pedalear con comodidad. Recuerda usar los mismos calcetines finos que usas cuando practicas ciclismo.

Al igual que sucede con los zapatos convencionales, dependiendo de las marcas una misma talla puede variar ligeramente. Por ejemplo marcas tan conocidas como Shimano, tienen modelos de zapatillas de ciclismo que se adaptan más a pies anchos, mientras que la marca Sidi, va mejor con pies más estrechos.

Zapatillas de triatlón

Este calzado está diseñado para sujetarse a los pedales antes de subir a la bicicleta. Después de la etapa de natación de un triatlón, el triatleta se sube a la bicicleta y comienza a pedalear. Este tipo de zapatillas vienen con bucles para el talón para ayudar a poner los pies dentro de la marcha.

Con correas grandes fáciles de poner y quitar mientras te mueves. El calzado de triatlón también tiene mucha ventilación por si los pies están mojados cuando te las pongas. Muchos triatletas usan este tipo de calzado para montar en bicicleta por carretera. Las zapatillas de triatlón tienen orificios para tres o cuatro pernos.

Zapatillas de ciclismo más vendidas en Amazon

Zapatillas con 3 tiras de velcro separando en 3 puntos distribuidos estratégicamente para lograr una sujeción perfecta. Suela de carbono, diseñada en una sola pieza de microfibra.

Sin costuras interiores y con puntera de refuerzo. Trasera de goma para una perfecta adaptación del talón. Los usuarios de Amazon le otorgan una puntuación alta, 4.6 puntos sobre 5. Un 77% de usuarios califica este modelo con 5 estrellas. Ver precio en Amazon.

Estas zapatillas con suela de goma EVA, proporcionan un buen agarre y mucha versatilidad. Son perfectas para adaptarse a escalar, caminar y para la bicicleta. Ligeras, resistentes y cómodas. Tienen mallado de goma para evitar el roce. Cierre de cordones. En Amazon obtienen una puntuación de 4 sobre 5. Ver su precio en Amazon.

Zapatillas de ciclismo todoterreno, sus suelas híbridas de doble inyección, permiten pedalear o caminar con comodidad. Aptas para terrenos abruptos y también para un uso de recreo.

Con cierre rápido y eficaz, doble sistema strap superior y lazo elástico con tope. Compatible con sistema SPD. Tejido de rejilla High Flow 1, especialmente resistente a la abrasión. Puntera y talón reforzados. Recibe una puntuación de 4.1 sobre 5 de los usuarios de Amazon. Ver su precio.

Este modelo de zapatillas de ciclismo está diseñado para su uso competitivo. El cierre BOA asegura un ajuste preciso y cómodo, se logra optimizar el rendimiento al pedalear. La versión M está orientada para su uso en montaña. Es un diseño pensado para ciclistas avanzados que buscan buen rendimiento off-bike.

La suela XC-S es de fibra de vidrio y poliamida. Logra un buen desempeño en el pedaleo. Cuenta con refuerzos distribuidos estratégicamente en la cubierta para mejorar la resistencia a la abrasión. Ver precio en Amazon.

Natación, ciclismo, y carrera a pie, uno de las disciplinas deportivas más completas. Estas zapatillas están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento en un deporte donde cada décima de segundo cuenta. Gracias a su diseño las primeras pedaladas resultan fáciles. Con patrón de cubierta de puesta fácil pensado para transacciones rápidas. Diseño dinámico.

Gran superficie ventilada de tejido de rejilla high-flow 3. Dos posibilidades de fijación al cuadro. Trabilla lateral y orificio en tirada trasero. Suela rígida de fibra de vidrio y poliamida con entradas y salidas de aire. Ver en Amazon.

