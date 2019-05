Ordenadores All in One más vendidos de Amazon

¿Qué es un ordenador All in One ? Se trata de un PC que tiene todos sus componentes integrados, monitor, disco duro, y placa base están unidos, lo que no va junto son los periféricos como el ratón o el teclado. No llevan una CPU independiente como en otros ordenadores de sobremesa. Las marcas más vendidas de ordenadores All in One en Amazon son Primux y HP. ¿Qué ventajas e inconvenientes presentan los ordenadores AIO o ‘todo en uno’, en Periodista Digital te lo contamos.

Ventajas e inconvenientes de los ordenadores All in One

Ocupan menos espacio

Un ordenador de sobremesa convencional: monitor y CPU ocupan más espacio que un PC All in One que tiene todo integrado. Si necesitas un ordenador pero vas justo de espacio los ‘Todo en uno’ son una opción a considerar.

Precio/Ahorro

El precio de los ordenadores AIO ha bajado en el 2017 eran bastante más elevados. Hoy, puedes encontrar modelos por menos de 300 €, además en los PC AIO, no tienes que comprar el monitor por separado, todos los componentes vienen juntos lo que supone un ahorro.

Menor consumo de energía

Al ser compactos y funcionar todo en uno el consumo de energía es menor que en un PC de sobremesa tradicional.

Generan menos calor

Los ordenadores All in One generan menos calor que las CPU.

Más fáciles de conectar y configurar

En un ordenador de sobremesa tradicional, necesitamos muchas conexiones (el de alimentación, el del monitor, el del teclado, el del mouse, altavoces etcétera). En cambio en los ordenadores AIO, generalmente solo se necesita el cable de alimentación y el del teclado.

Para configurar estos dispositivos básicamente solo necesitas enchufar y darle al botón de encendido. En un ordenador de sobremesa tienes que conectar el monitor a la CPU, los altavoces, el teclado. Esto para muchas personas supone una complicación. Por eso los ordenadores ‘All in One’, para personas que quiere tener un ordenador operativo y fácil de conectar, son una buena alternativa.

Pantalla táctil

Muchos de estos ordenadores tiene esta función. Las pantallas táctiles son útiles para trabajos de arte o diseño. También tienes aplicaciones de Windows 10 que funciona bien con pantallas táctiles.

Inconvenientes

Menor potencia

Estos ordenadores tienen componentes menos potentes que los ordenadores de sobremesa (placa base, procesadores etcétera).

No puedes actualizar hardware

No puedes actualizar los componentes internos, algo que sí podemos hacer en un ordenador de sobremesa, por ejemplo cambiar la tarjeta gráfica, el procesador o la tarjeta de red. Si eres ‘manitas’ en un PC de sobremesa puedes abrir la CPU, manipular o cambiar cosas. Sin embargo en los ‘Todo en uno’ abrir el ordenador podría ir en contra de la garantía. Si se estropea tendrás que enviar a repara toda la unidad.

No son para gamers

No son ordenadores pensados para gamers, ya que tienen tarjetas gráficas como la de los ordenadores portátiles,menos potentes que la de un ordenador de sobremesa.

Ordenadores All in One más vendidos de Amazon

Este ordenador tiene 4 GB de RAM y memoria interna de 32 GB. Tiene un diseño práctico y elegante. Control táctil y pantalla con resolución´n 1600x900. Procesador de gráficos Intel HD Graphics que te ofrece imágenes más nítidas. Navega rápido gracias a su sistema operativo Windows 10.

Dispone de batería para que puedas usarlo donde tu quieras. Almacenamiento ampliable con disco 2,5" sata, tanto HDD como SDD. Ver precio en Amazon.

Un ordenador con gran pantalla, 24 pulgadas sin marcos. IPS Full HD 1080p grado A+. Sistema operativo Windows 10. Procesador Intel Celeron N3350 Dual Core. Hasta 2.4Ghz GPU Intel integrada HD Graphics 500 Memoria RAM 4GB DDR3LAdaptador: DC 5.5mm 19V/1.89A WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1 Audio: Minijack 3.5mm (Micro y altavoz), Altavoz 2 x 2W 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 HDMI: Si RJ45: Ethernet 100MB/1000MB

Viene con teclado y ratón, para que no tengas que comprar nada aparte. Si te preocupa la conectividad, lleva conectividad WIFI 802.11ac o el puerto Ethernet 100MB/1000MB para navegar a máxima velocidad y disfrutar de todos los contenidos de la web. Puedes añadir una pantalla extra al escritorio a través de HDMI y tiene conectores minijack 3.5 mm para altavoces. Tecnología Bluetooth 4.1 y puertos de conexión USB 2.0 y 3.0. Ver precio en Amazon.

Este ordenador, ‘Todo en uno’ de HP, está equipado c procesador i5 de 8ª generación. Mejora la respuesta del sistema y los tiempos de carga. Memoria 8 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB); Ranuras totales: 2 SODIMM, velocidad de transferencia de hasta 2400 MT/s.

Compatibilidad con resoluciones 4 K. Con tarjeta gráfica Intel UHD 620 capaz de reproducir contenido en 4K para poder jugar a tus juegos favoritos en 720 p. Pantalla IPS FHD para disfrutar de una buena calidad de imagen desde cualquier ángulo de visión. Resolución 1920 x1080.

Con unidad de DVD reescribible. Conectividad 802.11 a/c (1x1) WLAN + Bluetooth 4.2. Pantalla micro Edge aloja una pantalla más grande en una estructura más pequeña con marco casi invisible. HP Privacy Camera Switch Esta innovadora cámara web cuenta con un dispositivo que cubre la cámara y desactiva el vídeo cuando no está en uso. Ver precio en Amazon.

Ordenador All in One de HP, diseñado para un rendimiento óptimo. Pantalla de 19.5 pulgadas FullHD, 1920 x 1080 pixeles. Procesador AMD E2-9000 (1.8GHz), RAM 4GB, HDD 1TB, DVDRW, Wired, WIFI, Bluetooth y webcam. Disco duro SATA de 1 TB 7200 rpm, almacenamiento óptico DVD Writer, ver en Amazon.

Con pantalla de 19.5 pulgadas y resolución 1 de 600 x 900 Pixeles.Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM.Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento, cámara incorporada y unidad óptica de DVD. Ver en Amazon.

Portátiles, tablets o Chromebook al mejor precio

¿Necesitas renovar tu portátil? En Amazon puedes encontrar primeras marcas como MSI, Asus o Lenovo. Para encontrar las características que prefieras puedes filtrar por formato: convertible 2 en 1, o por tipo de procesador o pulgadas de monitor. Si tienes en mente comprar un ordenador portátil echa un vistazo antes a las ofertas de Amazon, ¡los precios no tiene competencia!

Si quieres comprar en Amazon ahorrando los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime. En Estados Unidos son más de 100 millones (por algo será). Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos, además tendrás entregas más rápidas, (incluso en un día donde este servicio esté disponible).

También acceso a las ofertas, a Amazon Video y mucho más. ¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son 36 euros. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!