Ventiladores de pie silenciosos, desde 43 €

Un ventilador de pie no es silencioso “porque la publicidad lo diga”. Lo que cuenta es es en nivel de decibelios, y en algunas marcas encontrar el nivel de dB que tiene un modelo es poco menos que imposible. Afortunadamente no en todas.

Si lo que buscas es un ventilador que haga poco ruido, para un dormitorio por ejemplo, hay que fijarse en los decibelios, recuerdas, aquella frase “el algodón no engaña”, pues por mucho que diga ‘muy silencioso’, los decibelios no engañan. En otro artículo de Periodista Digita hablamos de aires acondicionados de bajo consumo, hoy de ventiladores de pie silenciosos

¿Cómo se mide el ruido? La escala de decibelios

Hay ventiladores que se anuncian como silenciosos pero luego tienen un nivel de decibelios alto por ejemplo 64 db, que es un ruido ya molesto. Para apreciar los niveles de decibelios repasamos a qué equivalen. Datos de industrialnoisecontrol.com. El ruido no afecta a todo el mundo por igual. Hay quien la exposición a 60 dB —que es el ruido normal de conversación en oficinas—, le puede aturdir (y más si trata de dormir).

En cambio otras personas viven próximas a una carretera o a aeropuerto y se han acostumbrado. En cualquier caso, estar expuesto al ruido no es agradable y puede provocar estrés. El silencio, ayuda a conciliar el sueño y que este sea de mayor calidad. Por el contrario el ruido afecta al sueño y puede provocar despertares nocturnos o insomnio.

Mucho ruido – traumas acústicos, causa daños graves al sistema auditivo, como perforación del tímpano

150 dB→ despegue de un avión a unos 25 metros

140 dB→ nivel sonoro en la cubierta de un portaaviones

130 dB → fuego de artillería próximo,aviones militares a reacción despegando

Alto nivel de ruido - umbral del dolor puede causar daños graves tras varias horas de exposición

120 dB→ motor a reacción, una motosierra, o los truenos

Alto nivel de ruido -Umbral medio de dolor puede causar daños graves tras 8 horas de exposición

110 dB→ fabricación de acero, sonido de una bocina a un metro, música de rock en vivo, o una máquina de remachado

100 dB→ una sierra eléctrica, despegue de un avión a 305 metros, ruido de un motor fueraborda, cortacésped eléctrico, tractor agrícola, martillo neumático. El Boeing 707, o aviones DC-8 a una milla náutica o 1852 m.

Bastante ruido ya resulta molesto – probables daños al sistema auditivo tras 8 horas de exposición

90 dB→ ruido en el interior de un autobús o camión circulando, el ruido de una moto a 7.5 metros, el ruido de una prensa de periódicos.

80 dB→ tren de carga a 15 m, fresadora, reciclado de basura, ruido en el interior de un automóvil circulando con mucho tráfico

Ruido - para una gran mayoría de las personas ruido molesto

70 dB→ruido medio en la calle, ruido de la autopista a unos 15 m de distancia, música de sala, el de una aspiradora

Ruido pero soportable

60 dB→ conversación en un restaurante o una oficina, música de fondo, el motor de un aire acondicionado funcionando a 30 m de distancia

Poco ruido

50 dB→ nivel de ruido en un barrio de la ciudad tranquilo

40 dB→ nivel sonoro en una biblioteca

30 dB→ zona rural tranquila

Casi silencio

20 dB→ susurros, hojas crujiendo

10 dB→ el nivel sonoro de un estudio de grabación insonorizado, la respiración.

Ventiladores de pie silenciosos, desde 43 €

Todos estos modelos son silenciosos o bastantes silenciosos y sus fabricantes dan datos sobre los dB.

Ventilador de 40 cm de diámetro y 5 aspas. Tiene 5 velocidades y altura ajustable. Lanza un gran caudal de aire tiene posición turbo para máximo caudal y la posición silenciosa con 45 dB. Oscilación automática, para una mayor difusión de aire y sensación inmediata de frescor hasta 80 m3/min. Rejilla reforzada para mayor seguridad. Ver precio en Amazon.

Ventilador con tres grandes aspas especialmente diseñadas para crear un gran flujo de aire. Escoge la altura del ventilador, hasta 125 cm, la inclinación y si deseas el movimiento oscilante. Bajo consumo ya que solo tiene 40 W de potencia. Base redonda antideslizante y rejilla extraíble para una cómoda limpieza. Su modo noche con 45 dB te permite dormir sin apenas ruido. Ver en Amazon.

Ventilador muy silencioso, con 33 dB en la velocidad sleep. Enfriamiento en 3D, el ventilador tiene una función especial de giro VarioFresh 3D. Si deseas ajustar el ángulo de inclinación lo puedes ajustar hasta 90 º.

Gracias a la tecnología WhisperFlow, combina varios niveles de velocidad, con palas del rotor especialmente diseñadas para minimizar el ruido. Su panel táctil es fácil de usar con función de temporizador de hasta 7 horas. Ver en Amazon.

Otro modelo que combina 5 niveles de velocidad con un bajo nivel de ruido, en el modo reposo. Tiene 40W, no gasta mucho. Si quieres programar viene con temporizador para el apagado de hasta 8 horas. Altura regulable y mando a distancia. Oscilación con amplio radio de giro 110 º. 52 dB es un ruido bastante ligero, no molesta para dormir. Ver en Amazon.

Ventilador de pie con 40 cm de diámetro, y una altura máxima de 1,4 m. Logra un caudal de aire máximo de 55 (m3/min). Dispone de tres aspas y tres velocidades. Ofrece oscilación automática, alturas ajustables y un asa integrada para facilitar su transporte. En su modo sleep tiene una potencia sonora baja de 51 dB. Con rejilla de seguridad a prueba de niños. Ver en Amazon.

